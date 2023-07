News

Amazon Prime Video Channels 30 Tage gratis

Amazon.de bietet noch vor dem "Prime Day" derzeit zahlreiche Prime Video Channels mit 30 Tagen Gratiszeitraum zum Ausprobieren an. So stehen u.a. die Kanäle MGM+, BBC Player, ARD Plus, Moviecult, Netzkino Select, Geo Television, ZDF Select, ProSieben Fun, RTL Crime und Franatic für 30 Tage umsonst zur Auswahl. Normalerweise ist der Gratiszeitraum nur 7 Tage lang. Wer die Channels nach der Gratis-Testphase nicht weiter nutzen möchte, sollte nicht vergessen, rechtzeitig vor Ablauf des Monats zu kündigen:

weitere "Prime Day"-Angebote:

