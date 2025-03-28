XXL-TEST: beyerdynamic Aventho 300 - der neue Champion der Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit ANC?

Der Over-Ear-Kopfhörer beyerdynamic Aventho 300, wahlweise in Schwarz oder Nordic Grey verfügbar, kommt auf einen Kaufpreis von 399 EUR und ist mit in Deutschland gefertigten STELLAR.45-Treibern ausgestattet. Das optisch elegant auftretende Device ist sehr gut für die 3D-Audio-Wiedergabe geeignet, dank Dolby Atmos mit Dolby Head Tracking-Technologie soll ein tiefgehender immersiver Klangeindruck sichergestellt werden. Beide Funktionen lassen sich in der App zur Steuerung des Aventho 300 aktivieren. Dank Bluetooth-Multipoint, Bluetooth® 5.4 und adaptivem Noise Cancelling plus Transparenzmodus mit jeweils fünf einstellbaren Intensitätsstufen zeigt er sich modern und praxisgerecht ausgestattet. Hinzu kommt noch eine automatische Abspiel-/Pausierfunktion beim Auf- oder Absetzen des Kopfhörers.

In Nordic Grey oder Schwarz verfügbar

Ob diese aktiv sein soll und welche Funktionen alle beeinflusst werden können, ist bequem mittels App einstellbar. Der Hersteller verspricht zudem einen exzellenten Tragekomfort, der aufgrund von ergonomischen Hörerschalen und der Verwendung außergewöhnlich hochwertiger Materialien gegeben sein soll. Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit (mit ANC) stellt eine Ansage an die Konkurrenz dar, und die Bedienung mittels Touch-Bedienflächen außen an den Ohrmuscheln kann man sich schnell & bequem innerhalb der App erklären lassen.

Verarbeitung

Ohrmuschel außen mit sichtbaren Markierungen fürs Touch-Bedienfeld

USB-C-Buchse zum Aufladen und 3,5 mm Buchse für den kabegebundenen Betrieb

Hochwertigkeit auch im Detail

beyerdynamic-Schriftzug auf dem Kopfband außen

Lieferumfang mit Case und Ladekabel sowie Kabel für die Verwendung des Aventho 300 ohne BT

3,5 mm Kabel

USB-C-Ladekabel

Case im Detail

Case innen

Der zusammengefaltete Avento 300 im Case

Der Aventho 300 wirkt optisch schlicht, zeitlos und gediegen. Alle Komponenten machen einen sehr hochwertigen Eindruck, die Materialqualität ist tadellos. Die Gelenke, an denen die Ohrmuscheln befestigt sind, gehören ebenso dazu wie das Kopfband inklusive dem stabilen, auch optisch attraktiv realsierten Verstellmechanismus. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein gut verarbeitetes Transportcase, das den zusammengefalteten Kopfhörer (auch dieser Mechanismus wirkt langzeitstabil) aufnimmt. Allerdings passt der Aventho 300 nur äußerst knapp ins Case - dieses könnte gerade in Bezug auf die Höhe etwas üppiger dimensioniert sein.

App

Bevor eine Bluetooth-Verbindung möglich wird, muss man erst die Erlaubnis zur Suche nach BT-Devices erteilen

Natürlich muss Bluetooth aktiviert sein beim Smartphone

Suche

Der Aventho 300 wurde gefunden

Update auf die neueste Firmware

Haupt-Bildschirm der App

EQ-Modi - später gehen wir näher darauf ein

ANC- oder Transparenz-Modus

Mit Dolby Head Tracking und bestens für Dolby Atmos geeignet

Menü "Einstellung"

Die App ist grafisch schlicht, aber professionell und zeitlos schick gestaltet. Selbst ohne jede Übung versteht man sofort, worum es geht.

Hier noch einige Beobachtungen:

Firmware-Updates: Die relativ häufigen Updates der Firmware wurden grundsätzlich ohne jede Probleme zuverlässig heruntergeladen und auf dem Aventho 300 installiert. Automatisch und zügig verband sich der Kopfhörer nach Beendigung der Installation wieder mit unserem iPhone.

Trageerkennung

An Bord ist auch eine Trageerkennung, die sich innerhalb der App aktivieren lässt. Hier kann man folgende Funktionen für die Trageerkennung aktivieren oder deaktivieren: Abspielen und Pause, Anrufe annehmen und beenden sowie Touchpad automatisch ausschalten.

Touchpad-Funktionen

Auch Bestandteil der App ist der sogenannte "Touchpad-Leitfaden". Hier erlernt man die Gesten für Abspielen/Pause, Nächster Titel, Vorheriger Titel, Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, Anruf annehmen und beenden, Anruf ablehnen sowie für die Aktivierung des Sprachassistenten.

