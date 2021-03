News

Sky zeigt "Zack Snyder's Justice League" ab 18.03. - Ultra HD Blu-ray im Mai?

Sky zeigt "Zack Snyder's Justice League" ab dem 18. März bei Sky Cinema und Sky Ticket zeitgleich zum US-Start. Die vierstündige Neuversion des DC-Abenteuers mit Ben Affleck als Batman, Henry Cavill als Superman und Gal Gadot als Wonder Woman von Zack Snyder wird im 1,37:1 Bildformat präsentiert und ist auf Sky Q auch in Ultra HD abrufbar.

Außerdem gibt es von Warner auch eine erste offizielle Info zu einer eventuellen Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung durch ein Statement von Sylvia Rothblum, Senior Vice President Warner Bros. International TV Distribution, German Speaking Territories & Israel:

"Auch wir bei Warner Media freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner Sky 'Zack Snyder´s Justice League' noch vor dem physischen Start in Deutschland am 27. Mai 2021 vorab zeigen zu können und so die Wartezeit der Filmfans zu verkürzen."

In welchen Formaten 'Zack Snyder´s Justice League' fürs Heimkino veröffentlicht werden soll, ist noch offen. Ab dem 20.05.2021 soll der Film in digitaler Form zum Kauf z.B. bei Apple iTunes und Amazon Prime Video erhältlich sein.

