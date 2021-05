News

Apple Music mit Dolby Atmos & Hi-Resolution Lossless ohne Aufpreis

Apple kündigt für den Juni den Start von "Spatial Audio" mit Unterstützung für Dolby Atmos an. Außerdem sollen bei Apple Music rund 75 million Songs in "Lossless Audio"-Qualität angeboten werden. Beide neuen Formate stehen für Apple Music-Abonnenten ohne Aufpreis zur Verfügung.

Zu den Künstlern mit einem Songangebot in Dolby Atmos und "Lossless Audio" gehören u.a. J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves und The Weeknd. Weitere Alben sollen kontinuierlich hinzugefügt und durch ein Dolby Atmos-Logo in der Apple Music-App gekennzeichnet werden.

Die Wiedergabe von Dolby Atmos wird von Apple für AirPods und Beats-Kopfhörer mit einem H1 und W1-Chip sowie die eingebauten Lautsprecher in den neusten Modellen von iPhone, iPad und Mac ermöglicht. Von der Dolby Atmos-Wiedergabe z.B. über den HDMI-Ausgang eines Apple TV auf einer Dolby Atmos-Surround-Anlage ist hingegen bislang noch nicht die Rede.

Apple nutzt für "Lossless Audio" den Apple Lossless Audio Codec (ALAC) und bietet die Musik neben 16 Bit mit 44.1 kHz Samplingrate und 24 Bit mit 48 kHz auch im "Hi-Resolution Lossless"-Format mit bis zu 24 Bit und 192 kHz an.

Aufgrund der höheren Bandbreite stehen die Lossless Audio-Formate nur für Kunden zur Auswahl, die diese explizit in den Apps für Apple Music aktivieren. Apple weist außerdem darauf hin, dass für die Wiedergabe von "Hi-Res Lossless" externe Geräte wie z.B. ein USB Digital/Analog-Wandler (DAC) erforderlich sind.

Amazon hat auf die Ankündigung von Apple reagiert und bietet Amazon Music HD mit Dolby Atmos ab sofort ohne Aufpreis an.