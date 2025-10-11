HiFi-Tage 2025 - unser Messebericht aus Willich von HiFi-Schluderbacher

Zum mittlerweile dritten Mal veranstaltet der große Händler HiFi-Schluderbacher aus Willich, exakt zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach gelegen, seine Hausmesse, die HiFi-Tage. Wir haben bereits mehrere Berichte zu diesem Event verfasst:

Morgen, Sonntag, 12. Oktober, besteht zwischen 10 und 15 Uhr noch die Möglichkeit, die HiFi-Tage zu besuchen! Schon Freitag und Samstag kamen unzählige Besucher und sorgten dafür, dass die Hausmesse als voller Erfolg verbucht werden kann.

Heute, am Samstag sind wir in Ruhe über die Hausmesse gegangen und haben wir eine Vielzahl weiterer Eindrücke aus den Hörstudios und von den HiFi-Tagen allgemein zusammengetragen, die wir in diesem Bericht vorstellen möchten. Wir arbeiten uns innerhalb der Hersteller, die wir vorstellen, alphabetisch vor.

Audiolab/Wharfedale

Setup bei Audiolab und Wharfedale

Audiolab 9000er Serie

Audiolab 9000N (2.799 EUR)

Der Audiolab 9000N fungiert als Netzwerk-Streamer, DAC und Vorstufe. Er ist mit einem präzise arbeitenden ESS Sabre-DAC ausgestattet – ganz genau handelt es sich um den ES9038PRO. Unterstützt wird maximal 768 kHz/32-Bit (PCM) beziehungsweise DSD512. Als echter Streaming-Meister unterstützt er beispielsweise TIDAL, Spotify, Qobuz, AirPlay 3, ist Roon ready und DLNA-kompatibel. Zur komfortablen Bedienung gibt es die Audiolab App. Vorn verbaut ist ein 4,3 Zoll messendes IPS-TFT-Farbdisplay.

Audiolab 9000A (2.298 EUR, als Auspackware 1.669 EUR)

Klanglich sehr dynamisch, mit Leistungsreserven, die man dem flach bauenden Vollverstärker gar nicht zutraut: Die diskrete Class-AB-Endstufe des Audiolab 9000A leistet 100 W pro Kanal an 8 Ohm und 150 W pro Kanal an 4 Ohm. Spezielles Merkmal auf der eleganten Frontblende ist das IPS-LCD-Farbdisplay. Es bietet verschiedene Anzeigeoptionen, so auch zwei VU-Meter-Optionen. Für die digital-analoge Wandlung ist der hochwertige 32-Bit-DAC ESS ES9038PRO verantwortlich. Er arbeitet mit der patentierten HyperStream® II-Architektur und dem Time Domain Jitter Eliminator von ESS. Der Vollverstärker bietet zwei optische sowie zwei koaxiale Digitaleingänge (bis 192 kHz/24-Bit). PCM-Audio wird bis 32-bit/768kHz unterstützt, DSD bis 22,5MHz (DSD512). Sämtliche relevanten hochauflösenden und verlustfreien Audioformate sind an Bord, wie zum Beispiel FLAC, ALAC, AIFF sowie WAV. Zudem ist der 9000A, in der Lage, auch MQA zu decodieren.

Audiolab 9000CDT für 1.149 EUR, als Auspackware (schwarz) 999 EUR

Der Audiolab 9000CDT mit 4,3 Zoll-IPS-LCD-Display agiert als CD-Transporter. Der digitale Buffer reduziert Lesefehler und hilft dem 9000CDT, auch zerkratzte CDs abzuspielen. Damit ein zugehöriger DAC ein unverfälschtes Signal angeliefert bekommt, wird der koaxiale Ausgang des 9000CDT von einem differentialen Leitungstreiber angesteuert. Den Haupttakt bedient ein hochpräziser Quarzoszillator, sodass der digitale Ausgang sowohl an den koaxialen als auch an den optischen Buchsen Jitter (digitale Verzerrung) nur im kleinstmöglichen Umfang aufweist. Der durchdachte, konsequente Aufbau des gesamten Geräts und die hochwertige Materialqualität sprechen für sich. Neben der Wiedergabe von CDs bietet der 9000CDT auch die Möglichkeit, digitale Musik über einen speziellen USB-Anschluss (Typ A) an der Rückseite des Geräts zu übertragen. Wiedergegeben werden beispielswiese WAV, AAC und WMA sowie komprimierte MP3-Formate.

Wharfedale Elysian 1 - gerade für 1.099 EUR bei HiFi-Schluderbacher erhältlich

Der Wharfedale Elysian 1 ist ein besonders hochwertiger Zweiwege-Kompaktlautsprecher mit Air Motion Transformer für den Hochtonbereich und einem 190 mm Tiefm-/Mitteltöner mit Membran aus beschichtetem Fiberglas. Die ganze Elysian-Serie zeichnet sich durch den feinen, aufgeräumten, zugleich aber dynamischen sowie impulstreuen Klang aus. Die Elysian 3 haben wir getestet.

