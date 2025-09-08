IFA 2025: Samsungs Präsenz im City Cube - mit AI Home, 115 Zoll Micro RGB-TV, innovativen Displayideen und neuen Sound Towers

Bildquelle: Samsung

Noch bis morgen kann man im Rahmen der IFA Berlin im City Cube bei Samsiung vorbeischauen. Der südkoreanische Konzern stellt unter dem Motto "Future Living, Now" zunächst sein Konzept AI Home vor, das proaktiv - mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz, den Alltag erleichtern soll. Ein Zuhause, das sozusagen "mitdenkt", und das auf vielen Gebieten, vom persönlichen Wohlbefinden bis zur Energieeffizienz: Bespoke AI, Vision AI und Galaxy AI sollen verändern, wie wir wohnen und wie wir uns vernetzen können. Außerdem hat Samsung den weltweit ersten Micro RGB-TV MR95F vorgestellt, der mit außergewöhnlich präziser Farbwiedergabe durch besonders kleine RGB-LEDs und ebenfalls neuester AI-Technologie begeistern soll. Auf dieses 115 Zoll große 4K TV-Gerät gehen wir im weiteren Verlauf des Artikels besonders ausführlich ein - und zwar gleich am Anfang.

Samsung Micro RGB-TV MR95F in 115 Zoll

Micro RGB-TV MR95F

Anlässlich der Präsentation des Micro RGB-TVs MR95F auf der IFA lässt Samsung die vergangenen Jahre Revue passieren. 2009 führte Samsung erstmals TVs mit LED-Backlight für besseren Kontrast, Detailkontrast und einen soliden Schwarzwert ein. 2017 dann kamen die ersten QLED-TVs. Diese Technologie brachte einen erweiterten Farbraum dank der Verwendung von Quantum Dots. 2018 dann, wir erinnern uns noch genau, brachte Samsung die ersten 8K-TVs mit auf die IFA. AI Upscaling sorgte dafür, dass auch niedriger auflösende Inhalte detailreich und klar auf dem Bildschirm erschienen. 2020 war dann das Jahr der Neo QLED-TVs. Ein realistisches, authentisches Bild mit hervorragenden Kontrast- und Helligkeitswerten war dank Mini LED-Technologie möglich geworden.

Brillante Farben

Und 2025 nun ist die Zeit reif für Micro RGB: Ein fertiger 4K-TV namens MR95F im großen 115 Zoll-Format ist im City Cube zu bestaunen. Bevor wir genauer auf die Micro RGB Technologie eingehen, zunächst einige weitere Features: Der MR95F läuft wie auch die anderen Samsung Smart-TVs unter dem hauseigenen Tizen-Betriebssystem und ist Teil des Samsung Vision AI Portfolios. Die üblichen Komfortfunktionen wie Click To Search, Live Translate, der Sprachassistent Bixby, die Optimierung von Bild & Ton per passendem AI Mode, Adaptive Sound Pro, Pet Care sowie umfangreiche Gaming-Funktionen (Gaming Hub, Game Bar, 144 Hz-Darstellung, AI Auto Game Mode, FreeSync Premium Pro) sind auch hier selbstverständlich vorhanden. Eine tadellose akustische Leistung mit Object Tracking Sound+, dem Active Voice Amplifier Pro und die Kompatibilität zu Dolby Atmos sind natürlich Bestandteil des Konzepts, ebenso die Kompatibilität zu Q-Symphony.

Neue Technologie für bestmögliches Bild (Bildquelle: Samsung)

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Die Abmessungen (Bildquelle: Samsung)

Kommen wir nun aber zur Technologie des MR95F. Was ist der Kerngedanke bei Micro RGB? Ein neues Level hinsichtlich der Farbwiedergabe dank extrem kleiner RGB-LEDs. Zum System gehört auch die Micro RGB AI Engine, zudem ist das Panel Glare free, das heißt, es kommt nicht zu störenden Reflexionen.

