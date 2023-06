XXL-TEST: LG OLED77G39LA - überwältigende Bildqualität und Premium-Design

6.299 EUR (laut UVP) kostet der LG OLED77G39LA - ein stolzer Preis, doch dafür gibt es auch ein absolutes Oberklasse-Produkt. Alternativ verfügbar ist die G3-Serie noch in 55 Zoll (2.799 EUR), in 65 Zoll (3.999 EUR) und in 83 Zoll (8.699 EUR). Auf die Modelle dieser Serie (Premium OLED evo TV) gibt LG 5 Jahre Garantie das OLED-Display betreffend. Der TV läuft unter der LG-eigenen webOS23-Plattform und unterstützt auch Google Assistant und Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 und Apple Home Kit.

webOS23

Der OLED-Schriftzug steht stolz auf der Rückseite - LG kann 2023 auf 10 Jahre Erfolgsgeschichte zurückblicken

Die Hauptmerkmale umfassen die OLED evo-Technologie und den Brightness Booster Max für nochmals hellere, brillante Bilder, einen überragenden Schwarzwert und für eine dynamische Farbwiedergabe. In Bord ist der Alpha 9-Prozessor der mittlerweile 6. Generation. Dieser kommt mit AI Sound Pro, AI Picture Pro, AI Birghtness Control und 4K AI Super Upscaling plus der AI Genre-Auswahl. Natürlich ist der G3 kompatibel zu Dolby Vision IQ und HDR10 sowie HLG. Nicht kompatibel ist er zu HDR10+. Akustisch gibt es eine Einmessung übers Mikrofon in der Fernbedienung, visuell einen Bild-Check, bei dem der Anwender seine Favoriten-Bilder aus einem bestimmten Angebot auswählen kann. Daraus errechnet die KI des LG dann die optimale Bildqualität für den Betrachter. Natürlich gibt es ergänzend zahlreiche Bildmodi, unter anderem den Filmmaker Mode, die beiden Experten (ISF) Betriebsarten für helle und dunkle Umgebungen und den sehr ausgewogenen und von uns daher geschätzten Kino-Modus (zudem gibt es noch - unter anderem - die speziellen Modi Kino-Home und Kino bei Dolby Vision als besondere Empfehlung bei entsprechendem Content). Ansonsten gibt es die Modi Personalisiert, AI Picture, Lebhaft, Standard, Eco, Sport und Gaming.

Tuneranschlüsse

HDMI/USB/Netzwerk-Anschlüsse

CI+ Slot und zwei weitere USB-Terminals

Die HDMI 2.1 Anschlusssektion besteht aus vier Terminals, die alles Relevante und noch mehr unterstützen: HFR (4K 120 fps, das geht nicht nur über HDMI, sondern auch über Tuner und USB), ALLM und VRR.HDMI eARC findet sich auf HDMI-Terminal 2. Der G3 ist kompatibel zu AMD FreeSync und zu Nvidia G-Sync. Gamer können sich zudem über den HGiG-Modus und über LGs Game Optimizer freuen. An Anschlüssen des weiteren vorhanden sind noch 3 x USB 2.0 sowie ein LAN-Slot sowie ein optischer Digitalausgang. Verbaut ist überdies ein empfangsstarkes WiFi-Modul (Wi-Fi 6, 802.11ax).

Als Lautsprechersystem an Bord installiert LG eine 4.2-Kanal-Variante, die für hochwertige akustische Qualität steht. Für ausgezeichneten Klang durch KI sorgt AI Sound Pro mit virtuellem 9.1.2-Kanal-Upmix. AI Acoustic Tuning und die Bluetooth-Surround-Ready-Funktion sind ebenfalls vorhanden.

Rückseite

Finish im Detail

Die Verarbeitung des OLED evo G3-Fernsehers ist hervorragend. Überall dominieren hochwertige Materialien, die penibel genau zusammen gesetzt wurden. Doie G3-Serie, so LG, eignet sich mit ihrem Design besonders gut für die Wandmontage. Daher ist eine Wandhalterung inkludiert, ein Tischfuß aber kostet Aufpreis. Wir hatten das Modell mit Standfuß in der Redaktion, und dieser fügt sich harmonisch ins Design ein und wirkt nie störend.

Detail am optionalen Standfuß

Standfuß in der kompletten Ansicht

Sehr gute Verarbeitung des Rahmens

Der ultradünne Rahmen des TVs ist auch an den kritischen Kanten sauber verarbeitet, und das Material der Fernseher-Rückseite wirkt der Preisklasse zweifelsohne angemessen.

Magic Remote

Im Lieferumfang dabei ist die aktuelle Ausgabe der Magic Remote, die nach wie vor wahlweise nach dem Air Mouse-Prinzip oder klassisch per Navigationskreuz funktioniert. Sie ist leider nicht beleuchtet, liegt aber gut und der Hand. Schnellzugriffstasten auf besonders relevante Streaming-Dienste gehören auch dazu.