Wharfedale Linton 85 (498 EUR Stückpreis)

Der Wharfedale Linton 85 als 3-Wege-Lautsprecher gehört sozusagen zur DNA der Firma Wharfedale – bis ins Jahr 1965 reicht die „Ahnenreihe“ dieser Legende der Lautsprecher zurück. Mit einem homogenen, räumlich dichten Klang lässt die aktuelle Wharfedale Linton 85 die Tradition der Vorgänger wieder aufleben und kombiniert diesen Sound mit einer tadellosen Detaillierung. Bass- und Mitteltonmembranen aus leichtem, steifen Kevlar und ein Gewebehochtöner stellen hier die Bestückung dar.

Dali/NAD

DALI/NAD-Vorführung mit NAD Masters-Komponneten (M66, 5.999 EUR,M23, 5.999 EUR) und der EPIKORE 9

Bei DALI/NAD wird auf der Hausmesse die DALI EPIKORE 9 (Stückpreis: 14.999 EUR) vorgeführt, ein in Dänemark im DALI-Stammwerk nicht nur entwickelter, sondern auch gebauter 4-Wege-Lautsprecher, der das DALI Hybrid-Hochtonmodul mitbringt. Hier ist ein Bändchen für die höchsten Frequenzen zuständig, während eine recht groß ausgelegte Kalotte den Übergang zu den Mitten perfekt meistert. DALIs SMC-Technologie kommt bei der DALI EPIKORE 9 ebenfalls zum Einsatz. Feinst verarbeitete Gehäuse mit optimierter Geometrie und höchster Steifigkeit sind eine Selbstverständlichkeit. Der Kompaktautsprecher EPIKORE 3 (4.999 EUR Stückpreis) steht ebenfalls im DALI/NAD-Studio. Für den angemessenen "Antrieb" verantwortlich sind NAD M23 Endstufen (jetzt als M23 V2 für 4.499 EUR verfügbar, 380W an 4 Ohm, 200W an 8 Ohm, auf der Hausmesse kam noch der Vorgänger zum Einsatz), als Vorstufe fungiert der NAD M66 (5.999 EUR). Der NAD M66 ist ein Highend-Vorverstärker mit großem, farbigem Touch-Display, Premium-DACs, BluOS-Streaming-Modul und Dirac-Raumeinmessung. Das umfassende Anschlussangebot beinhaltet auch ein HDMI eARC-Terminal. Die Komponenten der Masters-Serie sind exzellent verarbeitet, die dickwandigen Gehäuse wirken massiv und langzeitstabil. Wir haben die EPIKORE 3 und die EPIKORE 9 ebenso getestet wie die Kombination M66/M23.

Der EPIKORE 9 ist ein überragender Standlautsprecher mit hoch entwickelter Technologie

Hybrid-Hochtonmodul und Mitteltöner mit Holzfasermembran

Selektierte Komponenten werden in DALIs EPIKORE-Lautsprecher eingebaut

ELAC

Alles "made in Germany": ELAC BS312 "Jubilee Edition", ELAC Concentro S503.2 , ELAC Vela FS407.2 (von links) im Hintergrund

Concentro S503.2 im Detail (Stückpreis 3.499 EUR)

Die Concentro S503.2 mit koaxialem Hoch-/Mitteltöner arbeitet mit ELACs Directivity Control Ring (DCR) Technologie. Austauschbare Ringe zur Anpassung der Richtcharakteristik liegen dem Dreiwege-Kompaktlautsprecher bei. Mittels der DC-Ringe lassen sich die Concentro S-Lautsprecher perfekt an die Hörumgebung anpassen. Die Optionen reichen von mehr Direktschallanteil (eher geeignet für lebendige Räume) zu mehr Raumanteil (ausgelegt für stärker bedämpfte Räume). Für den Tieftonbereich kommt ein AS (Aluminium-Sandwich)-XR-Kristallmembran-Treiber mit niedrigen Verzerrungen zum Einsatz. Der legendäre JET-Hochtöner in aktueller Spezifikation (JET6) steht für Maßstäbe setzende Impulstreue und eine exzellente Brillanz.

ELAC BS312 Jubilee

Zu kommentieren ist das Thema ELAC BS312 Jubilee Edition. Diese gab es nur in Japan und in Deutschland bei HiFi-Schluderbacher. Dieser Lautsprecher ist nur noch ein letztes Mal in in der Ausstellung verfügbar, und mit ihm wird gerade vorgeführt. Wer also etwas ganz Besonderes haben möchte, sichert sich dieses seltene Lautsprecher-Paar schnellstmöglich für einen Stückpreis von 899 EUR. 100W Musikbelastbarkeit, 75 Watt Nennbelastbarkeit und ein Frequenzgang zwischen 42 Hz und 50 kHz sind die Eckdaten. Achtung: Dieser Lautsprecher ist KEINE Sonderedition des aktuellen ELAC ELEGANT BS312.2 mit JET6 Hochtöner, sondern basiert auf dem Vorgängermodell.

JET-Hochtöner im Sondermodell, allerdings noch die ältere Version

AS-XR-Konus

Der Lautsprecher ist relativ tief

ELAC stellt die unterschiedlichen Folien der Bändchenhochtöner JET5 und JET6 vergleichend vor

JET Hochton-Modul - hier haben wir alles über den ELAC Bändchenhochtöner zusammengetragen

Hochwertige Komponenten prägen jeden ELAC-Lautsprecher

Das gesamte Setup bei ELAC

Weiter geht es auf der nächsten Seite.

