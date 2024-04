XXL-TEST: Canton Reference 2 - faszinierender Standlautsprecher mit ungemein mitreißender Akustik

Die Canton Reference GS schnitt sensationell in unserem Test ab - aber natürlich muss man keine 50.000 EUR Paarpreis auf den Tisch legen, um sich eine echte "Referenz" nach Hause zu holen: Der zweitgrößte Standlautsprecher der normalen Reference-Serie, die seit Oktober 2023 im Handel ist, heißt Reference 2 und kommt auf einen Paarpreis von 16.000 EUR (Weiß Matt oder Schwarz Hochglanz). In Nussbaum-Furnier liegt der Paarpreis dann bei 17.600 EUR (800 EUR Aufpreis pro Lautsprecher)

Kennzeichen der neuen Canton Reference-Serie

Chassis-Bestückung

Ein extrem sorgfältig abgestimmtes Klangprofil, so Canton, verspricht bei der neuen Reference-Baureihe "ikonischen Klang". Neu ist die BCT-Membran, wobei die Abkürzung für "Black Ceramic Tungsten" steht. Die schwungvolle, elegante Gehäuseform überzeugt unter akustischen und unter optischen Gesichtspunkten. Die akustische neutrale Stoffabdeckung erweist sich ebenfalls als schick und hochwertig. WBT-nextgen-Polklemmen stehen für eine perfekte Signalübertragung, und dass Canton viel Vertrauen in seine Reference-Lautsprecher besitzt, beweisen die 10 Jahre Garantie auf alle passiven Canton Reference Lautsprecher.

Die Canton Reference 2

Edle Optik

Die hier thematisierte Reference 2 liegt, wie eingangs erwähnt, bei 8.000 EUR/Stück, was folglich zu einem Paarpreis von 16.000 EUR führt. Sie ist in den Gehäuseausführungen Schwarz Pianofinish, Weiß Seidenmatt und Nussbaum (mattes Holzfurnier). In der Nussbaum-Ausführung kommen dann 8.800 EUR Stückpreis und 17.600 EUR Paarpreis zusammen, dafür erhält man aber auch ein Holzfurnier in echter Möbelschreiner-Qualität. Die Canton Reference 2 wird in Cantons Firmensitz in Weilrod, Taunus, hergestellt.

Rückseite

Fließende, schlichtweg schöne Formen

Hier erkennt man die Formensprache, die auch akustische Gründe hat, sehr gut

Reference-Logo

Die Reference 2 ist brillant verarbeitet, die elegant aussehenden, schwarzen Membranen sind ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand des Unibody-Gehäuses mit perfeker Verarbeitung der Gehäusekanten eingelassen. Auf der Rückseite glänzt die Reference 2 mit einem schicken "Reference" Logo, mit massiven Metallbauteilen für die Einstellung von Hoch- und Mitteltonbereich und mit feinen, langzeitstabilen WBT-Lautsprecherkabel-Anschlussterminals.

Rückseite: Terminals, Einstelloptionen

Sockel vorn

Sockel schräg

Sockel hinten

Man mag es kaum glauben, aber Canton hat es tatsächlich geschafft, im Vergleich zur Vorgänger-Serie Reference K das Niveau an Material- und Verarbeitungsqualität erneut anzuheben. Der extrem solide Sockel, auf dem die Reference 2 ruht, tut sein Übriges dazu.

