"Wonder Woman 1984" zum Online-Verleih einen Monat nach Kinostart in England

Warner wird laut Informationen von Variety "Wonder Woman 1984" bereits einen Monat nach dem Kinostart in England als "Premium Video on Demand"-Verleih online anbieten. Zuvor war bereits darüber berichtet worden, dass Sky eventuell eine exklusive Vereinbarung mit Warner treffen könnte. Jetzt soll "Wonder Woman 1984" aber auch bei anderen Anbietern ab dem 13.01.2021 zum 48 Stunden-Verleih erhältlich sein. Informationen zum Preis für den Online-Verleih in Großbritannien liegen nicht vor.

In den USA startet "Wonder Woman 1984" am 25.12.2020 im Kino und zeitgleich bei HBO Max. Für Deutschland gibt es derzeit keinen aktuellen Starttermin.

