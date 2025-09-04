IFA 2025: Samsung präsentiert ersten Micro RGB-TV in 115 Zoll und ein "Zuhause, das mitdenkt"

Auf der IFA stellt Samsung unter dem Motto "Future Living, Now" ein AI Home vor, welches proaktiv - mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz, den Alltag erleichtern soll. Ein Zuhause, das "mitdenkt". Und zwar von Wohlbefinden bis Energieeffizienz: Bespoke AI, Vision AI und Galaxy AI sollen verändern, wie wir wohnen und uns vernetzen können. Außerdem hat Samsung den weltweit ersten Micro RGB-TV vorgestellt, der mit außergewöhnlich präziser Farbwiedergabe durch besonders kleine RGB-LEDs und ebenfalls neuester AI-Technologie begeistern soll.

Zunächst jedoch wollen wir uns dem AI Home widmen. Die Idee soll keine Zukunftsvision bleiben, sondern bereits heute für alle erlebbar sein.

„Uns geht es bei Samsung nicht nur darum, die Zukunft von AI zu gestalten, wir integrieren AI in den Alltag und gestalten damit die Zukunft des Wohnens. Das AI Home von Samsung will über die reine Vernetzung smarter Geräte weit hinausgehen. Es soll ein Zuhause sein, das die Menschen, die darin wohnen, natürlich versteht, sich an ihre Bedürfnisse anpasst und sich um das kümmert, was ihnen am wichtigsten ist“, sagt Cheolgi Kim (CK), Executive Vice President und Head of Digital Appliances (DA) Business. „Für Samsung markiert das den Beginn einer neuen Ära – in der Technologie unseren Alltag im Hintergrund unterstützt, damit uns mehr Zeit bleibt, das Leben zu genießen.“

Cheolgi Kim ist Executive Vice President und Head of Digital Appliances (DA) Business bei Samsung

Samsung möchte den Alltag bequemer, effizienter, gesünder und sicherer machen. Eine aktuelle Studie von Samsung zeigt, dass zwei Drittel der Verbraucher und Verbraucherinnen ein Zuhause attraktiv finden, in dem die KI unterstützt. Man erhofft sich Support und Erleichterung bei täglichen Aufgaben (44%) und eine einfachere Steuerung per Smartphone oder Sprachbefehl (45%). Mit automatisierten Routinen auf Basis der SmartThings Plattform (etwa durch die Automatisierung von Licht, Temperatur und wetterabhängiger Steuerung von Jalousien) soll das von Samsung vorgestellte AI Home diese Erwartungen erfüllen.

*Hinweis: Alle genannten Verbraucher-Statistiken stammen aus einer von Samsung durchgeführten EO CMI Quantitative Survey für die Märkte UK, Deutschland und Frankreich. Dabei wurden Verbraucher befragt, die mindestens ein Smart-Home-Gerät besitzen. Die Stichprobengröße betrugt 1.200.

Das AI Home kann auch das Familienleben unterstützen, ein Beispiel ist hier Samsung Food. Mithilfe von AI Vision bietet Samsung Food jederzeit einen Überblick über den Kühlschrankinhalt im Family Hub+. Die App schlägt dann auf Basis der vorhandenen Zutaten passende Rezepte vor. Mit einem Finger-Tipp auf den Family Hub+ oder das Smartphone wird das Rezept direkt an den Bespoke Backofen Serie 7 geschickt. Mit AI Pro Cooking kann über die View Inside-Funktion und der integrierten Kamera im Backofen dann vom Sofa aus geprüft werden, wie lange die Pizza noch zur Fertigstellung benötigt.

Anzeige

Energieeffizienz ist ein sehr zentrales Anliegen. Auf der IFA zeigt Samsung, wie SmartThings Energy den Energieverbrauch einer Waschmaschine um bis zu 70% senken kann. Sicherheit ist ebenfalls ein sehr wichtiger Aspekt, dem Samsung mit Samsung Knox Vault Rechnung trägt. Samsung Knox Vault schützt sensible Daten direkt auf Hardware-Ebene auf einem physisch isolierten Sicherheitschip. Knox Matrix soll eine hohe Sicherheit für das gesamte Geräte-Ökosystem bieten, indem sich vernetzte Geräte gegenseitig mittels privater Blockchain-Technologie überwachen.

Chief Marketing Officer bei Samsung: Benjamin Braun

Bespoke AI: AI-Funktionen unterstützen im Haushalt (aus der Pressemitteilung):

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: Dank verbesserter AI Objekterkennung im Vergleich zum Vorgängermodell erkennt der Staubsauger jetzt auch transparente Flüssigkeiten.

Bespoke AI Waschmaschine: AI Wash+ sorgt für einen Waschvorgang, der genau auf die Kleidung abgestimmt ist. Die Waschmaschine unterschreitet die Mindestanforderung für die Energieeffizienzklasse A um 65%.

Bespoke AI Geschirrspüler: AI Wash passt den Reinigungszyklus an den Verschmutzungsgrad an. Die Funktion Auto Open Door lässt Dampf entweichen, was einen schnellen Trocknungsprozess ermöglicht.

Vision AI

Samsung stellt auf der IFA den Vision AI Companion vor, der den TV zum smarten und individuellen Alltagsbegleiter machen soll. Man kann mit dem TV ganz normal sprechen und soll intuitive Antworten erhalten. Samsung setzt dabei auf die bewährte, offene Plattform und stärkt die Zusammenarbeit mit Partnern im Bereich AI wie Google, Microsoft und Perplexity.

