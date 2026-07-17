"Robocop 2" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook
Capelight veröffentlicht "Robocop 2" auf Ultra HD Blu-ray. Die Fortsetzung des Sci-Fi-Action-Klassikers mit Peter Weller und Nancy Allen aus dem Jahr 1990 kommt am 08.10.2026 als Ultra HD Blu-ray Disc-Steelbook mit Bonus Blu-ray Disc in den Handel. Alternativ stehen auch ein 4K-Mediabook und eine einfache Blu-ray Disc zur Auswahl. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.
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bereits erhältlich:
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Robocop 2 (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10)
Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0
Extras:
Audiokommentar von Autor und Computergrafik-Supervisor Paul M. Sammon - Audiokommentar von Gary Smart, Christopher Griffiths und Eastwood Allen, den Machern der Dokumentation 'RoboDoc: The Creation of RoboCop' - Originalkinotrailer - Originalteaser - Originalteaser 2 - TV-Spots - Deutscher Kinotrailer - Deutscher Trailer (remastert)
Bonus-Blu-ray:
'Corporate Wars' – The Making of RoboCop 2, Einzelteile – Die Effekte in RoboCop 2, RoboFabrikant – Interview mit RoboCop-Rüstungshersteller James Belohovek, Frank Millers RoboCop 2 – Interview mit Comicautor Steven Grant, Aus dem OCP-Archiv – Seltenes Videomaterial zur Produktion von RoboCop 2, Fotogalerien: Entfernte Szenen und Hinter den Kulissen