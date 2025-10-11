HiFi-Tage bei HiFi-Schluderbacher: Die Canton Reference-Serie im eigenen Studio

Aktuell finden bei HiFi-Schluderbacher im nordrhein-westfälischen Willich die dritten HiFi-Tage des renommierten Fachhändlers statt. Mehr als 20 Marken sind präsent, und in zahlreichen Studios gibt es hochinteressante Vorführungen für den Audio-Fan.

Wir haben bereits zwei Berichte dazu veröffentlicht:

Der Canton Reference Alpha 2 hat uns im Preview mit einer traumhaften Klangqualität verwöhnt. Mit einem Paarpreis von 40.000 EUR allerdings dürfte er in zahlreiche Budgetplanungen auch durchaus anspruchsvoller HiFi-Freunde nicht ganz passen. Aber es gibt Lösungen, die ebenfalls von hoher akustischer Qualität und durchaus bezahlbar sind. Denn bei HiFi-Schluderbacher findet sich ein eigenes Canton Reference-Studio, in dem auch die anderen Vertreter der legendären Baureihe der hessischen Lautsprecher- und Elektronikschmiede vertreten sind. Gut, nun zu den HiFi-Tagen wird mit der Canton Reference Alpha 2 vorgeführt. Aber viele andere Vertreter der Reference-Serie können direkt im Canton Reference-Studio bewundert werden, und wer einen Termin macht, kann auch seine bevorzugte Box anhören und sich begeistern lassen.

Canton Reference 9 und Canton Reference 7 (von links nach rechts)

Im Canton Reference-Studio zu finden sind der Canton Reference 9 (ab 1.800 EUR/Stück), ein hochleistungsfähiger, eleganter, kompakter Zweiwege-Regallautsprecher, der Canton Reference 7 (ab 3.000 EUR/Stück), ein Dreiwege-Standlautsprecher in feiner Optik, schlank und nobel, dann der Canton Reference 5 (ab 4.000 EUR/Stück), die ideale Mischung aus Größe & Klangstärke, der Canton Reference 3 (ab 6.000 EUR/Stück), ein stattlicher Standlautsprecher, der sich auch schon für den Hörraum eignet, der mehr als 30 Quadratmeter misst, sowie der Canton Reference 1, ein echter Boxen-Bolide ab 20.000 EUR Paarpreis, mit dem man auch wirklich große Hörräume souverän beschallen kann.

Links der Reference 7, daneben der Reference 1 (Paar) und rechts der Reference 3

Zudem erhältlich bei HiFi-Schluderbacher, nur gerade nicht ausgestellt, ist die Sonderedition Canton Reference 5 GS, die mit diamantbeschichtetem Hochtöner pure Canton Reference Alpha-Technologie verwendet und mit einer überarbeiteten Highend-Frequenzweiche aufwarten kann. Zudem ist der Canton Reference 5 GS (ab 4.800 EUR/Stück) in der schicken Farbe "Sand" erhältlich. Des Weiteren zu haben ist der Canton Reference 2 (ab 8.000 EUR/Stück), ein großer Standlautsprecher, der sich für diejenigen Anwender eignet, denen der Canton Reference 3 doch etwas zu zierlich ist, den Canton Reference 1 zugleich aber für zu stattlich halten. Der ideale Kompromiss der drei großen Reference Standlautsprecher demnach. Canton gibt übrigens volle 10 Jahre Garantie auf alle Reference-Lautsprecher.

Eine überragende Verarbeitung zeichnet alle Canton Reference Lautsprecher aus (im Vordergrund in weißer Variante: Der Canton Reference 5 )

Sämtliche Canton Reference-Lautsprecher präsentieren sich als absolut makellos verarbeitet, und bis ins Detail elegant. Die modern aussehenden, schwarzen Membranen sind natürlich ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand des Unibody-Gehäuses mit exzellentem Finish hinsichtlich der Gehäusekanten eingelassen. Auf der Rückseite sind die Reference-Lautsprecher durch ein goldenes "Reference" Logo sofort zu erkennen.

Die Gehäuseform ist sehr charakteristisch

Canton lässt beim Bau jedes Reference-Lautsprechers allerhöchste Sorgfalt walten. Daher wird jedes einzelne Gehäuse mit größtmöglicher Präzision und handwerklich meisterlich gebaut, um eine völlige Vibrationsfreiheit zu garantieren. Exakt dies ist von großer Bedeutung, um störende akustische Verzerrungen auf ein Minimum herabzusetzen sowie authentische höchst akkurate Klangqualität zu ermöglichen. Canton bringt in den Gehäusen akustisch ideales Dämmmaterial unter, das stehende Wellen im inneren beinahe komplett eliminiert und für die ebenfalls extrem hochwertige Innenverkabelung vorbereitet. Übrigens: Auch die spezielle Gehäuseform der Reference-Serie sorgt dafür, dass sich stehende Wellen im Gehäuseinneren nicht ausbreiten können.

