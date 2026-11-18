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"Deathstalker" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Deathstalker" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Das 2025er Remake des Roger Corman-Films erscheint am 13.11.2026 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Als Bonus ist auch der Original-Film von 1983 auf Blu-ray Disc dabei. Zu den weiteren Extras gehören u.a. ein Audiokommentar mit Regisseur Steven Kostanski und Hauptdarsteller Daniel Bernhardt, Musik-Videos und zwei Q&A-Specials von den Filmfestivals in Toronto und Locarno.

Update: "Deathstalker" erscheint am 22.01.2027 noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray mit Standard-Verpackung. Die zweite Bonus Blu-ray Disc mit dem Roger Corman-Original fehlt bei dieser Ausgabe.

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