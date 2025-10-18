Deutsche HiFi-Tage 2025 - Die Highlights bei DALI, Vorführung der KORE an NAD M66 und 4 x M23

DALI ist auf den gerade stattfindenden Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt sehr aktiv: Die Vorführung der KORE an den NAD MASTERS Komponenten M66 (Vorstufe, 5.999 EUR) und M23/Endstufe (oben auf dem Bild durchgeführt vom DALI Deutschland-Chef Frank Hagemann), kann man nur jedem versierten HiFi-Fans ans Herz legen. Zu ergänzen wäre, dass in Darmstadt noch die inzwischen abverkaufte M23 steht, der Nachfolger, die technisch nochmals optimierte M23 V2 (4.499 EUR), wird in Kürze im Handel erwartet.

Zudem präsentiert DALI auch die EPIKORE und die RUBIKORE Serie, beide mit Genen der KORE, sodass auch diese beiden Lautsprecherbaureihen akustisch äußerst potent sind.

Die vier Lautsprecher der EPIKORE-Serie

Hier die drei Standlautsprecher

Wir haben zu diesen Serien auch Tests im Angebot, zunächst EPIKORE:

Treiber der EPIKORE 7

Auch die Lautsprecher der EPIKORE Serie besitzen ein aufwändig entwickeltes Hybrid-Hochtonmodul

Und hier RUBIKORE:

RUBIKORE Serie

Nur die kleine Kompaktbox hat einen normalen Kalottenhochtöner

Hybrid-Hochtonmodul

DALI-typische Treiber bei der RUBIKORE-Serie

DALI EPIKORE und DALI RUBIKORE tragen nicht umsonst das "KORE" in ihrem Namen. Denn bei vielen Technologien, die zum Einsatz kommen, stand das Spitzenmodell Pate. Aufwändig versteifte, hochsolide und wunderschöne Gehäuse - das kennzeichnet die beiden Baureihen, natürlich bei der EPIKORE noch aufwändiger als bei der RUBIKORE. Bestandteil der EPIKORE und zahlreicher RUBIKORE Lautsprecher ist auch DALIs Hybrid-Hochtonmodul, das aus einem Bändchen und einer Kalotte besteht.

Wer einen gewaltigen aktiven Subwoofer sucht, wird ebenfalls bei DALI fündig.

SUB V-16F

Die komplette Konstruktion des SUB V-16F ist auf höchstmögliche Verzerrungsarmut und grandiose Leistungsfähigkeit unter allen denkbaren Bedingungen ausgelegt. Der aktive Hightech-Subwoofer mit satten 90 Liter Gehäusevolumen wurde sowohl innerhalb als auch außerhalb des primären Frequenzbandes aufwändig optimiert. Ein überaus kontrollierter, Tiefpass-Roll-Off (frei von Resonanzen), eine außergewöhnlich niedrige Signallatenz, eine tieffrequente Raumbandbreite bis - 3 dB (bei 19 Hz), vier Bassreflexkanäle, abgestimmt auf 18 Hz, sowie ein imposanter 16 Zoll-Treiber mit höchster Belastbarkeit sind Merkmale der Neuerscheinung. Zum großen Treiber ergänzen wir, dass er mit der nach DALI-Angaben größten Constant Surface Sicke (CSS-Gummisicke) aller Zeiten ausgestattet ist. Der Treiber verkraftet einen linearen Membranhub von ±16 mm bei 70 mm Peak-to-Peak-Auslenkung. Für unglaublichen Nachdruck steht ein 1,5 kW-Class-D-Verstärker (2,5 kW Spitzenleistung) bereit. Der Anwender kann zudem aus den Sound-Modi Cinema, Music, Boost auswählen. Das Gesamtgewicht des Boliden liegt bei 53,15 kg.

Die KUPID ist in zahlreichen Farben verfügbar

Kompakt und preislich günstig, aber typisch DALI

Gerade bei uns erfolgreich im Test gewesen und natürlich auch in Darmstadt präsentiert: Die neuen Einstiegs-Lautsprecher KUPID bieten für schmale 338 EUR Paarpreis echte DALI Technologie und eine moderne, frische Optik.

