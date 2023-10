XXL-SPECIAL: Historie der ELAC JET-Hochtöner + brandneuer JET 6 in den Serien Elegant 312, Solano 2.0 und Vela 2.0

Der Elac JET-Hochtöner ist eine Legende - grandioses Impulsverhalten, feine Darstellung auch höchster Frequenzen, tolles räumliches Gefühl: So kennen wir diesen Bändchen-Hochtöner. Die Elac-Ingenieure in Kiel aber vertraten die Ansicht, dass es nochmals besser geht als beim JET 5 - und entwickelten den JET 6, der jetzt präsentiert wurde. In diesem Special stellen wir den JET 6 ausführlich vor und gehen natürlich auch auf die Baureihen ein, in denen er zum Einsatz kommt. Das wären aktuell:

Elegant BS 312.2

Solano FS 287.2

Vela FS 407.2

Elac Elegant BS 312.2

Elac Solano 2.0-Serie

Elac Vela 2.0-Serie

Starten wir aber zunächst mit dem Thema JET - und hier wiederum beginnen wir mit der ganzen JET-Erfolgsstory. Blicken wir zurück - wie begann alles, und wie entwickelte sich der JET Hochtöner zu einem so wegweisenden Produkt?

JET 1 und JET 2

Die Geschichte des Elac JET-Hochtöners geht zurück bis zum Anfang der 90er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt ahnte man bei Elac, dass viel Potenzial im von Dr. Oskar Heil in den siebziger Jahren entwickelten Air-Motion-Transformers steckt. Durch die Übernahme der Firma A.R.E.S kam erstes Know-How hinsichtlich Entwicklung und der Fertigung des AMT-Tweeters Hochtöners nach Kiel. Und bereits nach relativ kurzer Zeit wurde aus einer Technologie eine feste Begrifflichkeit im "Elac-Universum": Der ELAC Jet Emission Tweeter, kurz JET genannt, zeichnete sich durch exzellente Impulstreue und enorme Klarheit aus. Nach einem durchaus komplexen Entwicklungsprozess erblickte der erste JET-Hochtöner im Jahre 1994 das "Licht der HiFi-Welt", und im Jahre 1995 folgte die erste Elac Lautsprecherserie mit dem Parade-Hochtöner, der auch in Kiel gefertigt wurde (und immer noch wird): Der JET Monitor.

Bereits ein Jahr später kam der Standlautsprecher EL 121 JET hinzu, während der Centerlautsprecher C 120 JET und der Surround-Lautsprecher Dipol 120 JET den Anwendungsbereich des JET-Hochtöner auf Mehrkanal-Setups erweiterte. Kurze Zeit später darauf arbeitete er auch in den Lautsprechern LA JET 10 und LA JET 20 der zum damaligen Zeitpunkt frisch gegründeten Luxus-Brand Linear Acoustic. Die kompakte CL 310 JET-Box und der Center C 100 JET waren Ende der Neunzigerjahre die letzten Modelle mit JET-Hochtönern der ersten, respektive zweiten Generation.

JET 3

Schon zu Beginn der 2000er Jahre kam es zu einer wichtigen Weiterentwicklung. Die bisher gesammelten Erfahrungen aus der Serienproduktion, die Erkenntisse aus der Entwicklung sowie die Verfügbarkeit neuer Materialien machten es möglich, die dritte JET-Generation zu präsentieren.

Mit seinem in weiten Zügen neu entwickelten Magnetsystem, der verbesserten Anordnung der Leiterbahnen auf einer neuartigen Trägerfolie und einer modifizierten Faltentiefe wurde der JET 3 in allen Belangen noch performanter, und im Jahr 2003 debütierte er in den Lautsprechern der Linie 200. Bi Elac ruhte man sich aber nicht auf den Lorbeeren aus, sondern entwickelte & forschte munter weiter.

Elac benötigte ein neues Lautsprecher-Chassis für mittlere + tiefe Frequenzen, damit sich der JET 3 einer optimalen Unterstützung sicher sein konnte. Das Ergebnis vieler Simulationen, Prototypen und Hörtests war der ELAC X-JET. Dabei handelte es sich um ein koaxiales, zugleich komplanares Chassis, bei dem Hochtöner und Mitteltöner auf einer Achse und zusätzlich in derselben Ebene angeordnet sind – nach dem Prinzip der Punktschallquelle.

Mit Blick auf das das Wohnambiente der Elac-Käufer und die aus unterschiedlichen Rahmenbedingungen resultierende jeweils individuelle Raumakustik wurde 2011 der VX-JET eingeführt, der eine präzise Anpassung der Abstrahlcharakteristik im Mitteltonbereich aufgrund verschiedener Modi gestattete. Die Elac-Ingenieure realisierten dies mittels einer Mechanik, mit der sich die horizontale Lage des gesamten VX-JETs relativ zur Schallwand variieren ließ.

Dem enormen Erfolg und den steigenden JET-Stückzahlen wurde mit automatisierten Fertigungsprozessen mittels hochmoderner SCARA-Roboter begegnet, die das bis heute per Hand erfolgende Falten der Folienmembran ergänzen. Doch nicht nur die kontinuierliche Modernisierung und Spezialisierung der technischen Anlagen sowie der Ausbau der Fertigungskapazitäten standen im Fokus. Auch die Produktqualität, die maßgeblich durch handwerkliche Fertigkeit innerhalb der manuellen Arbeitsschritte bedingt wird, wurde immer weiter optimiert.

JET 4

Ab 2010 eröffneten sich neue Optionen: Bekannte deutsche Automobilhersteller wollten ihre Modelle im gehobenen Segment mit leistungsstarken Soundsystemen veredeln: Das Elac Automotive-Projekt wurde geboren und nahm schnell Fahrt auf. Im Veergleich zur Anwendung in klassischen Boxen für den Einsatz zuhause waren es nun gänzlich andere Anforderungen, die zur Entwicklung des JET 4 führten. Dieser wurde ausschließlich für den Einbau in Fahrzeugen konzipiert.

Aus diesem Projekt entstanden und entstehen bis heute interessante sowie nützliche Synergieeffekte. Die Perfektionierung und die Einführung neuer Prozesse und Technologien zur Sicherung der Qualität hatten die Zertifizierung der Elac Electroacustic GmbH nach der ISO 9001:2015 als Resultat. Jährliche Validierungen plus regelmäßig stattfindende Audits garantieren den hohen und kontinuierlichen Qualitätsstandard der in Kiel gefertigten Produkte, für die Automotive-Produkte genauso wie für die HiFi-Produkte von Elac.

