XXL-TEST: Dali KORE - der monumentale High-End-Lautsprecher aus Dänemark

Die Dali KORE zum Paarpreis von 90.000 EUR ist ein wahres Monument der Lautsprechertechnik. Nun hatten wir nach einer zugegebenermaßen relativ langen Anlaufzeit die Möglichkeit, diese außergewöhnliche Box ausführlich zu testen. Die 4 Ohm-Bassreflex-Box gibt Frequenzen zwischen 26 Hz und 34 kHz wieder und weist 88 db Empfindlichkeit auf. Dali rät zu Verstärkerleistungen zwischen 50 und sagenhaften 1.500 Watt. Sie ist imposante 167 cm hoch und wiegt enorme 160 kg pro Box.

Monumental auch von der Größe her: Dalis KORE (links)

Verarbeitung

Selbstverständlich ist die Verarbeitung auf allerhöchstem Level. Die verwendeten Materialien sind ungemein hochwertig, und zudem ist alles sehr stilvoll arrangiert. Schrauben, das wird auch später im Text nochmals bei den konstruktiven Merkmalen erwähnt, sieht man selbstverständlich nirgendwo.

Sockel

Standfuß

Die ganze, 160 kg pro Stück wiegende Box ruht auf einem allein schon pro Stück 34 kg schweren Sockel, der für unerschütterlichen Halt sorgt und der von einer edel anmutenden Fuß-Konstruktion gekrönt wird. Alle Chassis sind mit größtmöglicher Präzision in die Schallwand eingepasst.

Logo seitlich

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Dali-Logo unten

Edles Holzfurnier

Fließende Formen, hier die Sicht schräg von oben

Sämtliche Treiber sind ohne sichtbare Schrauben eingepasst, hier das Hybrid-Hochtonmodul im Detail

Anschlussterminals im Detail

Das ist speziell an der KORE: Sie besitzt kein Unibody-Gehäuse wie EPIKORE und RUBIKORE, sondern hat eine separate Schallwand. Diese ist mit gleichbleibendem Spaltmaß mit dem Boxenkorpus verbunden, dessen Holzstruktur enorm fein sowie edel wird. Die leicht geschwungenen, zeitlos eleganten Formen haben auch einen akustischen Nutzen, denn so kommt es im Inneren der Highend-Box nicht zu den gefürchteten stehenden Wellen. Die Rückseite mit der Bassreflex-Konstruktion zeigt zudem erstklassige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals.

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