Yamaha True X Soundbar kaufen und 25% Cashback sichern (Update)

Wer sich für eine Yamaha True X Soundbar oder ein komplettes True X Surround-System aus Soundbar, Subwoofer und zwei Surround-Lautsprechern entscheidet, kann sich über 25% Cashback freuen. Voraussetzung ist dafür der Kauf bei einem autorisierten Yamaha Händler und eine Onlineregistrierung mit Seriennummer und Rechnung.

Nach dem Kauf bis spätestens 30.11.2024 muss man sich bis zum 15.12.2024 registrieren.

Update: Die Cashback-Aktion wurde bis zum 12. Januar 2025 verlängert. Registrierungen müssen bis zum 26. Januar 2025 unter https://europe.yamaha.com/cashback erfolgen.

Nachdem die Registrierung mit Seriennummer und Rechnung erfolgreich abgeschlossen wurde, bekommt man innerhalb von 35 Tagen den Cashback-Betrag aufs Konto überwiesen.

Die aktuelle Yamaha True X Cashback-Kampagne gilt für folgende Produkte und Produktkombinationen:

TRUE X BAR 50A (SR-X50A)

TRUE X BAR 40A (SR-X40A)

TRUE X SURROUND 50 A Bundle

TRUE X BAR50A + 2x TRUE X SPEAKER 1A

TRUE X BAR40A + 1x TRUE X SUB 100A+ 2x TRUE X SPEAKER 1A

TRUE X BAR40A + 2x TRUE X SPEAKER 1A

TRUE X BAR40A + 1x TRUE X SUB 100A

Alle Infos und Konditionen gesammelt unter:

