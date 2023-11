XXL-SPECIAL: Weihnachtskaufberatung 2023 Teil 4 - Luxus-Produkte über 3.000 EUR

Im letzten Teil unserer Weihnachtskaufberatung widmen wir uns nun den besonders luxuriösen Produkten, die preislich über 3.000 EUR liegen.

LG OLED77G39LA

Einer der besten TVs auf dem Markt

Mittlerweile sehr deutlich im Preis gefallen, ist der G3 in 77 Zoll nun eine echte Okkasion geworden und bietet ein unglaublich plastisches Bild sowie ein wunderschönes Design zum Sondertarif (direkt beim Hersteller für rund 3.300 EUR). Der TV läuft unter dem LG-eigenen Betriebssystem webOS23 und ist kompatibel zu Apple AirPlay 2.

Mit AI-basiertem Bildassistenten

AI-Akustikabstimmung

Der G3 verfügt über die OLED evo-Technologie und den Brightness Booster Max für besonders helle Bilder, einen makellosen Schwarzwert und für eine authentische Farbwiedergabe. In Bord ist der Alpha 9-Prozessor der mittlerweile 6. Generation, der mit mit AI Sound Pro, AI Picture Pro, AI Birghtness Control und 4K AI Super Upscaling plus der AI Genre-Auswahl ausgestattet ist. Natürlich ist der G3 kompatibel zu Dolby Vision IQ und HDR10 sowie HLG.

Moderne Anschlussbestückung

Die HDMI 2.1 Anschlusssektion umfasst vier Terminals, die alles unterstützen, was "Rang und Namen" hat: HFR (4K 120 fps, das geht nicht nur über HDMI, sondern auch über Tuner und USB), ALLM und VRR.HDMI eARC findet sich auf HDMI-Terminal 2. Der G3 ist kompatibel zu AMD FreeSync und zu Nvidia G-Sync. Gamer freuen sich über den HGiG-Modus und über LGs Game Optimizer. An weiteren Anschlüssen finden sich noch 3 x USB 2.0, ein LAN-Slot sowie ein optischer Digitalausgang. Verbaut ist überdies ein empfangsstarkes WiFi-Modul (Wi-Fi 6, 802.11ax). Als Lautsprechersystem kommt eine 4.2-Kanal-Variante zum Einsatz. KI-basiert, sorgt AI Sound Pro mit virtuellem 9.1.2-Kanal-Upmix für eine tadellose Performance. AI Acoustic Tuning und die Bluetooth-Surround-Ready-Funktion sind ebenfalls vorhanden.

Canton Reference 9

Eine sehr schicke Erscheinung

Klanglich und optisch höchsten Ansprüchen genügende Regallautsprecher - so kann man die Canton Reference 9 in aller Kürze umschreiben. Der Preis für so viel Qualität ist mit 3.600 EUR (Paar) nicht einmal exorbitant hoch. Entfernt man bei den 2-Wege-Bassreflex Lautsprecher Reference 9 Lautsprechern die magnetisch haftenden Abdeckungen, kann man die 174-mm-BCT-Membran, die bei geringem Eigengewicht eine hohe Steifigkeit und hervorragende innere Dämpfung bietet, genauer betrachten.

Tweeter

Tief-/Mitteltöner

Sie ermöglicht eine äußerst präzise und akkurate Wiedergabe des Tief- und Mitteltonbereichs. Die passende Ergänzung für den Tiefmitteltöner stellt der 25-mm-BC-Hochtöner dar, der mit feiner Brillanz und hervorragender Räumlichkeit überzeugen kann. Ebenfalls neu ist die präzise konstruierte Frequenzweiche, die mit handverlesenen Bauteilen bestückt ist.

Standfußkonzept

Optisch sticht die neue und moderne Sockelkonstruktion ins Auge, die eine Weiterentwicklung von Cantons Bass-Guide darstellt. Sie führt Schwingungen effektiv aus dem Gehäuse und erhöht im gleichen Atemzug das nutzbare Innenvolumen. Die Schallwellen werden im ersten Schritt nach unten geleitet und können dann nach vorne und hinten entweichen. Selbst eine wandnahe Aufstellung (Abstand mindestens 20 cm) wird dadurch möglich.

Yamaha R-N2000A

Gekonnte Retro-Optik

Für knapp 3.700 EUR liefert Yamaha einen erstklassig verarbeiteten und bestmöglich ausgestatteten Stereo-Netzwerkreceiver. Er vereint analoge Referenztechnologien aus der Flaggschiff-Serie 5000 mit einem First-Class-D/A-Wandlerchip von ESS, automatischer YPAO-Einmessung sowie Streaming-Funktionalität via Bluetooth (ältere Version 4.2) und WLAN.

