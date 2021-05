News

Amazon Music HD mit Dolby Atmos jetzt ohne Aufpreis

Amazon.de reagiert auf den für den Juni geplanten Start von Dolby Atmos und Lossless Audio bei Apple Music und bietet ab sofort die Nutzung von Amazon Music HD ohne Aufpreis an.

Neukunden und Abonnenten der Amazon Music Unlimited Standard-Mitgliedschaft, die 7,99 EUR/Monat für Prime-Mitglieder und 9,99 EUR/Monat ohne Prime-Mitgliedschaft, oder der Familienmitgliedschaft für 14,99 EUR/Monat kostet, können auf Amazon Music HD ohne zusätzliche Kosten upgraden. Amazon Music HD kostete Abonnenten der Standard- oder Familienmitgliedschaft zuvor 5 EUR / Monat zusätzlich. Für alle aktuellen Abonnenten von Amazon Music HD entfallen diese zusätzlichen Kosten für HD mit dem nächsten Abrechnungszyklus.

Amazon Music HD bietet laut Angaben von Amazon mehr als 70 Millionen HD-Songs verlustfrei komprimiert mit einer Bittiefe von 16 Bit und einer Samplerate von 44,1 kHz („CD-Qualität“). Außerdem haben Kunden Zugang zu mehr als 7 Millionen weiterer Tracks in "Ultra HD" mit einer Bittiefe von 24 Bit und einer Samplerate von bis zu 192 kHz.

Mit Amazon Music HD haben Kunden außerdem Zugriff auf Musik in 3D Audioformaten wie Dolby Atmos und Sony 360RA. Hörer können diese speziell in 3D abgemischten Tracks auf Amazons HiFi-Smart Speaker Echo Studio erleben. Musik in 360RA kann auch über Sonys SRS-RA3000 und SRS-RA5000 Lautsprecher mit Alexa Cast bei Amazon Music HD gestreamt werden.