Die Highlights im Bereich Home Entertainment lauten (direkt aus der Pressemitteilung):

Anzeige



Micro RGB: Das 115-Zoll-Display bietet Unterhaltung in Kinoqualität für Zuhause. Die neue Bildschirmtechnologie sorgt für lebendige Szenen mit einer beeindruckenden Farbdarstellung, Tiefe und Detailreichtum.

The Movingstyle: Ein transportabler TV mit Touchscreen, integriertem Akku und adaptiver AI bringt Unterhaltung dahin, wo sie gerade gewünscht ist, ob Wohnzimmer, Küche oder auf die Terrasse.

Samsung Sound Tower: Leistungsstarker, mobiler Sound mit bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit. Über die zugehörige App können Lichteffekte und Klangeinstellungen individuell angepasst werden.

Galaxy AI in neuen Mobilgeräten

Anfang 2024 hat Samsung mit Galaxy AI die KI-Ära auf seinen Mobilgeräten eingeläutet. Den Start machte die Samsung Galaxy S24-Serie mit dem Ziel, Galaxy AI bis Ende 2024 auf über 200 Millionen Geräten bereitzustellen. Samsung hat das Galaxy AI-Erlebnis seitdem auf zahlreiche weitere mobile Produkte gebracht und integriert es natürlich auch in die neuesten Portfolio-Zugänge. Bis Ende 2025 soll es auf über 400 Millionen Geräten weltweit verfügbar sein.

Die Zukunft des Wohnens auf der IFA 2025

Samsung zeigt die Neuheiten auf der IFA vom 05. bis 09. September im CityCube in Berlin. Eine großformatige Kunstinstallation begrüßt hier die Gäste, die in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Digitalkünstler Maotik entstanden ist und auf einer 50 Meter breiten digitalen Projektionsfläche am Eingang der Ausstellungshalle gezeigt wird. Die Videoinstallation mit dem Thema „Wind“ zeigt dynamische Wellen, die durch die organische Bewegung von Daten erzeugt werden und symbolisieren, wie AI Technologien von Samsung dazu beitragen, den Alltag der Nutzer und Nutzerinnen zu bereichern.

Weltweit erster Micro RGB-TV

Samsung Micro RGB-TV

Anzeige



Samsung hat auch den, nach eigenen Angaben, weltweit ersten Micro RGB-TV mit nach Berlin gebracht. Die Display-Technologie nutzt eine Hintergrundbeleuchtung aus unzähligen, einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs. Die Lichtpunkte im Mikrometerbereich ermöglichen eine besonders hohe Farbtreue und starke Kontrastwerte. Die Technologie kommt erstmals in einem 115 Zoll großen Premium-TV zum Einsatz.

„Micro RGB erreicht eine bislang nie dagewesene Präzision in der Steuerung mikroskopisch kleiner RGB LEDs. Das verbessert die Farbgenauigkeit und den Kontrast von Consumer-Displays deutlich“, sagt Taeyong Son, Executive Vice President und Leiter des F&E-Teams im Visual Display Business von Samsung Electronics. „Mit der Markteinführung unterstreichen wir unseren

Führungsanspruch im Bereich der großformatigen Premium-TVs und unser Engagement für zukunftsweisende Display-Innovationen.“

Weitere Ansicht des neuen Fernsehers

Neueste Hardware trifft auf innovative AI

Die Neuentwicklung der Micro RGBs basiert auf Leuchtdioden, die kleiner als 100 Mikrometer sind und jeweils in Rot, Grün oder Blau leuchten. Unzählige davon werden in einem sehr feinen Raster hinter dem TV-Panel angeordnet, um sie dann einzeln ansteuern zu können. Die Hardware wird durch Samsung-eigene Micro RGB AI unterstützt. Die KI analysiert und optimiert sowohl Bild- als auch Toninhalte in Echtzeit, wie man es auch von anderen Samsung TVs her kennt, und passt die Farbwiedergabe Bild für Bild dynamisch an.

Anzeige



Hinzu kommt Micro RGB Precision Color für eine sehr akkurate Farbwiedergabe und der Micro RGB Color Booster Pro. Dieser erkennt Szenen mit gedämpften Farbtonen und soll diese intelligent für eine intensivere Wiedergabe verstärken.

Das Micro RGB-Display deckt 100% des BT.2020-Farbraums ab. Vom VDE wurde es mit der Zertifizierung "Micro RGB Precision Color" ausgezeichnet. Dank Glare Free, was Reflexionen auf dem Bildschirm reduziert, kann man auch bei hellen Lichtverhältnissen exzellente Farben genießen.

7 Jahre Updates

Der Samsung Vision AI-TV ist mit einem intelligenten Bixby-Sprachassistenten ausgestattet, mit dem ein natürlicher Dialog zwischen TV und Nutzer ermöglicht werden soll. Für den Schutz sensibler Daten sorgt die geräteübergreifende Sicherheitsplattform Knox. Identisch zu allen aktuellen Samsung TVs erhält der Micro RGB TV 7 Jahre lang regelmäßige kostenlose Tizen OS Updates.

Neben der exklusiven Technologie soll das Gerät auch mit einem schlanken Metallgehäuse im minimalistischen Design überzeugen.

Verfügbarkeit

Nach dem Marktstart in Korea wird der Micro RGB zunächst in den USA erhältlich sein. Ein globaler Launch in verschiedenen Displaygrößen ist aber in Planung.

Special: Philipp Kind

Bilder: Samsung

Datum: 04.09.2025