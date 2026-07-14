TCL bringt neue Art-TV-Produktreihe A400 nach Deutschland: erstmals mit QD-Mini LED
Bildquelle: TCL
TCL erweitert sein TV-Portfolio um die neue A400-Serie. Highlight der neuen Modellreihe ist der A400 Pro NXTVISION, der als erster Art-TV des Herstellers QD-Mini-LED-Technologie mit galerie-inspiriertem Design kombiniert. Ergänzt wird die Serie durch den A400U Premium Wallpaper QD-Mini LED TV sowie den A400 Premium QLED TV.
Das Wichtigste in Kürze
- Neue TCL A400-Serie startet in Deutschland
- A400 Pro NXTVISION ist der erste TCL Art-TV mit QD-Mini LED
- 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hz (288 Hz Game Accelerator)
- Mattes HVA-Display mit Art Gallery Mode
- Google TV inklusive Google Gemini
- ONKYO-2.0-Soundsystem mit Dolby Atmos
- Modelle bis 98 Zoll erhältlich
- Preise ab 599 Euro
A400 Pro NXTVISION verbindet Wohnraumdesign mit moderner Bildtechnik
Mit dem A400 Pro NXTVISION präsentiert TCL einen Fernseher, der sich optisch an gerahmten Kunstwerken orientiert. Das lediglich 39,9 Millimeter flache Unibody-Gehäuse ermöglicht eine nahezu bündige Wandmontage, während verschiedene Rahmenvarianten, darunter eine Ausführung in Walnussholzoptik, den wohnraumfreundlichen Charakter unterstreichen.
Im Art Gallery Mode lassen sich Kunstwerke, KI-generierte Motive oder eigene Bilder anzeigen. Kostenfreie Kunstwerke sind bereits vorinstalliert, sodass kein zusätzliches Abo zwingend erforderlich ist. Für sein Design wurde die Serie mit dem Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet.
QD-Mini LED, 4K und hohe Bildwiederholraten
Erstmals setzt TCL bei einem Art-TV auf QD-Mini LED. In Kombination mit Quantum-Dot-Technologie, mattem HVA-Panel und bis zu 448 Local-Dimming-Zonen soll der Fernseher hohe Kontraste, präzise Schwarzwerte und eine natürliche Farbdarstellung bieten. Dolby Vision wird ebenfalls unterstützt.
Für Gaming und Sportübertragungen bietet der A400 Pro 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hz nativer Bildwiederholrate. Im Game Accelerator-Modus sind sogar bis zu 288 Hz möglich. Die Bildverarbeitung übernimmt der TSR AiPQ-Prozessor, der Kontrast, Farben und Bewegungen in Echtzeit optimiert.
Für den Klang integriert TCL ein ONKYO-2.0-HiFi-Soundsystem mit Unterstützung für Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X und DTS Virtual:X.
TCL A400
Google TV mit Google Gemini
Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz. Neben zahlreichen Streaming-Diensten unterstützt der Fernseher auch Google Assistant sowie Google Gemini für Sprachsteuerung und Smart-Home-Funktionen.
Zwei weitere Modelle ergänzen die Serie
Neben dem A400 Pro bietet TCL zwei weitere Varianten an:
- A400U Premium Wallpaper QD-Mini LED TV mit besonders flachem Design, bis zu 1.344 Local-Dimming-Zonen und 2.500 Nits HDR-Spitzenhelligkeit
- A400 Premium QLED TV mit Quantum-Dot-Technologie, Art Gallery Mode und Google TV als preisgünstigere Alternative
Preise und Verfügbarkeit
Die neue TCL A400-Serie ist ab sofort erhältlich.
A400 Pro NXTVISION
32 Zoll: 699 Euro
43 Zoll: 899 Euro
55 Zoll: 999 Euro
65 Zoll: 1.299 Euro
75 Zoll: 1.499 Euro
85 Zoll: 1.999 Euro
98 Zoll: 2.799 Euro
A400U Premium Wallpaper QD-Mini LED TV
- 55 Zoll: 799 Euro
- 65 Zoll: 999 Euro
- 75 Zoll: 1.499 Euro
- 85 Zoll: 1.999 Euro
- 98 Zoll: 2.999 Euro
A400 Premium QLED TV
- 55 Zoll: 599 Euro
- 65 Zoll: 749 Euro
- 75 Zoll: 1.049 Euro
- 85 Zoll: 1.399 Euro
- 98 Zoll: 1.999 Euro
Die Modelle werden exklusiv über ausgewählte Handelspartner vertrieben. Der A400 Pro und A400 sind bei Euronics erhältlich, der A400U bei Expert, während Medimax den A400 ebenfalls ins Sortiment aufnimmt.