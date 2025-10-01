News

"Def Leppard: Diamond Star Heroes Live From Sheffield" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP

Def Leppard veröffentlichen "Diamond Star Heroes Live From Sheffield" auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD und LP. Das Konzert aus dem Jahr 2023 wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc/CD-Set sowie als reine Audio-Version als Doppel-CD und Doppel-LP auf zwei Schallplatten mit "Black, Red & White Splatter Vinyl"-Optik veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray enthält zusätzlich das bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichte "One Night Only: Live At The Leadmill Sheffield"-Club-Konzert. Der Verkaufstart ist für den 21.11.2025 geplant.

Tracklisting

Diamond Star Heroes

Take What You Want

Let’s Get Rocked

Animal

Foolin’

Armageddon It

Kick

Love Bites

Promises

This Guitar

When Love And Hate Collide

Rocket

Bringin’ On The Heartbreak

Switch 625

Hysteria

Pour Some Sugar On Me

Rock Of Ages

Photograph



Live At The Leadmill

Action

Fire It Up

Let It Go

Too Late for Love

Excitable

Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)

Slang

Kick

Bringin’ On The Heartbreak

Switch 625

Hysteria

Pour Some Sugar On Me

Wasted

bereits erhältlich:

Anzeige

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.