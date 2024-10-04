News
"ZAZ - The Collection!" mit Zucker/Abrahams-Klassikern auf 4K Ultra HD Blu-ray
04.10.2024 (Karsten Serck)
Paramount veröffentlicht am 05.12.2024 die "ZAZ - The Collection!" auf Ultra HD Blu-ray. Das Boxset enthält die drei Comedy-Klassiker "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug!", "Top Secret!" und "Die Nackte Kanone" von David Zucker, Jim Zucker und Jim Abrahams mit HDR10 und Dolby Vision als "Collector's Edition" im Digipak. Neben den drei Ultra HD Blu-rays sind auch noch ein Sammlerposter + Booklet dabei.
