"Zack Snyder's Justice League" wegen IMAX-Kinos im 4:3-Format

In einem recht umfangreichen Special erzählt "Vanity Fair" die Hintergrundgeschichte von "Zack Snyder's Justice League" mit einigen Detailinformationen von Regisseur Zack Snyder.

Dieser bestätigt, dass seine rund vier Stunden lange Fassung im 4:3-Format statt im 1,78:1-Format der von Joss Whedon fertiggestellten Kinofassung erscheinen soll. Begründet wird dies damit, dass der Film so eines Tages auch auf IMAX-Leinwänden im Großformat gezeigt werden könne. Die 4:3-Aufnahmen sind auch in verschiedenen Trailern zu sehen gewesen. In der Vergangenheit hatte Snyder bereits über Pläne berichtet, den Film eines Tages in einer IMAX Schwarz-Weiss-Version zu veröffentlichen. Jetzt wird "Zack Snyder's Justice League" aber zumindest in Farbe veröffentlicht.

Die Grundlage für die neue Version von "Justice League" bildete eine rund vier Stunden lange Rohfassung in Schwarz/Weiss ohne Musik und Effekte, die Snyder auf seinem Laptop gespeichert hatte als er während der Postproduction von Warner durch Joss Whedon abgelöst wurde.

Laut Aussage von Snyder soll Warner ursprünglich als Reaktion auf die "Release the Snyder Cut"-Forderungen auf Social Media-Plattformen beabsichtigt haben, einfach diese Rohfassung zu veröffentlichen.

Letztlich soll die Überarbeitung des "Snyder's Cut" aber nach den Schätzungen Snyders insgesamt noch einmal rund 70 Millionen US-Dollar gekostet haben wobei der Regisseur betont, dass er dafür nicht noch einmal zusätzlich bezahlt werde. Dafür habe er aber auf die künstlerische Kontrolle bestanden und die Nachdrehs sollen auch noch einen Cameo-Auftritt eines noch nicht genannten Helden zeigen.

"Zack Snyder's Justice League" erscheint weltweit am 18.03.2021 beim US-Streaming-Dienst HBO Max und international bei digitalen Streaming-Anbietern. Konkrete Informationen zum Start in Deutschland liegen noch nicht vor.

Es wird auch bereits über eine mögliche Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung spekuliert. Das wurde von Warner aber bislang noch nicht bestätigt.