XXL-TEST: Canton Reference 9 - neuer Champion in der Klasse der Regallautsprecher bis 4.000 EUR Paarpreis ?

Auf der diesjährigen High-End in München präsentierten die Lautsprecherexperten von Canton die neue Reference Serie 2023.

In einem Videospecial und ersten Höreindrücken von der Messe haben wir die neue Baureihe bereits vorgestellt. Umso erfreulicher ist, dass wir die ersten Testsamples aus dem schönen Taunus erhalten haben. Die neue Reference Baureihe umfasst ingesamt fünf Standlautsprecher (Reference 1, 2, 3, 5 und 7), einem Centerspeaker (Reference Center) sowie einen Regallautsprecher (Reference 9). Zusätzlich stehen der Ausnahmelautsprecher, die Reference GS (bald verfügbar), sowie der Reference Sub zur Disposition.

In diesem Test möchten wir uns den Reference 9 High-End Regallautsprecher genauer ansehen. Die Bookshelf-Speaker sind in den Farbvarianten Schwarz (Piano Finish) sowie Weiß (Seitenmatt) für einen Stückpreis von 1800 EUR im Handel oder direkt im Onlineshop von Canton erhältlich.

Erstklassige Kantenverarbeitung

Die in Weilrod entwickelten und gefertigten Lautsprecher sind von Grund auf neu konstruiert. Die Gehäuse zeichnen sich durch großzügige Radien an den Seitenwänden aus, sind mit besonders hochwertigen Böden und Deckeln versehen und verfügen über eine gerundete Schallwand, um eine größtmöglichste Kantenfreiheit des Gehäuses zu verwirklichen. Dieses Designkonzept sieht nicht nur gut aus, sondern reduziert auch Beugungseffekte an den Kanten. Das trägt erheblich zur Optimierung der Schallabstrahlung des Lautsprechers bei. Ein computeroptimiertes Kammersystem und eine aufwendige innere Versteifung verhindern stehende Wellen und Gehäuseresonanzen. In ingesamt zwölf Schichten wird die hochglänzende Oberflächenversiegelung „Schwarz Piano“ aufgetragen, verschliffen und aufwändig poliert. Durch diese Maßnahmen entsteht eine erstklassige Tiefenwirkung.

Für die Reference-Serie empfiehlt der Hersteller einen Wandabstand von 20 cm bis 1 Meter und bei der Aufstellung sollte eine Anwinklung von bis zu 5° nach innen berücksichtigt werden.

Makelloses Oberflächenfinish

Die Gehäuse unserer Testlautsprecher sind auf höchstem Niveau verarbeitet und Staubeinschlüsse oder ein ähnliches suchen wir vergebens. Mit ihren Abmessungen von 26 cm Breite, einer Höhe von 45 cm, einer Tiefe von 39 cm und einem Stückgewicht von 18 kg handelt es sich bei den Canton Reference 9 um mittelgroße Regallautsprecher, die mit diesen eben genannten Abmessungen vollkommen Wohnraumkompatibel sind. So können die formschönen Schallwandler problemlos auf einem Sideboard oder auf den optional erhältlichen Lautsprecherstativen platziert werden. Auch für den Einsatz als Rearspeaker eignen sich die Canton Reference 9 bestens.

Frontansicht mit Lautsprecherabdeckungen ....

.... und ohne Abdeckungen

Die 174 mm messende BCT-Membran in der Detailansicht

Entnimmt man den 2-Wege-Bassreflex Lautsprecher Reference 9 Lautsprechern die magnetisch haftenden Abdeckungen, wird der Blick frei auf die 174-mm-BCT-Membran, die bei geringem Eigengewicht eine hohe Steifigkeit und hervorragende innere Dämpfung bietet. Die BCT-Membran ermöglicht daher eine präzise und akkurate Wiedergabe des Tief- und Mitteltonbereichs. Der perfekte Spielpartner für den Tiefmitteltöner ist der 25-mm-BC-Hochtöner, der mit seiner detaillierten und transparenten Wiedergabe glänzen soll - was wir natürlich untersuchen werden. Ebenfalls neu ist die präzise konstruierte Frequenzweiche, die mit handverlesenen Bauteilen bestückt ist.

