"Def Leppard: Diamond Star Heroes Live From Sheffield" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP
Def Leppard veröffentlichen "Diamond Star Heroes Live From Sheffield" auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc, CD und LP. Das Konzert aus dem Jahr 2023 wird auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc/CD-Set sowie als reine Audio-Version als Doppel-CD und Doppel-LP auf zwei Schallplatten mit "Black, Red & White Splatter Vinyl"-Optik veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray enthält zusätzlich das bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichte "One Night Only: Live At The Leadmill Sheffield"-Club-Konzert. Der Verkaufstart ist für den 21.11.2025 geplant.
Tracklisting
Diamond Star Heroes
Take What You Want
Let’s Get Rocked
Animal
Foolin’
Armageddon It
Kick
Love Bites
Promises
This Guitar
When Love And Hate Collide
Rocket
Bringin’ On The Heartbreak
Switch 625
Hysteria
Pour Some Sugar On Me
Rock Of Ages
Photograph
Live At The Leadmill
Action
Fire It Up
Let It Go
Too Late for Love
Excitable
Mirror, Mirror (Look Into My Eyes)
Slang
Kick
Bringin’ On The Heartbreak
Switch 625
Hysteria
Pour Some Sugar On Me
Wasted
