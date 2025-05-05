DOPPELTEST: Canton Oberklasse-Standlautsprecher Reference 5 und Reference 7 - höchste Klangkultur aus dem Taunus

Direkt bei Canton haben wir die Modelle Reference 7 (Paarpreis ab 6.000 EUR) und Reference 5 (Paapreis ab 8.000 EUR) ausführlichen Klangtestreihen unterziehen können, um jeweils ein spezielles Nutzerprofil herausarbeiten zu können. Die beiden formschönen, edlen und exzellent verarbeiteten Dreiwege-Standlautsprecher standen uns in elegantem weißen Schleiflack zur Verfügung. Die moderne, geschwungene Linienführung der Gehäuse gefällt nicht nur durch die gekonnte optische Wirkung, sondern auch durch die enorm hochwertige Ausführung. Nichts stört den Eindruck von mit größtmöglicher Sorgfalt komponierten und zusammengesetzten Lautsprecher.

Reference 5 und Reference 7 im großen Vergleich

Hier bereits unsere bisherige Berichterstattung zur Canton Reference-Serie:

Natürlich gibt es auch direklt bei Canton reichlich Informationen zur Reference-Serie:

Reference 7

Reference 7

Finish hinten

Der Canton Reference 7 präsentiert sich als 3-Wege Bassreflexsystem mit 25 mm Hochtöner, dessen Membran aus Aluminium-Keramik-Oxyd besteht. Ergänzt wird das Setup von einem 154 mm messenden Mitteltöner mit einer Membran aus Black-Keramik-Wolfram-Material.

Hochwertige Verarbeitung im Detail

Dieser Werkstoff kommt auch bei den zwei 154 mm-Tieftönern zum Einsatz. Die Nennbelastbarkeit geben die Hessen mit 160 Watt und die Musikbelastbarkeit mit 320 Watt an. Der Übertragungsbereich geht von 23 Hz bis hoch auf 40.000 Hz - mit dieser oberen Grenzfrequenz sind übrigens alle Canton Reference-Lautsprecher auch hervorragend für Hi-Res-Audio geeignet.

Anschlussterminals

Die Übergangsfrequenzen liegen bei 190/3.200 Hz, die Impedanz beträgt 4 bis 8 Ohm. Hinten an den edlen Lautsprecherkabel-Anschlussterminals von WBT (nextgen) befindet sich auch eine Pegelanpassung. Die Gehäusegröße beträgt 28 x 99 x 43 cm (B x H x T) inklusive Sockelkonstruktion, damit ist die Reference 7 angenehm kompakt und perfekt auch für kleinere Lokalitäten ab gut 15 Quadratmeter geeignet.

Canton-Logo

Das Gewicht von 33 kg pro Box dokumentiert den reichhaltigen Einsatz von hochwertigem Material. Mitgeliefert wird eine akustisch neutrale Abdeckung inklusive Magnetbefestigung. Die Lautsprecher-Experten aus dem Taunus geben 10 Jahre Garantie auf alle Reference Passivlautsprecher.

Reference 5

Reference 5

Der Canton Reference 5, ebenfalls als Dreiwege-Bassreflexbox konzipiert, weist eine Gehäusegröße von 30 x 102 x 46 cm (B x H x T) inklusive Sockelkonstruktion auf und ist damit schon durchaus als größer zu bezeichnen, gleichzeitig dominiert sie aber nicht den jeweiligen Raum, in dem sie aufgestellt wurde.

Elegante Formgebung

Sie wiegt pro Stück 36 Kilogramm und weist eine Musikbelastbarkeit von 370 Watt und eine Nennbelastbarkeit von 200 Watt auf. Wie auch die anderen Reference-Mitgliefer setzt sie auf extra für diese Baureihe neu entwickelte BCT-Membranen (Black Ceramic Tungsten). Ein 174 mm-Mitteltöner befindet sich vorn auf der Schallwand des Unibody-Gehäuses, ebenso zwei ebenfalls 174 mm messende Tieftöner aus dem identischen Membranmaterial. Ergänzt wird das Sortiment durch einen 25 mm messender Hightech-Kalottenhochtöner mit Aluminium-Keramik-Oxyd-Membran.

Terminals

Die Reference 5 bringt einen Übertragungsbereich von 21 Hz bis 40 kHz mit. Die Übergangsfrequenzen gibt der Hersteller mit 170/3.000 Hz an. Die Impedanz liegt bei 4 bis 8 Ohm. Mit an Bord sind WBT Anschlussklemmen für eine optimale Signalverbindung.

Reference 5, unterer Bereich

Beide Boxen mit schön integriertem Sockel

Beim Terminal findet sich auch die Möglichkeit zur Pegelanpassung. Mitgeliefert wird auch eine akustisch neutrale Abdeckung mit Magnetbefestigung. Canton gibt satte 10 Jahre Garantie auf alle Reference Passivlautsprecher.

