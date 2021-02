News

Neuer "Zack Snyder's Justice League"-Trailer online

Warner hat in den USA einen neuen Trailer für den "Justice League - Snyder Cut" veröffentlicht, der ab dem 18.03.2021 beim Streaming-Dienst HBO Max gezeigt werden soll:

Zeitgleich zum US-Start soll "Zack Snyder's Justice League" auch in Europa zu sehen sein - wenn auch zunächst nur in Skandinavien, Osteuropa sowie Spanien und Portugal wo HBO bereits eigene Online-Services vermarktet. Details zum internationalen Start in anderen Ländern will Warner zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

In Deutschland kooperiert HBO derzeit mit Sky. Der Pay TV-Sender zeigt ab dem 18.02. "Wonder Woman 1984", der in den USA ebenfalls bei HBO Max als Online-Premiere zu sehen war.