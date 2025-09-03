IFA: Samsung integriert Microsoft Copilot und präsentiert neue Sound Tower

Bildquelle: Samsung

Jetzt ist IFA-Time, und Samsung veröffentlicht bereits Informationen zu den Neuigkeiten, die dann im City Cube im Süden des Berliner Messegeländes zu sehen sind.

Samsung integriert Microsoft Copilot in 2025er TVs und Smart Monitore

Samsung Electronics integriert Microsoft Copilot in die 2025er Generation der hauseigenen TVs und Smart Monitore. Mit dieser Partnerschaft baut Samsung das Spektrum an personalisierten, intelligenten Funktionen auf Samsung Bildschirmen weiter aus und beschreitet damit den nächsten Entwicklungsschritt für Vision AI.

Mit der Integration von Copilot in TV oder Monitor können Anwenderinnen und Anwender Microsofts leistungsstarken AI-Begleiter komfortabel per Sprachbefehl oder Knopfdruck über die Fernbedienung aktivieren, ganz gleich, ob für schnelle Suchanfragen, interaktives Lernen oder hohen Komfort beim Entertainment.

Vernetztes AI-Erlebnis für zuhause

Neben den jüngsten Updates für Click to Search und den Sprachassistenten Bixby steht Copilot für ein umfassendes Nutzungserlebnis, das mehr Kontext einbeziehen kann und erweiterte Möglichkeiten offeriert als zuvor. Die Integration von Copilot steht auch für Samsung Daily+ bereit, die Lifestyle-Plattform beispielsweise für Entertainment, Wellness, Kulinarik.

Der Copilot ist über Samsung Tizen OS Home, Samsung Daily+ und Click to Search aktivierbar und eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Anwenderinnen und Anwender können mit dem TV oder Smart Monitor ganz natürlich sprechen, um individuelle Empfehlungen, relevante Informationen und interaktive Lernangebote zu erhalten: Von spontanen Fragen zu Filmen, Fakten zu Schauspielerinnen und Schauspielern oder Sportlerinnen und Sportlern über Inhaltszusammenfassungen bis hin zur Unterstützung beim Sprachenlernen und Erklärungen komplexer Themen. Copilot ermöglicht dabei schnelle Antworten direkt auf den großen Bildschirm.

Anzeige

Sound, Licht, Action: Samsung stellt runderneuerten Sound Tower vor

Bildquelle: Samsung

Samsung präsentiert auf der IFA 2025 die neuen Sound Tower Modelle ST50F und ST40F. Die portablen Geräte kombinieren leistungsfähige akustische Eigenschaften mit dynamischer Lichtinszenierung und ermöglichen so intensive Partyerlebnisse für verschiedenste Anlässe.

Bester Sound für jeden Anlass

Mit seiner im Vergleich zum Vorgängermodell vollkommen neu gestalteten und akustisch verbesserten Bauform sowie einer Leistung von bis zu 240 Watt (ST50F) liefert der Sound Tower nachdrücklichen Klang mit hoher Klarheit und satten Bässen. Die Samsung Waveguide-Technologie entlockt den Dual Dome-Tweetern ein Maximum an Leistung: Die Sound-Stage wird erweitert und ausgeglichen, Höhen sind sauber wahrnehmbar. Unterdessen sorgen die Dual Woofer für druckvolle Bässe, die sich mit drei Modi Deep, Punchy und Gentle an die individuellen Vorlieben anpassen lassen. Vier weitere Modi – Standard, Wide, Stadium und Outdoor – geben noch mehr Möglichkeiten an die Hand, den Klang weiter zu individualisieren. Vom Grillfest im Garten bis zur gut besuchten Tanzfläche sozusagen. Für ein noch umfassenderes Klangerlebnis besteht außerdem die Möglichkeit, mehrere Geräte via Auracast Group Play oder per Stereo Play im True Wireless Stereo-Modus zu verbinden.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden (ST50F)1 und austauschbarem Akku offeriert der Sound Tower langanhaltenden Klang-Genuss, und das bei praktisch jedem Wetter. Denn das Gerät ist nach IPX4 vor Spritzwasser geschützt.

Licht, das bewegt. Stimmung, die begeistert.

Anzeige



Auch an Bord ist Party Lights+ für die passende visuelle Party-Unterstützung. Das System bietet fünf voreingestellte Farb-Moods und 6 Beleuchtungsmuster. Diese lassen sich einfach per App steuern, sodass sich die LEDs synchron zur Musik bewegen und Farben sowie Effekte wechseln. Dadurch schafft der Sound Tower eine Atmosphäre ganz nach eigenen Wünschen: Von dynamischer Festival-Stimmung bis zum entspannten Sundowner. 5 Lichtzonen sorgen für einen 360-Grad-Effekt:

Track Lights um die Woofer als Signature-Element

Ring Lights für leuchtende Farben um die Tweeter

Line Lights als stilvoller Rahmen um das Gehäuse

Crystal Lights am Boden für ein Plus an visueller Energie

Handle Light beleuchtet das Gehäuse und die Endgerätablage als mitdenkendes Feature für Kontrolle und Stil

Bühne frei

Dank integrierter DJ Booth, Karaoke-Modus und der Möglichkeit, eine Gitarre anzuschließen, wird aus jedem Wohnzimmer ein Live-Club und jeder Garten zur Open-Air-Bühne. Der Sound Tower ist damit das mobile Entertainmentsystem für alle Fälle.

Design, das überzeugt. Technik, die praktisch alles mitmacht.

Der Sound Tower ist robust, stylish und transportabel. Durch das clevere Grip & Roll-Design ist er mobil – ob mit Griff (ST40F) oder mit Rollen und ausziehbarem Teleskopgriff (ST50F). Das Design macht den Wechsel vom Wohnzimmer in den Park besonders einfach. Die beiden Modelle des Sound Towers bieten das passende Paket für verschiedene Ansprüche:

ST50F: 240 Watt, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, 6,5 Zoll Woofer, 25mm Tweeter, Teleskopgriff, Rollen, IPX4-Schutz

ST40F: 160 Watt, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, 5,25 Zoll Woofer, 20mm Tweeter, integrierter Griff, IPX4-Schutz

Der Samsung Sound Tower wird ab Ende diesen Jahres auch in Deutschland verfügbar sein.

Anzeige



Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Samsung

Datum: 03. September 2025