GARDIAN, erstmals auf der High End 2025 gezeigt

Freude universell einsetzbarer Outdoor-Lautsprecher freuen sich über den auf der High End 2025 erstmals gezeigten DALI GARDIAN OW6.

iO-12

iO-8

Die exzellenten Over-Ear-Kopfhörer-Topmodelle IO-8 (599 EUR) und IO-12 (999 EUR) sind ebenfalls in Darmstadt beim DALI-Auftritt mit dabei. Beide Modelle hatten wir bereits im Test:

DALI realisiert bei beiden Headphones eine DALI -typische Klangqualität, einen enorm hohen Tragekomfort und, bewusst, eine sehr einfache, übersichtliche Bedienung ohne App. So kann man beide DALI Kopfhörer einfach, schnell und effektiv einsetzen. Ein enorm wirksames ANC, das zudem den Sound in keiner Weise negativ beeinflusst, ist ebenfalls Merkmal beider DALI Kopfhörer. Der iO-12 verfügt noch über besonders exklusive Merkmale, zu denen auch DALIs patentierte SMC-Magnettechnologie zählt, die man aus den anerkannt guten Lautsprecher-Serien (bereits ab OBERON mit dabei) kennt.

Bluesound-Portfolio

Weitere NAD Produkte wie z.B. der M10 V3 und der M33 stehen ebenfalls in Darmstadt

Hinzu kommt eine breite Palette von weiteren Produkten von Bluesound und NAD.

Wenden wir uns nun der klangstarken Hauptattraktion zu - der Vorführung mit der Bluesound und mit der Kombination NAD M66/M23.

Rufen wir uns nochmals die wichtigsten Eigenschaften der KORE ins Gedächnis zurück.

DALI KORE

50.000 Euro Stückpreis werden für den Luxus-Lautsprecher aus Dänemark fällig, der vor Ort im DALI-Firmensitz mit größtmöglicher Akribie gefertigt wird. Beste Materialqualität für jedes Detail der Ausnahmeerscheinung ist eine Selbstverständlichkeit.

Balanced Drive SMC

Der KORE verfügt über das patentierte Balanced Drive SMC von DALI. Es ist eine Kombination aus der zweiten Generation der zahlreichen Lautsprecherserien (aktuell ab OBERON) der vergangenen Jahre eingesetzten SMC-Technologie (Soft Magnetic Compound) mit dem Konzept des symmetrischen Antriebs durch zwei Schwingspulen. Aufgrund dessen, dass sich bei dieser aufwändigen Konstruktion stets eine Schwingspule durch das Magnetfeld nach innen und die andere nach außen bewegt, heben sich die richtungsabhängigen Nichtlinearitäten gegenseitig auf. Das Ergebnis ist eine enorme Reduzierung der Verzerrungen, insbesondere der der subjektiv als ermüdend empfundenen und unmusikalischen Obertöne ungerader Ordnung.

Hybrid-Hochtonsystem, darunter der Mitteltöner

Weiteres KORE-Merkmal ist der EVO-K Hybrid-Hochtöner: Er präsentiert sich als Weiterentwicklung des Hybrid-Hochtonmoduls aus der damaligen DALI EPICON Serie. Das System verfügt über eine im Haus hergestellte 35 mm-Hochtonkalotte und über ein extrem impulstreues, hochpräzise gefertigtes Bändchen. Aufgrund des nach unten erweiterten Übertragungsbereichs ermöglicht das Modul einen nahtlosen Übergang zum Mitteltöner, kleinere Verzerrungen sowie eine reduzierte Leistungskompression.

Weiter geht es mit den Treibern. Der KORE Mitteltöner ist das erste, exakt für die Wiedergabe des Mitteltonbereichs entwickelte Lautsprecherchassis der dänischen Manufaktur. Der komplett neue 18 cm (7‘‘) große Treiber garantiert eine außergewöhnlich natürlich wirkende Wärme sowie musikalische Kohärenz im wichtigen Präsenztonbereich. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine Reihe von technologischen Innovationen aus, wie zum Beispiel eine neu gestaltete Version von DALIs charakteristischer Holzfasermembran, Balanced Drive SMC, einem leistungsstarken, zugleich kompakten Neodym-Magneten, kürzeren Schwingspulen und einer besonders schmalen, massearmen Sicke.

Großer Basstreiber

Für exakte und satte tiefe Frequenzen sorgen die SMC-Basstreiber. Mit 11,5 Zoll sind sie enorm groß und bringen ein riesiges, sehr leistungsstarkes Ferritmagnetsystem mit. Selbstverständlich wird von DALI SMC-Magnetmaterial der zweiten Generation verwendet. Eine doppelt ausgeführte Schwingspule, eine duale Zentrierspinne, eine neue Honeycomb Sandwich-Membran (zweilagiges Papier/Holzfaser) plus Ringe aus Aluminium, die den magnetischen Fluss stabilisieren, stellen hier die Highlights dar.

