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"Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back To The Beginning" erscheint mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
02.11.2026 Karsten Serck
Mercury veröffentlicht "Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back To The Beginning" mit Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das Abschieds-Konzert von Ozzy Osbourne vom 05.07.2025 in Birmingham erscheint am 11.12.2026 als Ultra HD Blu-ray/Blu-ray Disc-Set wahlweise mit CD und Half Speed Mastered-LP. Als Bonus-Material sind mehrere Hintergrund-Featurettes und die Dokumentation "Sounds of Birmingham" geplant.
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