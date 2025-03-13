News
Warner: Neuer "Working Man"-Trailer zum Jason Statham-Thriller online
13.03.2025 (Karsten Serck)
Warner hat den zweiten Trailer für "A Working Man" veröffentlicht:
Der neue Action-Thriller von David Ayer mit Jason Statham, David Harbour
und Michael Peña über einen ehemaligen Elite-Soldaten, der die Tochter seines Chefs aus den Händen von Kidnappern befreien soll, wird am 26.03.2025 in den deutschen Kinos starten.
