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Apple TV+ jetzt auch als Prime Video-Channel bei Amazon

Apple bietet seinen Streaming-Dienst Apple TV+ jetzt auch als Apple TV+ Prime Video Channel bei Amazon an. Dadurch kann das Angebot jetzt auch auf vielen Geräten genutzt werden, für die Apple keine eigene App anbietet.

Das Streaming-Angebot kann sieben Tage kostenlos genutzt werden und kostet anschließend 9,99 EUR pro Monat bei monatlicher Kündigungsfrist. Voraussetzung zur Nutzung des Apple TV+ Channel bei Amazon Prime Video ist ein Prime Video-Abo.

Der Channel umfasst ausschließlich das Streaming-Angebot von Apple mit eigenproduzierten Filmen und Serien. Eine Nutzung der über einen Apple-Account erworbenen Filme und Serien ist nicht möglich.

Apple TV+

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