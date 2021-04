News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

LG zieht sich aus dem Smartphone-Geschäft zurück

LG hat heute in Südkorea den Ausstieg aus dem Smartphone-Geschäft angekündigt. LG strebt das Herunterfahren dieses Geschäftsbereichs bis zum 31.07.2021 an.

Aktuelle LG-Smartphones werden voraussichtlich darüber hinaus noch im Handel abverkauft werden. LG will für vorhandene Geräte für eine gewisse Zeit auch weiterhin Support und Software-Updates anbieten. Diese Unterstützung wird von Region zu Region unterschiedlich lange ausfallen.

Mit dem Rückzug aus dem Endgeräte-Markt für Smartphones zieht sich LG nicht komplett aus dem Mobilfunk-Geschäft zurück. Das Know How sollen in die Entwicklung von Technologien wie 6G eingebracht werden und Kern-Technologien aus zwei Jahrzehnten Mobilfunk-Entwicklung bei LG erhalten und in zukünftige Produkte integriert werden.

LG Smartphones bei Amazon.de