Konventionelle LED, Mini-LED, Micro RGB im Vergleich

Hier bei Samsung auf der Website (Bildquelle: Samsung)

Samsung hat auch einen aus drei Teilen bestehenden Technologievergleich zwischen konventionellen LEDs, Mini LEDs und Micro RGB-Elementen aufgebaut. Hier sind auch Vergleiche, wie sauber Farben getroffen werden, mit integriert. Im Vergleich zu einer konventionellen LED sind Mini LEDs 1/50 so groß, und die Micro RGB-Elemente sind nur halb so groß wie Mini LEDs.

Extremh helles & dynamisches Bild

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Gehen wir nun auf die verschiedenen Merkmale der Micro RGB-Technologie des MR95F weiter ein. Das laut Samsung weltweit erste Micro RGB Backlight wird mit extrem präziser lokaler Dimming-Technologie kombiniert. Die direkte Folge: Ein überaus detailreiches Bild mit lebensechten Farben.

Micro RGB AI-Engine

Mit pixelgenauer Präzision nimmt sich die Micro RGB AI-Engine jeder individuelle Micro RGB an, um eine bestmögliche Farbauthentizität gewährleisten zu können. Die Micro RGB-Technologie hat sich Samsung auch direkt vom VDE zertifizieren lassen, um so zu demonstrieren, dass die Farbdarstellung absolut akkurat ist. Der BT2020-Farbraum wird zudem zu 100 Prozent abgedeckt. Ebenso ist das Panel Pantone-zertifiziert und nahezu frei von Reflexionen (Glare Free), auch dies hat sich Samsung zertifizieren lassen (UL-Zertifikat).

Zudem gehört der Micro RGB Color Booster Pro mit zur Technologie. Die AI analysiert hier Farben in Echtzeit, damit die Farbdichte bewertet werden kann. Auf Basis dieser Analyse präzisiert die Technologie für die Farbverbesserung die Farbstufen, sodass die Bilder noch intensiver sowie realistischer erscheinen. Weiter an Bord ist der Supersize Picture Enhancer. Auch dieser arbeitet mittels Künstlicher Intelligenz und ist dafür verantwortlich, dass die Bildgüte auch auf dem XXL-Display hervorragend ausfällt. Die Optimierung agiert mittels Rauschunterdrückung, Schärfeoptimierung und intelligenten Methoden zur Verbesserung des Schwarzwertes. Dank des AI Motion Enhancers Pro ist stets eine flüssige, stabile sowie scharfe Bewegungswiedergabe möglich.

exzellent für HDR10+ geeignet (Bildquelle: Samsung)

Mit seiner exzellenten visuellen Dynamik und dem enorm hohen Kontrastumfang eignet sich der MR95F perfekt z.B. für hochwertigen HDR10+ Content.

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Neo QLED 8K TVs

Natürlich sind auch die AI Picture-Funktionen der 8K Neo QLED-TVs Thema auf der IFA.

Samsung AI Picture in höchster Ausprägung bei den 2025er Neo QLED 8K-TVs

Als wichtige Punkte zum Thema AI Picture bei den aktuellen Flaggschiff-8K-Neo QLED-TVs sieht Samsung die Funktionen 8K AI Upscaling Pro (mittels 768 neuronalen Netzwerken), Auto HDR Remastering Pro (KI-basierte Konvertierung von SD-Material auf Quasi HDR-Level), Color Booster Pro (für ein farblich nochmals dynamischeres, flüssiges Bild) und AI Customization (hier kann man das AI-Bild auf die eigenen Präferenzen zuschneiden).

Hier kann sich der Besucher von den Vorzügen der Samsung AI-Schaltungen überzeugen

Überdies hat Samsung ein Setup aufgebaut, bei dem man selbst sein AI-Setting testen kann. 8K Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro und der Color Booster Pro können zugeschaltet werden.

