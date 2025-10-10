Direkt von den HiFi-Tagen bei HIFI-Schluderbacher: Preview des Canton Reference Alpha 2 Highend-Lautsprechers

Herbstzeit - Zeit der akustischen Highlights in ganz Deutschland: Aktuell finden bei HiFi-Schluderbacher in Willich, Nordrhein-Westfalen, die dritten HiFi-Tage statt. Wir sind vor Ort und haben einige erste Impressionen bereits veröffentlicht:

HiFi-Tage - unsere ersten Eindrücke

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch die Canton Reference Alpha 2 vorgeführt. Canton und HiFi-Schluderbacher - das ist eine lange & erfolgreiche Beziehung, da erstaunt es kaum, dass auch die Flaggschiff-Serie des legendären hessischen Herstellers im Fokus steht.

Canton und HiFi-Schluderbacher - traditionell eine hervorragende Verbindung

Schon seit den Anfängen von HiFi-Schluderbacher exisitiert diese hervorragende Partnerschaft, und man merkt auch bei den HiFi-Tagen des weit über die Grenzen von NRW bekannten Fachgeschäfts, dass die Chemie einfach stimmt.

Anzeige



Ein echtes Statement

Der Canton Reference Alpha 2 für 40.000 EUR Paarpreis ist ohne Übertreibung als akustisches Monument zu umschreiben, auch wenn es für 60.000 EUR Paarpreis den noch größeren Reference Alpha 1 Lautsprecher gibt. Selbst für audiophile Genießer ist das, was der Reference Alpha 2 akustisch leistet, so gigantisch, dass man ins Schwärmen gerät. Aber dazu mehr in der Klangwertung.

Beginnen wir mit den Eckdaten zum Reference Alpha 2, auf die Canton umfangreiche 10 Jahre Garantie gibt. Besonders erwähnenswert wäre das diamantbeschichtete Mittel- und Hochtonsystem. Auch die enorme maximale Musikbelastbarkeit von satten 820 Watt wäre zu nennen. Mit Abmessungen von 41 cm Breite, 142 cm Höhe und 66 cm Tiefe sowie einen Gewicht von 91 kg pro Box ist der Canton Reference Alpha 2 höchst beeindruckend und nimmt daher durchaus eine beherrschende Position im Hörraum ein.

Sockel

Interessanter Kontrast aus lackierten Flächen und mehrschichtigen, perfekt verarbeitetem Holz

Was aber in Anbetracht seiner Formensprache, die einen hohen Wiedererkennungswert beinhaltet, nicht störend ist, im Gegenteil: Der Canton Reference Alpha 2 wirkt wie ein edles Möbelstück, wie etwas zum Vorzeigen, das lässt sich schon sagen, bevor der Lautsprecher den ersten Ton wiedergegeben hat. Die Reference Alpha-Modelle werden von Hand gefertigt, und der interessante Kontrast aus lackierten Oberflächen und den handwerklich überragend ausgeführten Nussbaumholz-Elementen (mehrschichtig verarbeitet) sorgt dafür, dass der Reference Alpha 2 ein echter Hingucker ist.

Anzeige



Seitenwange im Detail

Alles wirkt wie für die Ewigkeit gemacht

Der Canton Reference Alpha 2 in der Vorführung bei HiFi-Schluderbacher präsentiert sich in der Farbe Midnight Blue

Zudem sorgen die stabilen Holz-Seitenwände für noch mehr Stabilität und ein weiteres Herabsetzen etwaiger Resonanzen. Im Inneren ist das Gehäuse wirkungsvoll versteift. Die auffällige "Bug-Form" des Gehäuses, zusätzliche antiparallel verlaufende Reflektoreinheiten mit präzise definierten Bekämpfungen aus Spezialflies stellen sicher, dass es nicht zu stehenden Welllen im Inneren des Gehäuses kommt.

