News

Neuer "Greenland"-Trailer mit Gerard Butler online

Tobis Film hat einen neuen Trailer für "Greenland" veröffentlicht.

In dem Katastrophenfilm mit Gerard Butler von "Angel Has Fallen"-Regisseur Ric Roman Waugh geht es um einen drohenden Weltuntergang infolge des Einschlags von Kometenfragmenten auf der Erde. Lediglich eine Gruppe von Bunkern in Grönland scheint eine Chance auf Rettung zu bieten.

"Greenland" soll laut den aktuellen Planungen am 29.10.2020 in den deutschen Kinos starten. In den USA wird "Greenland" hingegen ab dem 18.12.2020 "On Demand" auf digitalen Plattformen vermarktet.

In verschiedenen europäischen Ländern lief "Greenland" auch bereits ab Juli/August im Kino, so dass dort eventuell schon in den nächsten Monaten mit einer Blu-ray Disc-Veröffentlichung zu rechnen sein könnte.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.