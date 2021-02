News

"The Big Lebowski" Spin-off "Jesus Rolls" im April auf Blu-ray Disc

Eurovideo veröffentlicht im April "Jesus Rolls" auf Blu-ray Disc. Der Film von und mit John Turturro über den Bowling-Rivalen Jesus Quintana aus "The Big Lebowski" kommt am 08.04.2021 in den Handel und wird mit einer deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Tonspur ausgestattet sein.

Neben Turturro sind in dem Film u.a. Stars wie Susan Sarandon, Christopher Walken und Audrey Tautou zu sehen. "The Dude" Jeff Bridges hat bei "Jesus Rolls" hingegen keinen Gastauftritt.