Anzeige



Diamantbeschichteter Mitteltöner

Nun wenden wir uns dem diamantbeschichteten Mitteltonsystem zu. Canton verwendet als Basis einen Konus aus Aluminium, dieser wird zu 25 Prozent in Keramik umgewandelt. Zusätzlich findet noch eine Verstärkung durch Wolfram-Partikel statt, bevor dann die finale Veredelung mittels einer Diamantschicht durchgeführt wird. Damit die Membran leicht und zugleich steif ist, setzen die Hessen auf einen dreifach gekrümmten Membrankegel. Die erstmals zum Einsatz kommende "Point Invers" Kalotte garantiert eine Schallabstrahlung von höchster Präzision. Zugleich wird die gebotene Räumlichkeit, so Canton, auf ein neues Niveau gehoben. Dass Canton gerade beim Mitteltöner so Gas gibt, ist sehr löblich: Denn dieser ist immens wichtig für den gesamten Höreindruck, da er den vom menschlichen Ohr besonders feinfühlig wahrgenommenen Präsenztonbereich wiedergibt.

Diamantbeschichteter Hochtöner

Ergänzt wird dieser First Class-Mitteltöner von einem ebenfalls aufwändigen Hochtonsystem. Die DCC-Hochonkalotte versieht man mit einer speziellen Diamantbeschichtung, damit Steifigkeit sowie Schwingungsverhalten weiter perfektioniert werden können. In Verbindung mit dem asymmetrisch aufgebauten Waveguide sowie einen neuen, am Computer optimierten Design des Gitters glänzt die Konstruktion mit einem herausragenden Abstrahlverhalten, und dies gilt im Speziellen im Bereich der Übernahmefrequenz des Hochtöners und bei der Darstellung hoher Frequenzen (über 15 kHz).

Basstreiber oben

Anzeige



Natürlich kommt auch die Wiedergabe tiefer Frequenzen nicht zu kurz. Hier montiert Canton nicht weniger als vier Basschassis mit sogenannten "Black Ceramic Tungsten" (BCT) Membranen. Canton wählte allerdings keine Anordnung, bei der alle Basschassis untereinander angebracht werden. Vielmehr sitzt eines ganz oben, während die drei anderen unten auf der eleganten Schallwand platziert wurden.

Premium-WBT-Terminals

Die gesamte Konstruktion des Canton Reference Alpha 2 ist auf maximale Hochwertigkeit ausgelegt, da belegen andere Einzelheiten ebenfalls. Neben den extrem hochwertigen WBT-Terminals (plus Kabelbrücke aus CantoLink 600 Kabeln von In-Akustik) zum Anschluss des Lautsprecherkabels/der Bananenstecker setzt Canton auch auf eine dreiteilige, getrennte Pegelanpassung für Hochtonbereich, Mitten und Bässe, der sich auf der Rückseite des Lautsprecher sbefindet.

Justage für den Hochtonbereich

Anpassung für den Mitteltonbereich

Und auch der Bassbereich kann feingetunt werden

Die einzelnen Frequenzbereiche können in 1,5dB-Schritten exakt justiert werden. Natürlich erfüllt auch die Frequenzweiche das audiophile Niveau des Lautsprechers. Die gesamte Frequenzweiche besteht aus zwei separaten Modulen, auf denen sich streng selektierte Bauteile vom renommierten Anbieter Mundorf für höchste Präzision und beste Langzeitstabilität befinden.

Highend-Frequenzweiche mit Mundorf-Bauteilen

Als weiteres Leistungsmerkmal aufzuführen wäre noch die Displace Control Technology, die ein nicht kontrolliertes Auslenken der Basstreiber verhindert. Als "i-Tüpfelchen" vorhanden ist noch eine extrem hochwertige Innenverkabelung.

Kommen wir zur "Sprache der Daten": Der Canton Reference Alpha 2 ist ein Dreiwege-bassreflexlautsprecher mit 25 mm messendem Hochtöner, 174 mm Mitteltöner und vier 192 mm Basstreibern. Wie eingangs erwähnt. liegt die Musikbelastbarkeit bei enormen 820 Watt. Der Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 bis 8 Ohm hat seine Übergangsfrequenzen bei 160 und bei 3.100 Hz, der Übertragungsbereich geht von 18 Hz bis 40 kHz - ideal somit auch und gerade für HiRes-Audiomaterial. Als Wirkungsgrad gibt Canton 89 dB (2,83V/1m) an.

Die Vorführungen mit der Canton Reference Alpha 2 sind sehr gut besucht - Kommen lohnt sich, und morgen sowie übermorgen laufen die HiFi-Tage noch!

