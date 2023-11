PREVIEW: Elac 2,5-Wege-Standlautsprecher Vela FS 407 mit dem neuen JET 6 Bändchen-Hochtöner

Elac hat kürzlich den hochentwickelten JET 6 Bändchen-Hochtöner vorgestellt - wir haben darüber berichtet.

Neben der neuen Elegance 312 Box und der Solano-Serie (hier unser Test der Solano FS 287.2) kommt auch die renommierte Vela-Baureihe in den Genuss des neuen Wunder-Treibers aus Kiel. Wir hatten vor Ort bei Elac die Möglichkeit, uns mit der neuen Vela FS 407.2, der kleinsten und optisch besonders eleganten Standbox aus dem Vela-Sortiment, zu beschäftigen. Sie arbeitet nach dem 2,5 Wege-Prinzip.

JET6 im Detail

Der neue JET 6 Hochtöner setzt auf das innovative Prinzip der ungleichen bewegten Massen, um störende, durch Resonanzen verursachte Effekte auf ein absolutes Minimum herabzusetzen und somit die Wiedergabequalität signifikant zu steigern. Darüber hinaus setzt die mit viel Aufwand entwickelte, charakteristische Geometrie der Frontplatte in dem Bereich an, in dem die Fähigkeiten des menschlichen Ohres zur Wahrnehmung diskreter Frequenzen ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Insgesamt kann man sagen, dass es die Mission des JET 6 ist, akustische Signale im Hörbereich mit höchster Präzision und höchster Auflösung zu präsentieren. Das spezielle Merkmal des JET 6, einen bis in den Ultraschallbereich linearen Amplitudengang aufzuweisen, ist die elementar wichtige Eigenschaft, um das zu erreichen. Bei allen Hörtestreihen, die wir mit dem neuen JET 6 anstellen konnten, beeindruckten uns die Feinzeichnung, die Dynamik und die enorm filigrane, zugleich weitläufige Räumlichkeit.

Die Vela FS 407.2 ist elegant und äußerst hochwertig

Sockel von hinten

Spikes im Detail

Fernab des neuen Hochtöners erfreut die Vela-Baureihe auch in der Ausbaustufe 2.0 mit für den Kieler Traditionshersteller typischen Tugenden.

Kantenverarbeitung

So mit einer ungemein hochwertigen Verarbeitung, mit drei eleganten lieferbaren Gehäusefarben (Schwarz und Weiß Hochglanz, Nussbaum-Lack-Finish), robustem sowie perfekt integriertem Alu-Sockel und belastbaren, exzellent auflösenden Treibern für den Mittel- und Tieftonbereich, die über zahlreichre Elac-typische technologische Merkmale verfügen.

Fertigung im Elac-Stammsitz in Kiel

Zudem erfolgt die Fertigung der Vela direkt in Kiel, heute eine Seltenheit. Wir waren direkt vor Ort und werden dazu noch einen eigenen Bericht verfassen.

Anzeige



Typische diamantartige Struktur der AS-XR-Membran

So finden Elacs AS-XR Sandwich-Membranen (Sandwich aus Papier/Aluminium) Verwendung. Ein starkes Magnetsystem garantiert zusammen mit besonders leichten sowie enorm steifen Membranen ein ausdrucksstarkes, praktisch verzerrungsfreies Klangbild auch bei enormen Pegeln - wir können das nach zahlreichen Vela-Tests nur unterschreiben.

Formensprache mit maritimem Touch

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Anzeige



Die Vela Lautsprecher mit ihrem an eine elegante Yacht erinnernden Gehäuseform passen perfekt zur Elac-DNA. Dabei sehen sehen sie nicht nur nobel aus. Das Gehäuselayout ist auch aus technischer Perspektive durchdacht und steht ebenso für hervorragenden Klang. Es finden sich keine parallelen Wände im Inneren, das verhindert störende stehende Wellen. Die praktisch perfekte Oberflächenqualität und die großen, langzeitstabilen Lautsprecherkabel-Anschlussterminals sind weitere Merkmale einer außergewöhnlichen Qualität.

Neue, gegen Aufpreis erhältliche Metall-Gitter

Gegen Aufpreis gibt es für alle Vela-Modelle und somit auch für die Vela FS 407.2 das neue, massiv gefertigte Lautsprecher-Abdeckgitter aus Metall, das einen sehr langzeitstabilen Eindruck hinterlässt. Je nach Ausführung ab 2.199 EUR (pro Stück) kostet die Vela FS 407.2, das heißt: Der Paarpreis beträgt 4.398 EUR.

Anzeige

Seiten: 1 2

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Elac