XXL-TEST: Die 2025 Generation der Teufel Cinebar 11 - Klangstarke Soundbar/Subwoofer Lösung mit Dolby Atmos Decoder

Weiter geht es mit den Neuheiten aus dem Hause Lautsprecher Teufel. Nachdem wir bereits die neue Teufel ULTIMA Serie im 5.1-Setup gecheckt haben, möchten wir uns in diesem Test die nun mit Dolby Atmos-Decoder ausgestattete Teufel Cinebar 11 aus der 2025er Generation genauer ansehen.

Die brandneue Teufel Cinebar 11 ist weiterhin als bewährtes "2.1-Set" mit dem Wireless Subwoofer T6 für preisgünstige 449,99 EUR direkt im Onlineshop von Teufel oder in einem der zahlreichen Flagshipstores erhältlich. Neben einer schwarzen Farbvariante ist das Set auch in weiß verfügbar.

Soundbar

Soundbar Frontansicht

Wenden wir uns nun den Einzelkomponenten zu. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit der Soundbar des Sets. Das Design der Soundbar ist als sehr schlank und zeitlos zu bezeichnen. Die Abmessungen lauten wie folgt: Eine Breite von 94,8 cm, 6 cm Höhe und eine Tiefe von 8,3 cm beweisen, dass der Platzbedarf des schicken Klangriegels gering ist. Durch die zwei verfügbaren Farbvarianten lässt sich die Cinebar 11 nahezu an jedes Wohnambiente harmonisch anpassen. An der Front schützt ein gut eingepasstes Abdeckgitter aus Metall, in grauem Finish, die Lautsprecherchassis vor Fremdeinwirkung. Apropos Chassis, die Soundbar besitzt zwei 20 mm messende Hochtöner sowie sechs Mitteltöner mit jeweils 45 mm Durchmesser.

Der integrierte Class-D Verstärker befeuert die Lautsprecherchassis der Soundbar mit 65 Watt RMS bzw. 150 Watt Peak tatkräftig und sollte auch für mittelgroße Räume bestens geeignet sein. Brandneu in der 2025 Generation der Cinebar 11 ist die Tatsache, dass die Neuauflage die Wiedergabe von Dolby Atmos unterstützt. Dies geschieht allerdings nicht über dedizierte Topfiring Module, sondern über eine virtuellen Dolby Atmos-Signalaufbereitung. In Anbetracht der Preisklasse ist dies vom wirtschaftlichen Aspekt her durchaus verständlich. Weiterer Aspekt, der für die virtuelle Variante spricht: Die Cinebar 11 ist einfacher aufzustellen als eine Soundbar mit dedizierten Top Firing-Modulen. Ebenfalls integriert in den Soundriegel aus Berlin wurde ein Decoder für die Decodierung von klassischem DTS Surround. Die neue Cinebar 11 verfügt weiterhin über keine Netzwerkschnittstelle. Dank der Integration von Bluetooth in der Version 5.3 mit AAC Standard ist die Wiedergabe von Musiktiteln etc. vom entsprechend kompatiblen Smartdevice möglich, ebenfalls die Nutzung von beliebten Musikstreamingdiensten.

Display mit Lautschrift an der Front

Hinter der Frontabdeckung aus Metall verbirgt sich das VFD-Display, das via Laufschrift über den Betriebszustand der Soundbar informiert. Das Display ist sehr gut ablesbar, und wer möchte, kann das Display, mittels der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung, komfortabel dimmen.

Touch-Bedienelemente auf der Geräteoberseite der Cinebar

Für eine direkte Handhabung elementarer Funktionen am Gerät besitzt die Cinebar zahlreiche Touch-Bedienelemente, die sich oberhalb des Display befinden. Hier sammeln sich die Bedienelemente fürs Aus- oder Einschalten der Soundbar sowie eine Eingangswahltaste. Ebenfalls steht eine Lautstärkereglung sowie eine Play-/Pause Taste zur Verfügung. Wie üblich reagieren die Touch-Bedienelemente sehr schnell auf auszuführende Befehle.