In der KORE verbaut ist zudem eine neuartige Frequenzweiche mit SMC Core Induktoren. Hier werden neben hochwertigen Luftspulen speziell entwickelte Spulen mit einem Kern aus SMC Gen-2 verwendet. Verglichen mit Standard-Luftspulen garantiert diese Technologie im Speziellen bei hohen Induktivitäten einen geringeren Gleichstromwiderstand, einen kürzeren Signalweg sowie eine geringere Anfälligkeit für Übersprechen zwischen den Spulen. Hinzu kommen bei SMC Gen-2 hervorragende, extrem verlustarme Filtereigenschaften.

Terminals

Extrem schwerer Sockel

Natürlich verfügt die KORE auch über ein Gehäuse der Extraklasse: Die Kombination unterschiedlicher, exakt auf die jeweiligen Aufgabenbereiche abgestimmter Materialien stellt die Konstruktion eines sowohl optisch wie technisch hoch entwickelten Gehäuses sicher. So stammt das geschwungene Holzlaminat mit glänzendem Amara-Ebenholzfurnier und kontrastierendem, strukturiertem Finish direkt aus der Welt luxuriöser Möbelstücke.

Seitliche Ansicht

KORE-Schriftzug

Die aus Aluminiumdruckguss hergestellte Frontwand für die Hoch- und Mitteltöner sowie die strukturellen Verbundwerkstoffe offerieren mehr Designfreiheit und eine äußerst solide Plattform für die Treiber. Der satte 34 kg schwere Sockel aus zementbasiertem Harzverbundstoff ist die passende Basis für das beträchtliche Gesamtgewicht des KORE Standlautsprechers von 160 kg. An keiner Stelle bei der KORE stoßen wir auf parallel verlaufende Oberflächen beim Gehäuse, zudem gibt es keine sichtbaren Schrauben, und die Frequenzweiche befindet sich außerhalb des eigentlichen Gehäuses.

Zuspieler (mit 4 x NAD M23)

Das Ganze führt zu einer Weltklasse-Wiedergabe, die von absoluter Souveränität und höchster Authentizität geprägt ist. Räumlich beeindruckt die KORE ebenfalls, und hinsichtlich der erzielbaren Pegel sind dem Treiben praktisch keine Grenzen gesetzt, vorausgesetzt die Elektronikkette kann genug Leistung liefern.

Und als Elektronikkette fungieren der NAD M66 und die Stereoendstufe M23.

M66

Der NAD M66 ist mehr als komplett ausgestattet und offeriert Funktionen wie BluOS High-Resolution Music Streaming, Dirac Live Room Correction, Dirac Live Bass Control sowie vier unabhängige Subwoofer-Ausgänge. Ergänzt wird das Paket durch einen audiophilen DAC, einen erstklassiger Phono MM/MC Vorverstärker und HDMI inklusive eARC. Mit dem für die Masters-Serie typischen Aluminium-Gehäuse, dem brillanten 7″-Touchscreen und wertigem Lautstärkeregler präsentiert sich der NAD M66 als äußerst gediegen sowie elegant.

Wenden wir uns den Details zu.

Natürlich ist ein BluOS-Streaming-Modul an Bord, Musik wird in einer Auflösung von bis zu 24 Bit/192 kHz wiedergegeben. Wie alle BluOS-fähigen Komponenten verfügt auch der NAD M66 über die volle MQA-Dekodierungs- und Rendering-Fähigkeit. Nahezu alle relevanten Musik-Streamingdienste und auch Internet Radio werden beispielsweise unterstützt, ebenso kann man den NAD M66 schnell in ein Bluesound-basiertes Multiroom-System einbinden. Die Kompatibilität zu Apple AirPlay 2 ist selbstverständlich auch vorhanden.

NAD M66 mit Dirac Live

Wie schon erwähnt, ist die leistungsstarke Dirac Live Room Correction Bestandteil der Ausstattung. Das mitgelieferte kalibrierte Mikrofon wird an den USB-Anschluss des NAD M66 angeschlossen und die Dirac Live App auf einem Smart-Gerät oder einem PC gestartet. Anschließend erfolgt die Einmessung, deren Ergebnisse äußerst präzise sind und eine wirkungsvolle akustische Optimierung garantieren.

Unglaubliche Anschlussvielfalt beim NAD M66

Im Zentrum der Entwicklung des NAD M66 stand auch eine optimale Wiedergabe des Bassbereichs. Daher besitzt der NAD M66 vier symmetrische (XLR) und vier unsymmetrische (RCA) Subwoofer-Ausgänge und zusätzlich über die Dirac Live Bass Control, die eine unabhängige Einmessung nebst anschließender Optimierung mehrerer Subwoofer ermöglicht. Die D/A-Wandlung ist ebenfalls hochklassig. Im M66 kommt der Premium-D/A-Konverter ES9038PRO Sabre von ESS-Technology zum Einsatz, Für die Lautstärkeregelung setzt der NAD M66 auf eine äußerst präzise arbeitende Widerstands-Kaskadenschaltung.

