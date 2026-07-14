News

TCL bringt neue Art-TV-Produktreihe A400 nach Deutschland: erstmals mit QD-Mini LED

Bildquelle: TCL

TCL erweitert sein TV-Portfolio um die neue A400-Serie. Highlight der neuen Modellreihe ist der A400 Pro NXTVISION, der als erster Art-TV des Herstellers QD-Mini-LED-Technologie mit galerie-inspiriertem Design kombiniert. Ergänzt wird die Serie durch den A400U Premium Wallpaper QD-Mini LED TV sowie den A400 Premium QLED TV.

Das Wichtigste in Kürze

Neue TCL A400-Serie startet in Deutschland

A400 Pro NXTVISION ist der erste TCL Art-TV mit QD-Mini LED

4K-Auflösung mit bis zu 144 Hz (288 Hz Game Accelerator)

Mattes HVA-Display mit Art Gallery Mode

Google TV inklusive Google Gemini

ONKYO-2.0-Soundsystem mit Dolby Atmos

Modelle bis 98 Zoll erhältlich

Preise ab 599 Euro

A400 Pro NXTVISION verbindet Wohnraumdesign mit moderner Bildtechnik

Mit dem A400 Pro NXTVISION präsentiert TCL einen Fernseher, der sich optisch an gerahmten Kunstwerken orientiert. Das lediglich 39,9 Millimeter flache Unibody-Gehäuse ermöglicht eine nahezu bündige Wandmontage, während verschiedene Rahmenvarianten, darunter eine Ausführung in Walnussholzoptik, den wohnraumfreundlichen Charakter unterstreichen.

Im Art Gallery Mode lassen sich Kunstwerke, KI-generierte Motive oder eigene Bilder anzeigen. Kostenfreie Kunstwerke sind bereits vorinstalliert, sodass kein zusätzliches Abo zwingend erforderlich ist. Für sein Design wurde die Serie mit dem Red Dot Design Award 2026 ausgezeichnet.

QD-Mini LED, 4K und hohe Bildwiederholraten

Erstmals setzt TCL bei einem Art-TV auf QD-Mini LED. In Kombination mit Quantum-Dot-Technologie, mattem HVA-Panel und bis zu 448 Local-Dimming-Zonen soll der Fernseher hohe Kontraste, präzise Schwarzwerte und eine natürliche Farbdarstellung bieten. Dolby Vision wird ebenfalls unterstützt.

Anzeige



Für Gaming und Sportübertragungen bietet der A400 Pro 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hz nativer Bildwiederholrate. Im Game Accelerator-Modus sind sogar bis zu 288 Hz möglich. Die Bildverarbeitung übernimmt der TSR AiPQ-Prozessor, der Kontrast, Farben und Bewegungen in Echtzeit optimiert.

Für den Klang integriert TCL ein ONKYO-2.0-HiFi-Soundsystem mit Unterstützung für Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X und DTS Virtual:X.

TCL A400

Google TV mit Google Gemini

Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz. Neben zahlreichen Streaming-Diensten unterstützt der Fernseher auch Google Assistant sowie Google Gemini für Sprachsteuerung und Smart-Home-Funktionen.

Zwei weitere Modelle ergänzen die Serie

Neben dem A400 Pro bietet TCL zwei weitere Varianten an:

Anzeige



A400U Premium Wallpaper QD-Mini LED TV mit besonders flachem Design, bis zu 1.344 Local-Dimming-Zonen und 2.500 Nits HDR-Spitzenhelligkeit

A400 Premium QLED TV mit Quantum-Dot-Technologie, Art Gallery Mode und Google TV als preisgünstigere Alternative

Preise und Verfügbarkeit

Die neue TCL A400-Serie ist ab sofort erhältlich.

A400 Pro NXTVISION

32 Zoll: 699 Euro

43 Zoll: 899 Euro

55 Zoll: 999 Euro

65 Zoll: 1.299 Euro

75 Zoll: 1.499 Euro

85 Zoll: 1.999 Euro

98 Zoll: 2.799 Euro

A400U Premium Wallpaper QD-Mini LED TV

55 Zoll: 799 Euro

65 Zoll: 999 Euro

75 Zoll: 1.499 Euro

85 Zoll: 1.999 Euro

98 Zoll: 2.999 Euro

A400 Premium QLED TV

Anzeige



55 Zoll: 599 Euro

65 Zoll: 749 Euro

75 Zoll: 1.049 Euro

85 Zoll: 1.399 Euro

98 Zoll: 1.999 Euro

Die Modelle werden exklusiv über ausgewählte Handelspartner vertrieben. Der A400 Pro und A400 sind bei Euronics erhältlich, der A400U bei Expert, während Medimax den A400 ebenfalls ins Sortiment aufnimmt.