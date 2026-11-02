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Umfassendes Gesamtkonzept: Andreas Stumptner startet mit Scene & Sound Communications voll durch

Ein umfassendes Gesamtkonzept anstatt nur Reichweite: Andreas Stumptner startet mit Scene & Sound Communications voll durch. Der frühere Chefredakteur und Dolby-PR-Manager Andreas Stumptner gründet bei München eine Boutique-Beratung für Technologie, Mobility und Entertainment.

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Das Wichtigste in Kürze

Mit Scene & Sound Communications gründet Andreas Stumptner eine Boutique-Beratung für PR, Content, Social und Events mit Sitz in Neuching bei München.

Die Agentur versteht sich als „Communication Scout“: Themen aufgreifen, bevor sie im Mainstream ankommen mit Kampagnen, die gesehen und gehört werden.

Stumptner bringt über 30 Jahre Erfahrung mit, etwa als Chefredakteur bei WEKA Media Publishing, als Produkt-Pressesprecher bei Sky und zuletzt als Senior Marketing & PR Manager DACH & CEE bei Dolby.

Nun die ausführliche Version

Andreas Stumptner ist in der Branche bestens bekannt und umfangreich vernetzt

Wer erklärungsbedürftige Themen aus Technik und Entertainment verkaufen möchte, braucht mehr als Reichweite: Er braucht Resonanz. Genau darauf setzt Andreas Stumptner mit seiner neuen Beratung Scene & Sound Communications. Der Name ist Programm: Was die Agentur entwickelt, soll gesehen (Scene) und gehört (Sound) werden, in Redaktionen ebenso wie bei Kunden und Fachpublikum.

Und Andreas Stumptner bringt die besten Voraussetzungen mit, denn er kennt beide Seiten des Schreibtischs. Als Chefredakteur von video und Connected Home entschied er jahrelang selbst, welche Themen ins Heft kommen und welche nicht.

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Danach verantwortete er die Produktkommunikation bei Sky Deutschland und baute bei Dolby Marketing und PR für DACH und Osteuropa aus. Dort steuerte er parallel fünf PR-Agenturen in Europa, organisierte Presse- und Premierevents, sowie Messeauftritte auf IAA Mobility, IFA, High End und dem Reeperbahn Festival.

Er entwickelte und moderierte den Podcast „music & movies“ mit über 50 Folgen und Gästen wie Herbert Grönemeyer, Oliver Kalkofe, Cynthia Daniels, Harold Faltermeyer und Purple Disco Machine. Von dieser umfassenden Erfahrung profitiert natürlich das neue Projekt.

Die Ausrichtung

Überzeugendes Gesamtkonzept

Scene & Sound arbeitet für Unternehmen aus Consumer Electronics, Mobility und Entertainment, u.a. mit Schwerpunkten wie Hi-Fi, immersiven Formaten, Wearables, Automotive-Infotainment und Kinotechnik. Das Angebot reicht von PR und Positionierung über Storytelling und Podcast bis zu Kanalstrategie, Messen und Kundenevents.

"My Perfect Playlist"

Bereits im Oktober ging als ein Aushängeschild der hauseigene Personality-Podcast „My Perfect Playlist“ mit ersten Gästen wie Jazz-Trompeter Nils Wülker, Spencer-Davis-Group-Drummer Pete York und Netflix-Schauspieler Johannes Heinrichs an den Start.

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Fazit

Ein sehr gelungener, umfassender Ansatz, der genau das beinhaltet, was moderne Kommunikation braucht. Durchdacht, innovativ und auf den Punkt. Alles Gute und ganz viel Erfolg, lieber Andreas Stumptner!