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Samsung QN990F bei uns im großen Test

Wir hatten den Samsung QN990F in 65 Zoll bei uns im Test, und wir waren von der gezeigten Leistungsfähigkeit absolut begeistert. Gerade, was im Bereich Upscaling geleistet wird, ist überwältigend. Selbst 720p Material, das man auf einem 8K-TV eigentlich eher außen vor lassen sollte, sieht wirklich gut aus. Die Schärfe ist generell hoch, aber nie unnatürlich (es sei denn, man übertreibt es in den Einstellungen), es rauscht kaum, und die Farbtreue ist exzellent.

Samsung Vision AI Companion

Nähere Informationen zur gerade laufenden Sendungen mittes Vision AI Companion

Samsung erweitert Vision AI passend zur IFA zum Vision AI Companion, damit die hauseigenen Smart TVs und Monitore noch mehr zu intelligenten Alltagsbegleitern werden. Es handelt sich um die nächste Entwicklungsstufe AI-basierter Displays und hat die Mission, ein besonders komfortables, intuitives Nutzungserlebnis realisieren zu können.

Eine auffallend natürliche Interaktion steht im Mittelpunkt

Einfache Handhabung im Alltag

Der Vision AI Companion soll sich durch eine auffallend natürliche Interaktion hervorheben. Angetrieben von einer generativen AI ist das System in der Lage, Zusammenhänge zu erfassen und Folgefragen zu verstehen. So ist es laut Samsung möglich, echte Gespräche führen zu können, und zwar ohne feste Sprachbefehle, Menüs oder Tastatureingaben. Der Vision AI Companion offeriert Informationen aus Bereichen wie beispielsweise Filme, Serien, Kunst, Essen, Sport und Reisen in Gesprächsform.

Eine Vielzahl an Informationen kann vermittelt werden (Bildquelle: Samsung)

Aktiviert wird der Vision AI Companion mittels Knopfdruck auf die AI-Taste der Fernbedienung. Man erhält über mehrere AI-Agenten hinweg intelligente und visuell aufbereitete Antworten auf Fragen. Zum Beispiel den Namen eines Schauspielers, weiterführende Informationen zu einer Naturdokumentation oder Content-Vorschläge anhand von individuellen Vorlieben.

Damit alles möglichst komfortabel abläuft, bündelt der Vision AI Companion die wichtigsten AI-Innovationen in einem zentralen Hub. Das Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Anwendungen und Apps wird dadurch überflüssig werden.

Vorhanden sind:

Live Translate

Live Translate (Echtzeit-Übersetzungen von geschlossenen Bildunterschriften im Live-TV), generative Wallpaper (dynamische visuelle Hintergründe nach den persönlichen Vorlieben)

Active Voice Amplifier Pro und AI Upscaling Pro (automatische Bild- und Sound-Optimierung entsprechend dem Inhalt und der Umgebung)

AI Gaming Mode (Optimierung von Bild und Sound für reaktionsschnelles, immersives Gameplay)

Microsoft Copilot (Bildquelle: Samsung)

Microsoft Copilot und Perplexity (Erweiterung der Vision AI Companion Funktionen für Produktivität und Effizienz).

Samsung garantiert darüber hinaus sieben Jahre lang kostenlose Software-Upgrades für Tizen-OS und stellt sicher, dass unterstützte Modelle über die neuesten Updates und AI-Funktionen sowie aktuelle Sicherheitsupdates von Samsung Knox verfügen.

Samsung The Moving Style

The Moving Style

Der multifunktionale 32 Zoll-Touch-Display Samsung The Moving Style läuft unter Tizen OS und besitzt 4K-Auflösung mit 120 Hz Refresh Rate. Viele typische Samsung-Features wie Samsung TV Plus, die Kompatibilität zu Smart Things, Samsung Daily+, Click To Search, der Samsung Art Store, WiFi, Bluetooth sowie Apple AirPlay 2 sind ebenso an Bord wie USB- sowie HDMI-Anschlüsse. Ebenso gibt es einen eingebauten Akku für 3 Stunden netzunabhängigen Betrieb.