Hervorragende - weil sehr geringe - Spaltmaße am Tieftöner

Damit die hochwertigen Schallwandler ihre maximale Leistungsfähigkeit demonstrieren können, empfiehlt Canton eine Einspielzeit von 15-20 Stunden. In dieser Zeit verändern sich die Eigenschaften vieler mechanischer Komponenten, bis sie die bei der Entwicklung des Lautsprechers festgelegten Werte erreicht haben. Wir haben diese Empfehlung natürlich berücksichtigt und haben der Reference 9 die Einspielzeit gewährt.

Sowie der 25-mm-BC-Hochtöner im Detail

Magnetisch haftende und geformte Speakerabdeckungen

Die magnetischen Abdeckungen bestehen aus einem Kunststoffring, der mit schwarzem Akustikstoff bezogen wurde. Da die Schallwand der Reference 9 gebogen ist, sind die Abdeckungen ebenfalls von der Form angepasst. Das aufgebrachte Material sitzt bombenfest und sieht zudem sehr edel aus.

Goldener Canton-Schriftzug auf der Schallwand der Reference 9

Standfusskonzept der Reference 9

Optisch fällt die neue und moderne Sockelkonstruktion sofort ins Auge, die eine Weiterentwicklung von Cantons Bass-Guide darstellt. Sie führt Schwingungen effektiv aus dem Gehäuse und erhöht zugleich das nutzbare Innenvolumen. Die Schallwellen werden im ersten Schritt nach unten geleitet und können dann nach vorne und hinten entweichen. Selbst eine wandnahe Aufstellung (Abstand mindestens 20 cm) soll dadurch ermöglicht werden.

Standfusskonzept der Reference 9 im Detail

Höhenverstellbare Gerätfüsse, inkl. Shockabsorber im eingeschraubten Zustand

Unter der aufwendigen Sockelkonstruktion befinden sich höhenverstellbare Gerätefüsse, die zum einen zur Entkopplung dienen und mit der sich eventuelle Unebenheiten bei der Aufstellung ausgleichen lassen. Je nach Bodenbelag können zusätzlich noch selbstklebende Shockabsorber angebracht werden.

.... und im ausgebauten Zustand

Die Rückseite der Reference 9

Wenden wir uns nun der Rückseite der Schallwandler zu. Im oberen Teil befindet sich ein Reference Schriftzug, standesgemäß in Gold. Die gesamte Reference-Serie von Canon setzt auf teure, langzeitstabile WBT-Anschlussklemmen, die für eine hochwertige und langzeitstabile Verbindung sorgen. Selbstverständlich nehmen die Anschlussklemmen klassische Kabelverbindungen und Bananenstecker auf.

Hochwertige Anschlussterminals auf der Rückseite

Zudem bietet das Anschlussterminal Anpassungsmöglichkeiten für die klanglichen Vorlieben. Bei unseren Testkandidaten kann der Hochtonbereich auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Bei den Reference Standlautsprechermodellen sowie dem Centerspeaker, können der Hoch- sowie der Mitteltonbereich angepasst werden. Bei der limitierten Reference GS kann neben dem Hochton- auch der Mittelton sowie der Bass angepasst werden.

Die Justage des Hochtonbereichs wird mit vergoldeten Brücken umgesetzt

Prüfprotokolle sowie Garantiekarte

Um den Namen "Reference" auch gerecht zu werden, gewährt Canton einen 10-jährige Garantie auf die Reference Lautsprechermodelle, gemäß der Garantiebedingungen. Zudem verfügt jeder Schallwandler über ein Prüfprotokoll. Dabei werden die Lautsprecher auf die korrekte Polarität der Treiber geprüft, die Schallwandler mit Sinussignalen auf Resonanzen gecheckt sowie der Frequenzgang und Impedanz messtechnisch geprüft. Ebenfalls wird die Anpassung am Anschlussterminal gecheckt. Eine Sichtprüfung des gesamten Lautsprechers wird auch durchgeführt, um optische Makel auszuschließen.

