HiFi-Tage bei HiFi-Schluderbacher in Willich: Wir sind live dabei - kommen Sie doch auch!

Aktuell finden beim bundesweit bekannten und bei den HiFi- und Audiofans sehr geschätzten Fachhändler HiFi-Schluderbacher in der Schmelzerstraße 26, Willich, Nordrhein-Westfalen, die dritten HiFi-Tage statt. Wir sind live vor Ort mit dabei und können jedem versierten Klangliebhaber nur empfehlen, sich ins Auto oder in den Zug zu setzen, um vorfbeizuschauen. Heute von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr und Sonntag von 10 bis 15 Uhr kann man hier hören, genießen und es sich einfach gut gehen lassen - mehr als 20 bekannte Brands sind am Start. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos.

Um es noch verlockender zu machen, haben wir bereits erste Impressionen gesammelt:

Eine Ikone der Branche lädt zu den HiFi-Tagen ein

Die 2025er Ausgabe sind die dritten HiFi-Tage des Fachhändlers

Blick aufs reichhaltige Sortiment im Erdgeschoss

Und auch im ersten Stock ist einiges geboten

Vinylfans werden in Willich glücklich gemacht - das Sortiment an Plattenspielern und Laufwerken ist groß, oben besonders edle Exponate

Achtung, Vorführung - hier im Focal/Naim-Raum

Revox und Audiolab sind in Willich auch vertreten

Große Canton-Vorführung mit der Reference 2 Alpha

Bei ELAC geht es schon zu vormittäglicher Stunde zur Sache

Setup mit Technics-Komponenten

DJ-Workshop

Simracing

Fostex-Headphones

Hunger? Ein Foodtruck ist vor Ort

Top: Viele Produkte sind gleich lagernd

Unser Fazit: Nicht nur für HiFi- und Audio-Fans aus NRW, sondern für keden Liebhaber des gepflegten Klangs lohnt sich der Weg nach Willich. Streaming, Vinyl, High End-Stereolautsprecher, grandiose Verstärker, viele Kopfhörer, Simracing, DJ-Workshop: Jeder kommt auf seine Kosten. Wir wünschen jetzt schon viel Vergnügen, vielleicht sieht man sich ja vor Ort!

Hier nochmals die Firmen, die live mit dabei sind, in der Übersicht:

AlphaTheta · Audiolab · Audeze · Bluesound · Canor · Canton · Clearaudio · Creek · DALI · ELAC · Epos · Focal · IsoTek · Lehmann Audio · MBL · NAD · Naim · Ortofon · QED · Technics · Wharfedale · WiiM · Yamaha

Und hier die Öffnungszeiten an den HiFi-Tagen 2025 in der Übersicht:

Freitag, 10. Oktober 2025: 10 – 18 Uhr

Samstag, 11. Oktober 2025: 10 – 15 Uhr

Sonntag, 12. Oktober 2025: 10 – 15 Uhr

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 10. Oktober 2025