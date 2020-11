News

Amazon Echo jetzt als PRODUCT(RED)-Edition

Amazon.de bietet den neuen Amazon Echo-Lautsprecher der 4. Generation jetzt auch in einer PRODUCT(RED)-Edition an. Das Gerät unterscheidet sich bis auf die rote Farbe nicht von den anderen Varianten. Allerdings gehen 10 EUR des Kaufpreises für die Echo (RED) Edition an den Globalen Fonds zur Unterstützung von Gesundheitsprogrammen in Subsahara-Afrika.

Mit 97,47 EUR kostet der Echo (RED) Edition momentan auch nicht mehr als die anderen Farbvarianten und ist auch sofort lieferbar. Ohne Aufpreis werden die Amazon Echo-Lautsprecher der 4. Generation derzeit auch mit einer Philips Hue White LED-Lampe verkauft.

