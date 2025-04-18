SPECIAL: Von 300 bis 7.000 EUR - Frühlings-Tipps für jeden Geschmack, vom TWS-Kopfhörer bis zum Luxus-Verstärker

Wir haben in diesem Special verschiedene Frühlingstipps zusammengestellt. Wir starten mit dem günstigsten, enden mit dem teuersten Produkt und wünschen viel Spaß beim Lesen.

beyerdynamic Aventho 300 (299 EUR)

Der für Dolby Atmos bestens geeignete, entsprechend zertifizierte beyerdynamic Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit leistungsstarkem ANC- und sehr gutem Transparenz-Modus ist in zwei Farbvarianten verfügbar und natürlich per App steuerbar.

Perfekt für Dolby Atmos

Die langen Akkulaufzeiten und der enorm hoch liegende Tragekomfort sprechen klar fürs Headphone, dessen STELLAR.45-Treiber in Heilbronn produziert werden. Der Aventho 300 gibt generell bei der Wiedergabe sämtlicher Musikstile eine ausgeprochen gute Figur ab, speziell aber bei Dolby Atmos-Titeln beeindruckt der sauber verarbeitete Kopfhörer tief.

Technics EAH-AZ100 (299 EUR)

Der TWS In-Ear-Kopfhörer ist, ebenso wie der beyerdynamic Aventho weiter oben hier im Text, besonders gut auch für die Wiedergabe von Titeln in Dolby Atmos geeignet - was der akkurat zusammengebaute Kopfhörer bei uns im Test auch nachdrücklich unter Beweis stellte.

Dolby Atmos-Raumklang

So ein intensives Gefühl einer echten räumlichen Wiedergabe ist uns bei einem In-Ear bislang kaum untergekommen. Natürlich klingt der EAH-AZ100 auch bei konventionell in Stereo vorliegenden Inhalten sauber, weitläufig und dynamisch. Mit der dazugehörigen App sind sehr viele Funktionen aufrufbar und können feinabgestimmt werden, darunter auch die hervorragende aktive Geräuschunterdrückung sowie der exzellente Transparenzmodus.

Teufel Cinebar 11 NG 2025 (449 EUR)

Cinebar 11 und T6 Wireless-Aktivsubwoofer

Das 2025er Cinebar 11 Soundbar-/Subwoofer-System ist nun mit Dolby Atmos ausgerüstet, was auf virtuellem Wege realisiert wird. Mit im starken Paket ist der sehr kompakt bauende und einfach aufzustellende T6 Aktivsubwoofer (wireless) enthalten.

Display

Mit dem gut ablesbaren Display und verschiedenen Klangmodi ist der Berliner Soundriegel eine glänzende Wahl, zumal er akustisch sogar beinahe doppelt so teure Konkurrenten gnadenlos auflaufen lässt: Der komplette, angenehme Klang und die ausgezeichnete Pegelfestigkeit sind eine Klasse für sich.

Bluesound Node N132: (UVP 599 EUR)

Ginge es um den Vorverstärker/Netzwerkplayer/DAC mit dem derzeit besten Preis-/Leistungsverhältnis, der Node N132 hätte die Spitzenposition inne.

Audio-Einstelloptionen in der App

Mit extrem präzisem ESS Referenz-DAC, THX AAA Kopfhörerverstärker und der Vorbereitung für Dirac Live (optional erhätllich), einer kompletten Anschlussbestückung inklusive HDMI eARC und der für uns mit besten Streaming-Plattform überhaupt lässt das schicke, sauber verarbeitete Device in keiner Disziplin etwas anbringen und überzeugt ohne jede negative Seite.

