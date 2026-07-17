News

"Robocop 2" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

17.07.2026 Karsten Serck

Robocop 2 Ultra HD Blu ray Steelbook

Capelight veröffentlicht "Robocop 2" auf Ultra HD Blu-ray. Die Fortsetzung des Sci-Fi-Action-Klassikers mit Peter Weller und Nancy Allen aus dem Jahr 1990 kommt am 08.10.2026 als Ultra HD Blu-ray Disc-Steelbook mit Bonus Blu-ray Disc in den Handel. Alternativ stehen auch ein 4K-Mediabook und eine einfache Blu-ray Disc zur Auswahl. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.

bereits erhältlich:

Robocop 2 (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0

Anzeige

Extras:

Audiokommentar von Autor und Computergrafik-Supervisor Paul M. Sammon - Audiokommentar von Gary Smart, Christopher Griffiths und Eastwood Allen, den Machern der Dokumentation 'RoboDoc: The Creation of RoboCop' - Originalkinotrailer - Originalteaser - Originalteaser 2 - TV-Spots - Deutscher Kinotrailer - Deutscher Trailer (remastert)

Bonus-Blu-ray:

'Corporate Wars' – The Making of RoboCop 2, Einzelteile – Die Effekte in RoboCop 2, RoboFabrikant – Interview mit RoboCop-Rüstungshersteller James Belohovek, Frank Millers RoboCop 2 – Interview mit Comicautor Steven Grant, Aus dem OCP-Archiv – Seltenes Videomaterial zur Produktion von RoboCop 2, Fotogalerien: Entfernte Szenen und Hinter den Kulissen

Anzeige


|

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, jpc.de, Plaion Pictures, Media Markt, SATURN, Disney+, Paramount+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.


Weitere News

Themen-Schlagwörter (nach Häufigkeit sortiert)

Lautsprecher Blu-ray Disc-Review Samsung Panasonic IFA TV Kopfhörer Ultra HD Ultra HD Blu-ray-Review Soundbar LG Sony AV-Receiver Teufel CES Fernseher OLED Denon Subwoofer Verstärker nubert Bluetooth-Lautsprecher Yamaha Special Dolby Atmos Aktivlautsprecher Smartphone Bluetooth Stereo Canton Dali Beyerdynamic Marantz JBL Philips aktiver Lautsprecher AVR Wireless-Lautsprecher KEF Info-Special

Privacy Manager
  ZURÜCK