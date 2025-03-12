News

Sonos streicht Pläne für eigene Video-Streaming-Box

Sonos hat laut Informationen von "The Verge" die Pläne für eine eigene Video-Streaming-Box eingestellt. Das unter dem Codenamen "Pinewood" konzipierte Gerät soll jetzt doch nicht kommen. Intern soll es dem Bericht zufolge Zweifel gegeben habe, ob Sonos ähnlich wie bereits mit den Sonos Ace-Kopfhörern genügend Erfolgsaussichten in einem bereits von vielen anderen Firmen etablierten Markt haben würde.

Mit einem Preis von 200-400 USD wäre die Sonos-Streaming-Box voraussichtlich deutlich teurer als andere Streaming-Geräte wie die Amazon Fire TV Sticks oder Apple TV geworden. Das Betriebssystem sollte auf Android basieren und in Zusammenarbeit mit dem digitalen Werbe-Unternehmen "The Trade Desk" entwickelt werden. Inhalte von Apps wie Netflix, Max und Disney Plus sollten auf einer gemeinsamen Oberfläche präsentiert werden und neben einer Fernbedienung auch die Sonos-Sprachsteuerung möglich sein.

Eine Besonderheit sollte der integrierte HDMI-Switch sein, der den Anschluss von verschiedenen Geräten ermöglicht und die drahtlose Übertragung von Fernseh-Ton an Soundbars und andere Sonos-Geräte erlaubt. Außerdem hätte die "Pinewood"-Box auch die Zentrale für Mehrkanal- und Dolby Atmos-Soundsysteme mit kompakten Sonos-Lautsprechern werden können, ohne dass dafür eine Sonos-Soundbar erforderlich ist.