Das Setup

Die Elektronik

Rotel Michi M8 Monoblöcke mit sagenhaften 1,8 kW an 4 Ohm )1,08 kW an 8 Ohm), Class AB-Verstärkung mit patentierten Slit-Foil-Kondensatoren

Vorstufe/DAC/Streamer: eversolo DMP-A10 (3.799 EUR)

Wir hatten extra die Möglichkeit, mehrere Stücke unserer Wahl auf dem Canton Reference Alpha 2 Lautsprecher, den es in Warm Grey oder in Midnight Blue gibt, zu hören und starten und starten sogleich mit "No Time To Die" von Billie Eilish durch. Hier ist schon faszinierend, mit wieviel Feingefühl der Reference Alpha 2 nahezu jedes denkbare vokale Detail aus Billies Stimme herausholt. Aber: Das können viele andere Lautsprecher in der Luxus-Liga, in der der Reference Alpha 2 mit seinen 40.000 EUR Paarpreis beheimatet ist, auch. Es ist daher die Art und Weise, die den Schallwandler aus Weilrod im Taunus so besonders macht: Er besitzt eine wahnsinnige Präsenz, die sich bereits im eher ruhigen Beginn des Titels deutlich zeigt. Musik wird hier nicht einfach wiedergegeben, sondern zum Leben erweckt. Die beiden brutal starken Rotel Michi M8 Monoblöcke und der sehr hochwertige eversolo DMP-A10 Highend-Vorverstärker/Streamer sind die perfekten Partner, um die Wiedergabe mit einem ungeheuren Facettenreichtum auszustatten. Den 007-Titelsong hörten wir mit weiteren Zuhörern im Canton Reference Studio bei HiFi-Schluderbacher, und wir konnten sehen, dass die Intensität, mit der die beiden Luxus-Lautsprecher den Titel wiedergaben, an niemandem spurlos vorübergeht. Wir vernehmen auch spontane Ausrufe der Begeisterung, denen wir uns wirklich anschließen können. Die Trennung der vokalen Anteile von den instrumentalen Sequenzen gelingt ebenfalls vortrefflich, zugleich aber arbeitet die große Box alle akustischen Anteile in einen höchst authentischen, großzügigen virtuellen Raum ein und baut diesen so auf, dass man sich inmitten der Musik wähnt.

Klar war es uns bereits, bevor die erste Note gespielt wurde. Bei "Desperado" in der Coverversion von Diana Krall ist der Canton Reference Alpha 2 ebenfalls voll in ihrem Element. So filigran, zugleich aber exakt strukturiert, wie er arbeitet, ist es eine einzige Freude, ihm zuzuhören. Ja, wir haben auch den großen Reference Alpha 1 schon ausgiebig gehört, und wer einen 70 Quadratmeter messenden Hörraum hat, möchte die noch machtvollere Wiedergabe der ganz großen Canton-Box nicht missen - aber was die kleinere Reference Alpha 2 an Faszination erzeugt, dürfte bereits für die beinahe alle Praxisfälle locker ausreichen. Auch, wenn Diana nur ins Mikrofon haucht, ist der Reference Alpha 2 zur Stelle, modelliert diese Kleinigkeit mit einer Impulstreue heraus, die bestechend ist. Wieder aber, wie schon beim ersten gehörten Song, ist es vor allem diese unglaubliche Präsenz, die uns begeistert. Der Lautsprecher füllt schlichtweg den ganzen Raum so nahtlos, so treffsicher mit einer geschliffenen Akustik, dass man immer wieder aufs Neue verblüfft ist. Und wie sauber die Temperatur des Klaviers getroffen wird, ist wirklich erstaunlich und trägt mit dazu bei, dass man den Titel wirklich ganzheitlich erlebt.

"Resonance" von Boris Blank baut sich von Anfang an subtil auf, es wird eine Facette zur nächsten hinzugefügt und das Ganze zu einem räumlich & atmosphärisch ungemein dichten, fesselnden Gesamterlebnis verknüpft. Das geschieht mit einer schier unglaublichen Geschwindigkeit, ohne jede Verzögerung - die vier relativ kompakten Bassmembranen mit großem Hub zeichnen sich dafür verantwortlich. Das Klavier "schwebt" im virtuellen Raum, mit traumwandlerischer Sicherheit wird die richtige Temperatur getroffen, wird die richtige räumliche Ausbreitung gewählt. Hier ist der Canton Reference Alpha 2 Lautsprecher natürlich voll in seinem Element, schafft eine wahre klangliche Macht im Hörraum, die alles und jeden einnimmt. Dabei geht auch bei hohem Pegel nichts an Klarheit und Lebendigkeit verloren.

