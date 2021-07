News

"Almost Famous - Bootleg Cut" auf 4K Ultra HD Blu-ray mit deutschem DTS HD MA 5.1-Sound

Sony hat "Almost Famous" bereits in England inklusive deutscher Tonspur auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht.

Die Ultra HD Blu-ray mit dem rund 30 Minuten längeren "Bootleg Cut" enthält einen Audio-Kommentar von Cameron Crowe sowie auf Blu-ray Disc u.a. mehrere Making of-Featurettes und Extended Scenes.

Die Ultra HD Blu-ray mit HDR10 & Dolby Vision ist auch als Import bei Amazon.de erhältlich und verfügt über eine deutsche und englische DTS HD MA 5.1-Tonspur.

Der offizielle Ultra HD Blu-ray VÖ-Termin für Deutschland ist noch offen. Dafür ist "Almost Famous" immerhin auch bereits als Kinofassung in 4K mit Dolby Vision im Apple iTunes Store erhältlich und der Soundtrack erscheint am 16.07.2021 in einer erweiterten Neuauflage.