Aufbau innen

Rückseite

Natürlich sind auch Yamaha MusicCast und Apple AirPlay 2 für flexibles Streaming Bestandteile der Ausstattungsliste. Der gesamte Aufbau ist von Hochwertigkeit geprägt, wie wir nach dem Aufschrauben feststellen durften. Das Mechanical Ground Konzept eliminiert störende Resonanzen. Die soliden Gerätefüße sind ebenso direkt mit dem Haupt-Chassis verschraubt wie die üppig dimensionierten Kühlkörper, die Siebkondensatoren und der mittels einer drei Millimeter starken Messingplatte zusätzlich entkoppelte Ringkerntransformator. Der vollsymmetrische Aufbau fokussiert das Netzteil, seitlich sind die Endstufenblöcken untergebracht. Yamaha besetzt auch die digitale Sektion mit besten Komponenten.

YPAO

Der ESS Sabre 9026 Pro Digital-Analogwandler ermöglicht dank 32 Bit Hyperstream Architektur eine überaus präzise Umsetzung digitaler Signale mit einer Auflösung von bis zu 384 Kilohertz sowie DSD mit 11,2 Megahertz. Zugleich garantiert der Chip die vollsymmetrische Signalführung bis hin zu den im Push-Pull-Design ausgelegten Endstufenblöcken. Ein authentischer Klang sowie eine intensive Dynamik sind die hörbaren Folgen - wie unsere Klangtestreihen gezeigt haben.

Elac Vela FS 407.2

Formschöne Klangsäulen

Mit dem brandneuen JET 6 Hochtöner ausgestattet, verbindet die optisch sehr gelungene Vela FS 407.2 bekannte Tugenden mit neuen Höhenflügen - eine ausgesprochen überzeugende Kombination für knapp 4.400 EUR Paarpreis. Der JET6 verfeinert Elacs schon bislang überzeugende Bändchenhochtöner-Technologie weiter, die Dynamik und der Bereich der darstellbaren Frequenzen wachsen weiter an.

JET6 Hochtöner

AS-XR-Konus im Detail

Praktisch keinerlei Verzerrungen und eine enorme Brillanz zeichnen, wie wir selbst feststellen konnten, den Hochtöner aus. Natürlich steht für den Mittel- und Bassbereich ebenfalls erstklassiges "Material" bereit, mit den AS-XR-Membranen inklusive diamantartiger Oberflächenstruktur.

Sockel und Terminals

Die 2,5 Wege-Box präsentiert sich im exzellenten Finish, und unter dem Lautsprecher findet sich eine schicke wie auch akustisch durchdachte Sockel-Konstruktion. Die Fertigung der Vela FS 407.2 findet im Elac-Stammsitz in Kiel statt - größtmögliche Sorgfalt und modernste Fertigungsmethoden gehen hier Hand in Hand.

AperionAudio Theatrus 5.0-Ensemble

Test-Set

Das AperionAudio Theatrus Mehrkanal-5.0-Set besteht aus 3 x T65 LCR und 2 x T65 Slim - und, man mag es kaum glauben, man braucht hier nicht einmal zwingend einen aktiven Subwoofer, um Spaß zu haben. 5.045 EUR werden hier fällig, aber die gebotenen Leistungen rechtfertigen den Kaufpreis auf jeden Fall. Wie sehen die wichtigsten technischen Merkmale der sehr dynamisch, pegelfest und zugleich homogen agierenden Boxen aus? AperionAudio verwendet einen Air Motion Transformer (AMT) Hochtöner, weil dieser eine hohe Impulstreue und einen enorm hohen Wirkungsgrad (103 dB) bereitstellt.

Hochtöner

Versehen ist der AMT-Tweeter überdies mit einer speziellen Schutzschaltung, damit auch in großen Räumen eine exzellente Dynamik und ein verzerrungs- sowie verfärbungsfreier Klang möglich sind. Auch an Bord befindet sich der Curv-Tieftöner: Ein großer Tieftöner, der einen exzellenten Wirkungsgrad hat, zugleich exakt und feinsinnig arbeitet - hier muss das am besten für diese Mission geeignete Membranmaterial hier.

Tieftöner

Die Wahl fiel auf das "Curv" Material des deutschen Herstellers Propex. Curv ist sehr leicht, zugleich jedoch steif und ist im höchsten Maße temperaturbeständig. Aufgrund der hohen internen Dämpfung ist der Klang äußerst präzise. Fehlt noch der Mitteltonbereich - ein exzellentes Abstrahlverhalten und eine hohe Auflösung sind hier erwünscht - und bitte keine störenden Reflexionen. Hier setzt AperionAudio auf einen belastbaren Kalotten-Mitteltöner.

2 Mitteltöner

Damit sämtlich Ansprüche erfüllt werden können, kommt es zum Einsatz von zwei jeweils 5,08 cm messenden Kalotten. Diese sind jeweils mit einer verzerrungsarmen 50 mm Schwingspule versehen. Im unteren Mitteltonbereich ist die Impulstreue auch bei hohem Pegel überragend. Den oberen Mitteltonbereich betreffend, punkten die verhältnismäßig kleinen Kalotten dann mit einem gleichmäßigen Abstrahlverhalten und mit einem klaren Klang. Dank des speziellen Layouts der Treibereinheit vermeidet man störende Reflexionen am Boden und an der Decke, während alle Zuhörer zudem ein homogenes Klangbild wahrnehmen können.

