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30% Rabatt auf StudioCanal/Arthaus 4K Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs im Plaion Shop

Plaion Pictures präsentiert eine Promo-Aktion zum 30. Jubiläum des Arthaus-Labels von StudioCanal und bietet Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und DVDs aus dem Sortiment von Studio Canal/Arthaus mit 30% Rabatt an.

Den Rabatt gibt es für alle verfügbaren ARTHAUS-Editionen mit Ausnahme von Vorbestellern. Die Angebote gelten bis einschließlich Montag bzw. solange der Vorrat reicht:

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