Die Treibereinheiten inklusive Chromrand in der Detailansicht

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Im Lieferumfang der Teufel Cinebar 11 befindet sich eine Fernbedienung, die schwarzem Kunststoff hergestellt ist und im oberen Teil, ein Hochglanzfinish besitzt. Natürlich möchten wir auf die Funktionen der Fernbedienung genauer eingehen. Wir beginnen mit den Bedienelementen oben links. Die Sterntaste ist für die Helligkeitseinstellung des Displays gedacht. Mittig angebracht ist der Taster für das Ein- und Ausschalten der Soundbar. Rechts daneben befindet sich der Taster für das Stummschalten der Komponente. Darunter befinden sich die Eingangswahltaster für TV, HDMI, Bluetooth, AUX sowie den optischen Eingang. Rechts daneben befindet sich der Taster für den virtuellen Aufpolierer. Die Cinebar verfügt zudem über unterschiedliche Soundmodis. So stehen dem Nutzer "Normal", "Sprache" und "Nacht" zur Verfügung. Mit den Bass- und Treble- Tasten können der Hochton- sowie der Tieftonbereich angepasst werden. Die darunter beiden befindlichen Tasten sind für die Menüsteuerung zuständig, auf die wir im nächsten Abschnitt dediziert eingehen werden. Eine Etage tiefer sind die Knöpfe für die Wiedergabesteuerung angebracht. So lassen sich mit ihnen die Lautstärke regeln, die Wiedergabe starten oder pausieren. Zusätzlich zu diesen Funktionen sind es Navigationstasten für das Hauptmenü. Den Abschluss der Bedienelemente bilden die "Zurück"-Taste, die für ein Navigieren im Menü genutzt wird, und der mittig sitzende Taster, der das Hauptmenü der Klangriegels aufruft. Die Remote liegt gut in der Hand und die Taster, haben einen guten Druckpunkt.

Die Rückseite der Cinebar 11

Wenden wir uns nun der Rückseite der Soundbar zu. Diese präsentiert sich, wie üblich, recht unspektakulär. Positiv erwähnen möchten wir aber, dass die Cinebar 11 auf der Rückseite bereits über Befestigungslöcher für eine Wandmontage besitzt sowie die dazugehörigen Abstandshalter, die direkt ins Gehäuse integriert sind.

Befestigungsloch für die Wandmontage sowie der Abstandhalter im Detail

Teil 1 der Anschlusssektion....

Kommen wir nun zur Anschlussbestückung, die die 2025 Generation der Cinebar 11 zu bieten hat. Auf der Rückseite befindet sich ein HDMI 2.1 Anschluss, der für externe Zuspieler genutzt werden kann. Dieser bietet HDR10-Support und unterstützt HDCP 2.2/1.4. Darunter befindet sich ein HDMI-Anschluss mit eARC, für die problemlose Verbindung einem modernen Smart-TV. Weiterhin ist auf der Rückseite noch ein analoger AUX-In Eingang vorhanden, um ein analoges Quellgerät wie z.B. einen CD-Player oder ein TV Gerät anzuschließen. Auf der linken Seite der Soundbar ist noch ein optischer Digitalausgang zu finden sowie der Anschluß fürs externe Netzteil.

.... sowie die weiteren Anschlüsse

Gummierte Standfüsse auf der Unterseite sorgen für einen sicheren Stand

Gummierte Standfüsse auf der Unterseite sorgen für den richtigen Stand der Soundbar, gerade bei glatten oder lackierten Möbelstücke.

Wireless Subwoofer T6

Der wireless Subwoofer T6 in der Frontansicht

Weiter geht es mit unseren Erläuterungen mit dem wireless Subwoofer T6. Der Bassmacher zeigt sich sehr flexibel, wenn es um die Aufstellung geht. So kann der Tieftöner in stehender Ausführung ausgestellt werden oder, wer nicht so viel Platz hat, kann den Subwoofer auch unter ein TV-Board oder unter die Couch legen. Dank des integrierten Sub Connect Modul kann er so fast frei im Raum aufgestellt werden, ohne das ein Verbindungskabel nötig ist.

Das Gehäuse des Subwoofer besteht aus MDF, das entweder in schwarz oder weiß laminiert ist. Die Abmessungen des Subwoofers sind: Höhe inkl. Standfuss 43,5 cm, Tiefe 42 cm, Breite 12 cm. Das Gewicht beträgt rund 7,5 kg.

Der Basslautsprecher besitzt einen 6,5 Zoll großen Tieftöner, der seitlich integriert wurde. Da der T6 ein aktiver Subwoofer ist, besitzt dieser im Inneren einen Class-D Verstärker, der 60 Watt an das Tieftonchassis abgibt.

