TEST: Canton Reference Center - fein verarbeiteter Lautsprecher für herausragende Stimmwiedergabe und dynamische Gesamtakustik

Der Canton Reference Center für 2.700 EUR präsentiert sich im besten Licht dank der makellosen Material- und Verarbeitungsqualität. Als Ergänzung zur hochglanzschwarzen Variante, die wir verwendet haben, gibt es auch noch eine Version in Weiß Seidenmatt. Gekonnt wird, gerade aus seitlicher Perspektive, die für Cantons Reference Lautsprecher typische Formensprache umgesetzt - die elegante Formgebung hat auch akustische Vorzüge, da durchs spezielle Layout im Inneren keine störenden stehenden Wellen auftreten können.

Bei unserer schwarz-hochglänzenden Version wird der Lack in 12 Schichten aufgetragen und mit Liebe zum Detail auf Hochglanz gebracht. Der Reference Center ist 70 cm breit, 29 cm hoch und 43 cm tief (inklusive Sockelkonstruktion). Die maximale Musikbelastbarkeit liegt bei 230 Watt, und die Nennbelastbarkeit bei 130 Watt. Diese Werte reichen auch für den mittelgroßen Hörraum problemlos aus Der Center passt, wie schon erwähnt, von seiner optischen Gestaltung her perfekt zum Rest der Reference-Lautsprecherkomponenten. Sanft gerundete Formen umspielen den 26 kg wiegenden Centerlautsprecher.

Hoch entwickelte Membrantechnologie

Er ist als Dreiwege-Bassreflexsystem ausgeführt und besitzt Tief- und Mitteltonmembranen mit Black Keramik-Wolfram-Technologie. Der Center arbeitet als Dreikammer-Konstruktion mit Bass-Guide, und rund um die Chassis (Mitteltöner und Tieftöner: Jeweils 174 mm messend) sind Adapterringe aus POM (Polyoxymethylen) angebracht. Sie haben die Aufgabe, die Schallabstrahlung zu optimieren. Der BC-Hochtöner mit Aluminium Oxyd Keramik-Membran steckt auch in den anderen passiven Reference Lautsprechern und misst 25 mm.

Auf der Rückseite montiert sind die WBT nextgen-Schraub-Anschlussterminals, und mittels Cantons hauseigener RC-Technologie kann man den Hochtonbereich sowie den Mitteltonbereich in 1,5 dB-Schritten anpassen, um unter allen akustischen Voraussetzungen einen sehr guten Klang zu ermöglichen. Der Refefence Center gibt Frequenzen zwischen 25 Hz und 40 kHz wieder, und durch diesen erweiterten Frequenzbereich eignet er sich auch für HiRes-Audio-Mehrkanal-Material ausgezeichnet.

Anzeige



Equipment

Canton Reference Sub

Canton Reference 9

Canton Reference 5

Canton Smart Amp 5.1

Zusätzlich zu den für diesen Test verwendeten Komponenten gibt es noch weitere Refefence-Lautsprecher, auch für höchste Ansprüche. Hier geht es zur gesamten Übersicht über die Premium-Serie Reference direkt bei Canton

Klang

Ausschnitt aus „Everest“: Der Reference Center fügt sich vorn nahtlos zwischen die beiden Reference 5 Standlautsprecher ein und beeindruckt mit seinem breiten, zugleich präzisen Abstrahlwinkel. Alle Tonanteile, die er wiedergibt, Stimmen, Effekte etc., wirken sehr realistisch und kommen außergewöhnlich dynamisch zur Geltung. Sehr facettenreich und impulstreu baut der Reference Center sämtliche akustisc he Kulissen auf, dabei gefällt uns, wie souverän er auch noch bei hohem Pegel agiert. Der Reference Center wirkt nicht zu groß, gleichzeitig ist er aber auch nicht so kompakt, dass es bei anspruchsvollen Sequenzen gleich Probleme wegen eines zu geringen Gehäusevolumens geben könnte.

Ausschnitt aus „Game Of Thrones“: Der Reference Center gliedert sich auch hier wieder hervorragend in die Front-Effektkulisse ein. Was uns auffällt, ist die sehr plastische Ausgestaltung der akustischen Anteile, die er übernimmt. Der Klang löst sich sehr gut vom Lautsprecher und verteilt sich korrekt ausbalanciert im Hörraum. Störende tonale Verfärbungen sind dem hochwertigen Center fremd, er agiert grundsätzlich akustisch ausgewogen, klar und natürlich.