Die Gehäuse werden anschließend mit sämtlichen technischen Komponenten versehen. Das Einsetzen von Frequenzweichen und Anschlussterminals und die Vorbereitung für die Innenverkabelung wären hier zu erwähnen. Am Ende finden dann die Chassis ihren angestammten Platz im Gehäuse und werden mit den zuvor montierten inneren Bauteilen verbunden. Nun sind alle Bauteile eingesetzt, und es erfolgt die Vorbereitung für die Qualitätskontrolle, damit Canton garantieren kann, dass jeder einzelne Reference-Lautsprecher in perfekter Form ist, bevor er an den Kunden ausgeliefert wird.

Was zeichnet die Canton Reference-Serie hinsichtlich der Membrantechnologie aus?

Hochtöner

Jedes Modell aus der Reference-Serie verfügt über einen BC-Hochtöner mit 25-mm-Membran, die aus schwarzer Aluminiumoxidkeramik besteht. Dieser Hochtöner ermöglicht, wie auch alle unsere Testreihen zeigten, für eine enorme Brillanz, gepaart mit einer luftigen, authentischen Räumlichkeit und einer über alle Maßen überzeugenden Präzision. Für nachdrückliche, exakte sowie dynamische Bässe stehen die für die Reference-Baureihe neu entwickelten Tieftontreiber mit leichten, steifen und hoch belastbaren Membranen aus schwarzem Keramik-Wolfram (BCT).

BCT-Membran

Kommen wir noch zum Chassis, das die enorm wichtige Darstellung des Präsenztonbereiches übernimmt. Der bewusst groß gehaltene Mitteltöner aus dem gleichen Membranmaterial wie die Membranen der Basstreiber ergänzt das Sortiment optimal und fügt sich nahtlos zwischen den Hochton- und den Bassbereich ein. Er ist in der Lage, Stimmen ein enormes Charisma zu verleihen, und er gibt alle Arten von Signalen mit überragender Impulstreue und enormem Feingefühl wieder.

Akustische Einstelloptionen hinten

WBT-nextgen-Polklemmen stehen für eine perekte Signalübertragung bereit, und auf der Rückseite der Lautsprecher kann man noch Einstellungen hinsichtlich der Klangjustage vornehmen.

Wir hatten bereits veiele Canton Reference Lautsprecher getestet:

Canton Reference 1: Der Boxen-Bolide. Unglaublicher Tiefgang, enorme Präsenz, perfekt auch für den großen Hörraum mit 50 Quadratmeter.

Canton Reference 2: Eine Nummer kleiner von den Abmessungen her, aber ebenfalls ein atmosphärisch dicht und sehr authentisch agierender Lautsprecher.

Canton Reference 5 und Canton Reference 7 im Doppeltest: Der Reference 5 Standlautsprecher ist ein exzellenter Kompromiss aus vertretbaren Abmessungen und akustischer Ausdruckskraft, der auch im größeren Hörraum souverön aufspielt,. Der Canton Reference 7 erweist sich als die ideale Lösung für Anwender, die einen höchst eleganten Standlautsprecher mit feiner Akustik für den mittelgroßen Hörraum suchen.

Canton Reference 9: Wer echten Reference-Klang bei gleichzeitig kompakten Abmessungen sucht, zudem Wert auf ein nahezu perfektes Preis-/Leistungsverhältnis legt, liegt hier goldrichtig.

Übrigens; Auch Erweiterungen für ein Mehrkanal-Set gibt es bei der Canton Reference-Serie.

Der Canton Reference Center kommt auf einen Stückpreis von 2.700 EUR und wir haben ihnn auch getestet.

Der Canton Reference Sub ist ein absoluter Ausnahme-Aktivsubwoofer, wie sich in unserem Test herausstellte. Er kommt auf einen Stückpreis von 3.499 EUR.

Unser Fazit

Bei HiFi-Schluderbacher gibt es extra ein Canton Reference-Studio. Daher ist es beim renommierten Fachhändler aus Willich vollumfänglich möglich, sich ein akustisches und optisches Bild der luxuriösen Hochleistungslautsprecher aus dem Taunus zu machen. Wir sind von der Canton Reference-Baureihe äußerst angetan, denn bei diesen Schallwandlern trifft zeitlose, minimalistische Ästhetik auf hochmodernen High-Tech und auf eine ungeheure klangliche Präsenz. Durch diese Eigenschaften nimmt die Boxenserie auch auf dem hart umkämpften Markt eine Ausnahmestellung ein.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 11. Oktober 2025