Hinter der grauen Abdeckung befindet sich das 6,5" messende Tieftonchassis

Klebestandfüsse sorgen für die nötige Bodenentkoppelung

Silberner Teufel-Schriftzug auf der Oberseite des Subwoofers

Die Rückansicht des Wireless-Subwoofers

Auf der Rückseite des Basssisten befinden sich zahlreiche Bedienelemente, auf die nun etwas genauer eingehen möchten. So finden wir auf der linken Seite des Subwoofers der Taster für das Wireless-Pairing. Setzt man die Soundbar und den Subwoofer in den aktiven Betriebszustand, verbinden sich diese in der Regel automatisch. Sollte dies mal nicht der Fall sein, kann der Tieftöner auch mittels des Tasters manuell verbunden werden. Eine bestehende Verbindung zeigt die LED neben dem Taster mit einem dauerhaften leuchten an.

Auf der rechten Seite des T6 befindet sich noch ein Schieberegler, um die richtige Aufstellungsoption auszuwählen. Hierbei kann ausgewählt werden, ob der Subwoofer frei steht oder in einer Ecke aufgestellt wurde. Weiterhin kann aber auch noch ausgewählt werden, ob der T6 horizontal oder vertikal seine Arbeit verrichten darf. Alle drei Programme rufen unterschiedliche Equalizer-Einstellungen ab, um so den bestmöglichen Klang abzuliefern und negative Störeinflüsse auszumerzen.

Auch ein Drehregler für die Einstellung der Lautstärke des T6 ist auf der Rückseite untergebracht sowie die Eingangsbuchse für das Netzkabel. Im unteren Teil der Rückseite ist das Bassreflexrohr zu sehen.

Die Bedienelemente in der Detailansicht

Die Bassreflexöffnung im Detail

Aufstellung und Inbetriebnahme

Die Aufstellung und Inbetriebnahme der Cinebar 11 gestaltet sich sehr einfach. Nachdem wir den richtigen Platz für die Soundbar gefunden haben, erfolgte der Anschluss mittels HDMI Kabel an den TV und das externe Netzteil der Soundbar, verbinden wir mit unserem Stromkreis. Auch für den Subwoofer wurde der passende Platz ermittelt. Auf der Rückseite des Subwoofer wählen wir die zu unserer Aufstelllung passende Equalizer-Kurve aus. Dann noch schnell mit dem Netzkabel verbunden und der T6 geht automatisch in den Pairing Modus und sucht die Soundbar. An der Soundbar müssen wir nun einstellen, in welcher Menüsprache die Soundbar mit uns kommunizieren soll. Haben wir dies getan, kann die Wiedergabe starten und es erscheint im Display "Bereit zum Aufdrehen".

Menüfunktionen



Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt die Cinebar 11 über keine Netzwerkfunktionen. Dennoch besitzt die Cinebar 11 ein relativ umfangreiches Einstellungsmenü, dass mittels der Fernbedienung aufgerufen und abgeändert werden kann. Betätigt man die Menütaste auf der Fernbedienung erscheint als erster Menüpunkt "Klang". Bestätigt der Nutzer mit der OK Taste, kann ein Virtualizer oder der virtuelle Dolby Aufpolierer aktiviert, sowie der Bass, die Höhen sowie der Modus eingestellt werden. Beim Menüpunkt "Modus" kann man zwischen "Normal", "Sprache" sowie "Nacht" auswählen.

Der nächste Hauptmenüpunkt ist "Lautsprecher". Betätigt man diesen, kann ausgewählt werden, ob ein externer Subwoofer oder Rearlautsprecher mit der Soundbar verbunden werden sollen. Ebenfalls als Unterpunkt zu finden ist die Einstellung für den Abstand zwischen Soundbar und Hörer. Zusätzlich finden wir unter dem Menüunterpunkt "Kalibrierung" die Balance-Reglung sowie einen Testton, der abgerufen werden kann.

Der letzte Punkt im Hauptmenü ist "System". In diesem Abschnitt ist es möglich, die Helligkeit des Displays zu verändern, den Timer einzustellen sowie die Sprache auszuwählen. Beim Menüunterpunkt "Erweitert" kann zusätzlich die Lippensynchronisation, die TV Quelle sowie die Auto On und Standby Schaltung angepasst werden.

