Mediabook-Aktion im Plaion Shop
28.08.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Plaion Pictures präsentiert im eigenen Online-Shop eine Mediabook-Aktion. Im Angebot sind zahlreiche Explosive-Media Blu-ray Disc-Mediabooks zum Preis von je 17,99 EUR. Die Angebote gelten bis Sonntag Abend bzw. solange der Vorrat reicht:
- Mediabook-Aktion im Plaion Shop (bis 31.08. 23:55 Uhr)