Auch zeichnen kann man mit dem Multitalent

Detail seitlich

Hier mit Tischfuß

The Moving Style kann nahezu überall verwendet werden, auch einen rollbaren Ständer gibt es, und das Display kann geneigt, geschwenkt und in der Höhe angepasst werden. Unter jedem möglichen Winkel ist es daher möglich, Inhalte zu betrachten. In Südkorea kommt The Moving Style auf den Markt, ob und wann das Device in Deutschland eingeführt wird, ist noch nicht bekannt.

Samsungs transparente Micro LED Displays

Für verschiedene Anwendungsszenarien präsentiert Samsung im Rahmen deer IFA unterschiedliche transparente Micro LED-Displays.

Transparente Displays in vielen Größen und Spielarten

Dreidimensionale Darstellung

Farblich intensiv

Alles auf einem transparenten Display: LP kommt aus dem Cover und gleitet wieder zurück

Mit Micro LED-Dislays in transparenter Form sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt

Neue Samsung Sound Tower MX-ST40F und MX-ST50F

Neue Sound Tower-Modelle in zwei Größen

Samsung präsentiert im City Cube auch zwei neue Sound Tower-Modelle, beides leistungsfähige, in Schwarz lieferbare Party-Lautsprecher. Im einzelnen handelt es sich um den MX-ST40F und den größeren MX-ST50F.

Umfangreiche Steuerungsoptionen, unter anderem auch mit Karaoke-Funktion

Beide Modelle bieten drei individuell anpassbare Sound-Modi sowie spezielle Dual-Subwoofer und duale Hochtöner mit Waveguide. Ergänzt wird das Konzept durch Party Lights+. Leuchtende LEDs können per zugehöriger App gesteuert werden, und daher kann das Licht an die Stimmung und an den gerade laufenden Musikstil angepasst werden.

Der große Sound Tower lässt sich dank Rollen und Tragegriff einfach von einem Ort zum anderen transportieren

Die Akku-Laufzeit beträgt 12 Stunden beim MX-ST40F und 18 Stunden beim großen MX-ST50F, zudem ist der Akku praktischerweise bei beiden Modellen austauschbar. Weitere Features umfassen einen Karaoke Modus mit FX-Effekten und Samplern, zwei Mikrofonanschlüsse sind ebenfalls vorhanden.

Bei allen Sound Tower-Modellen ist der Akku austauschbar

Der MX-ST40F kommt auf 160 Watt Leistung, der MX-ST50F auf 240 Watt. Zudem besitzt der MX-ST50F die Grip & Roll-Funktion, einfach am Griff ziehen, und schon kann der Partylautsprecher dank der integrierten Rollen bequem dorthin gebracht werden, wo man ihn braucht.

Fazit

Samsung setzt wieder Akzente auf der IFA 2025 - mit einem umfassenden Konzept für ein Zuhause, das den Alltag einfacher und das Wohlbefinden größer macht, dank des durchdachten Einsatzes von KI. Ebenfalls bringen die Südkoreaner mit dem Micro RGB-TV MR95F eine Innovation in Bezug auf TV-Displaytechnik auf den Markt. Ergänzende KI-Funktionen für viele TVs des Hauses, flexibel einzusetzende Displays und auch noch neue Party-Lautsprecher zeigen, dass Samsung die IFA weiterhinals Bühne für interessante Neuheiten nutzt und nicht nur, wie viele andere Hersteller, bereits Erhältliches erneut präsentieren.

Weiterführende Links

Wer interesssiert an unserer gesamten Berichterstattung Samsung betreffend rund um die IFA ist, findet hier mehr:

Special: Carsten Rampacher

Bilder: Samsung, Carsten Rampacher

Datum: 08. September 2025