Der NAD M66 ist darüber hinaus mit NADs "Dynamic Digital Headroom" (DDH) Schaltung ausgestattet. Wenn DDH mit einem Regler in der BluOS App aktiviert wird, werden digitale Intersample Peak Clipping-Verzerrungen eliminiert, die bei der Digital-zu-Analog-Wandlung bei plötzlichen hochfrequenten Transienten auftreten können. Um Funktionen wie zum Beispiel die Dirac Live Room Correction und die Dirac Live Bass Control mit sämtlichen Signalquellen verwenden zu können, werden analoge Signale mit dem Spitzen-ADC ES9822PRO von ESS-Technology in digitale Signale umgewandelt. Der NAD M66 verfügt allerdings auch über einen wählbaren Analog-Direkt-Modus, der die komplette digitale Verarbeitung umgeht. Im Gerät finden sich getrennte Signalwege für digitale und analoge Quellen und getrennte Stromversorgungen für die digitalen und analogen Sektionen.

MDC-Modulschächte

Extreme Anschlussvielfalt ist auch eine der großen Stärken des NAD M66. Für Vinyl-Liebhaber vorhanden ist eine absolut rauscharme MM/MC-Phonostufe mit exakter RIAA-Entzerrung, enormen Übersteuerungsreserven und einer speziellen Schaltung, die Infraschallrauschen entfernt, ohne dabei die Basswiedergabe zu verschlechtern. Für die einfache Interaktion mit dem Smart-TV ist eine HDMI eARC-Schnittstelle vorgesehen. Weiterhin bringt der NAD M66 zwei koaxiale sowie zwei optische S/PDIF-Eingänge mit, einen symmetrischen AES/EBU-Digitaleingang, zwei Paar analoger RCA-Eingänge Eingänge plus ein Paar symmetrische XLR-Eingänge. Für die Signalausgabe stehen ebenfalls verschiedene Optionen bereit. Symmetrische XLR- und unsymmetrische Cinch-Ausgänge sind für den Anschluss an Endverstärker gedacht, hinzu kommen vier XLR- und vier RCA-Subwoofer-Ausgänge. Der dedizierte Kopfhörerverstärker hat eine sehr geringe Ausgangsimpedanz und eine enorm hohe maximale Ausgangsspannung. Daher kann der NAD M66 auch anspruchsvolle hochohmige Studiomonitor-Kopfhörer betreiben. Der NAD M66 bietet außerdem Bluetooth-Konnektivität inklusive der Unterstützung für die Codecs AAC, LDAC und aptX HD. Hinten auf der Rückseite des NAD M66 befinden sich noch zwei Erweiterungssteckplätze, die MDC2 unterstützen, die aktuelle Version von NADs "Modular Design Construction" Technologie, die laut Hersteller Zukunftssicherheit gewährleistet. Zukünftig ermöglicht diese Option neue Funktionen fürs Gerät, indem einfach ein MDC2-Modul eingesetzt wird.

M23 von innen

Optisch, klanglich und technologisch ist er die perfekte Ergänzung zu NADs M23 Endstufe, die in der in Darmstadt verwendeten Form allerdings nicht mehr angeboten wird. Nachfolger ist, auch dies haben wir eingangs kurz erwähnt, der M23 V2 Endverstärker. Die innovativen Endstufen der M23 V2 kombinieren NADs bewährte Hybrid-DigitalTM-Schaltung mit der EigentaktTM-Technologie des dänischen Digitalverstärker-Pioniers Purifi. Das Resultat dieser gewinnbringenden Kooperation sind komplett rausch- und verzerrungsfrei arbeitende Verstärkerstufen mit üppigen 2 x 380 Watt Dauerleistung, die Impulsleistung gibt NAD mit 2 x 520 Watt an 4 Ω an. Sollten noch höhere Leistungsreserven notwendig sein, lässt sich die M23 V2 auch in Brückenschaltung als Mono-Endstufe verwenden und liefert dann eine vierstellige Impulsleistung.

Fazit

DALI, NAD und Bluesound: Drei starke Marken, die für modernste, extrem leistungsfähige Technologie stehen. Außerordentlich leistungsfähige Lautsprecher in praktisch jeder Preisliga werden von DALI offeriert, immer konsequent dem DALI, Familienklang verpflichtet und optisch attraktiv sowie sauber verarbeitet. NAD liefert performante HiFi-Komponenten mit anspruchsvoller Technik und umfangreicher Ausstattung, und Bluesound steht für konsequent flexibles Streaming mit einfach zu nutzenden Multiroom-Optionen.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 18. Oktober 2025