Der "Imperial March" aus "Star Wars", gespielt von den Wiener Philharmonikern, ist das nächste Glanzstück der Reference Alpha 2-Box. Mit einem authentischen, präzisen Nachdruck tritt das gesamte Orchester an, schiebt mit Wucht nach vorne, sodass man jeden der kräftigen Impulse am ganzen Körper mit erlebt. Mit einer enormen Vielschichtigkeit kommt jedes Instrument des Orchesters glasklar heraus, mit Struktur, Substanz und einer enormen Strahlkraft. Der diamantbeschichtete Hochtöner wird trotz seiner herausragenden Transparenz und Brillanz nie aggressiv oder harsch, auch dann nicht, wenn man wirklich mit hohem Pegel hört. Die unerschütterliche Souveränität des Reference Alpha 2 ist beispielhaft, der Lautsprecher bleibt stets "Herr der Lage" und meistert auch das Differenzieren verschiedener akustischer Ebenen bei hoher Lautstärke überragend.

"Nothing Else Matters" in der Variante aus dem Kinofilm "Jungle Cruise" (Metallica, John Newton Howard) beginnt feinfühlig, und stets addieren sich neue Facetten zum musikalischen Gesamtbild. Später folgen dann teils drastische Dynamiksprünge, die auch manch recht kostspielige Kette zwar gut, aber keinesfalls vollumfänglich präsentieren kann. Hier besticht der Canton Reference Alpha 2 Schallwandler im Zusammenspiel mit den Rotel Michi M8 Monoblöcken und mit dem eversolo DMP-A10 ein weiteres Mal. Denn hier bekommt man wie live eine ungalubliche Lebendigkeit serviert, die sich absolut homogen im Hörraum ausbreitet. Jedes Instrument wird klar herausgestellt, es geht schlichtweg kein Detail unter, was dazu führt, dass man ungemein tief in die akustische Präsenz des Titels eintaucht.

Voller Energie, gerade auch im Bassbereich, steckt "Ratchets" von HEDEGAARD. Hier braucht man zunächst einmal sehr leistungsstarke Endstufen, die mit den massiven Dynamikspitzen dieses Tracks nicht hoffnungslos überfordert sind. Mit den Rotel Michi M8 Monoblöcken, mit 7.500 EUR/Stück sogar preislich noch nicht völlug aus der Welt gefallen, ist dieses Kriterium definitiv erfüllt. Sie schieben unerbittlich nach vorn, schicken pure, saubere Power an die beiden Canton Reference Alpha 2. Dort wird alles zu einem nachdrücklichen Gesamtkunstwerk umgesetzt, mit unglaublich viel Kraft bei der Basswiedergabe. Trotz der hohen Anforderungen bleibt das Klangbild auch bei hohem Pegel in sich schlüssig, der Bass ist grundsätzlich trocken und extrem hart. So gut haben wir diesen Track bislang nur äußerst selten gehört.

Unser Fazit

Der Canton Reference Alpha 2 Lautsprecher beeindruckt uns durch seine unglaubliche Präsenz im Raum. Er beschränkt sich nicht darauf, Musik einfach nur wiederzugeben, sondern sorgt dafür, dass jeder Titel lebt und sich frei sowie mit extrem akkurater Balance ausbreiten kann. Hier macht sich die exklusive Technologie, die zum Beispiel ein diamantbeschichtetes Hoch- und Mitteltonsystem sowie vier ultraschnelle Basstreiber mit langem Hub umfasst, definitiv bemerkbar. Der Reference Alpha 2 hat natürlich seinen Preis, dadurch wird der Kreis derjenigen, die diesen superben Klang genießen können, beschränkt sein. Aber, und hier sind wir wieder bei der Ausgangssituation: Man kann ihn wunderbar auf den HiFi-Tagen bei HiFi-Schluderbacher hören, und wenn man enorm begeistert ist, aber keine 40.000 EUR auf dem Konto liegen: Man kann auch alle anderen, ebenfalls schon exzellenten Lautsprecher aus der Canton Reference-Serie in Willich hören. Sie verwenden viel identische Basistechnologie, auf die auch die Reference Alpha 2 setzt, und sind damit ebenfalls erstklassig für Hören auf enormen Niveau geeignet.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher, Canton

Datum: 10. Oktober 2025