Anzeige



Ausschnitt aus „In The Heart Of The Sea“: Die Differenzierung der unterschiedlichen Klanganteile, die vorn aus der Mitte kommen, gelingt dem Center richtig gut, der auch für größere Hörräume noch absolut ausreichende Abmessungen besitzt, wie wir es schon zu Beginn unserer Höreindrücke geschrieben haben. Erst dann, wenn wir wirklich über Lokalitäten reden, die mehr als 40 Quadratmeter messen, und dort mit hohem Pegel dauerhaft gearbeitet wird, bringt man den Reference Center an seine Belastungsgrenze. Da Canton auch wirklich große Reference-Boxen wie die Reference 1 und die Reference 2 im Programm führt, wäre es vielleicht eine Überlegung wert, noch einen größeren Reference-Center der Preisklasse um 6.000 EUR/Stück ins Programm aufzunehmen.

Ausschnitt aus "The Man From Uncle": Alle Anteile, die vorn aus der Mitte kommen, auch kleine, feine Elemente, arbeitet der Reference Center mit hoher Genauigkeit heraus. Die zu jeder Zeit angebotene Dynamik ist ebenfalls lobenswert, dadurch fühlt sich der Zuhörer voll in die Geschehnisse eingebunden und sitzt nicht nur vor dem Lautsprecher, sondern befindet sich inmitten der Ereignisse zugleich freuen wir uns über den breiten Abstrahlwinkel, der dafür sorgt, dass sich der Reference Center nahtlos in die Front-Klangkulisse integriert. Prima ist auch, dass sich der Klang ausgezeichnet von den Chassis löst und mit feiner Balance im Raum verteilt.

Ausschnitt aus "Batman & Superman, Dawn Of Justice": Der Reference Center behält auch in turbulenten Situationen den kompletten akustischen Überblick und sammelt gewissenhaft & schnell nahezu alle Effekte und vokalen Elemente auf, für deren Präsentation er zuständig ist. Seine neutrale, homogene Gesamtauslegung ermöglicht auch bei deutlich gehobenem Pegel eine hohe Verständlichkeit und eine souveräne Darstellung. Auch bei diesem Beispiel arbeitet der Reference Center wieder fließend mit dem Rest des Equipments zusammen und kann auch durch seine enorme räumliche Tiefe überzeugen.

Auschnitt aus "Unbroken": Beim ruhigeren kurzen Beginn unseres Filmausschnitts beweist uns der Center, wie gut er auch kleine Einzelheiten herausstellen kann. In der Luftschlacht dann ist er mit seiner sauberen Dynamik und der sehr akkuraten vokalen Präsentation allzeit zur Stelle. Er kann ein breites Frequenzspektrum in hoher Auflösung darstellen und behält auch dann die Übersicht, wenn er sich mit verschiedenen parallel stattfinden akustischen Ereigbnissen beschäftigen muss, die alle in sein Aufgabengebiet fallen. Insgesamt also wieder eine richtig überzeugende Vorstellung - für Hörräume zwiswchen 20 und rund 35 Quadratmeter eignet sich der Reference Center exzellent, nur für sehr große Hörräume sollte Canton vielleicht über eine Alternative mit mehr Gehäusevolumen nachdenken.

Anzeige



Fazit

Der Canton Reference Center setzt erste Akzente mit seiner überragenden Verarbeitungs- und Materialqualität, und auch durch seine moderne Chassistechnik. Klanglich meistert der Center auch deutlich gehobene Ansprüche souverän. Er liefert eine nahtlose Eingliederung in die Front-Klangkulisse sowie einen plastischen und dynamischen Sound, Stimmen, ganz gleich, ob weiblich oder männlich, ganz gleich, ob geflüstert, normal gesprochen oder gar geschrien, behandelt das edle Stück mit enormer Sorgfalt und garantiert so eine charismatische Präsentation. Der Reference Center eignet sich optimal für mittelgroße Hörräume, hier kann er sein Können in einen nahezu optimal ausgeprägten Arbeitsbereich umsetzen. Ideal eignet sich der Reference Center z.B. für die Zusammenarbeit mit den Modellen Reference 5, Reference 7 und auch Reference 9. Gerade für die Käufer der großen passiven Canton-Standlautsprecher Reference 1 und Reference 2 könnte es sich Canton aber überlegen, noch einen größeren, nochmals leistungsfähigeren Center anzubieten.

Hervorragender Centerlautsprecher mit erstklassiger Verarbeitung und detailliertem, dynamischen Klang



Center-Lautsprecher Oberklasse

Test 29. April 2025

Test und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 29. April 2025