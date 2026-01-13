News

Wharfedale präsentiert neue DIAMOND 12i Lautsprecher-Serie

Bildquelle: Wharfedale

Mit der DIAMOND 12 Serie hat Wharfedale eine der beliebtesten Lautsprecherserien weltweit im Portfolio. Mit DIAMOND 12i gibt es jetzt eine Überarbeitung und Optimierung der Baureihe. Dabei bleibt Wharfedale seiner Philosophie treu: Bewährtes erhalten - und im Detail verbessern.

Im Fokus der technischen Weiterentwicklung stand der Tieftonbereich: Ein überarbeitetes Bassreflexsystem mit optimierter Luftführung, Portgeometrie und interner Dämpfung soll für einen stafferen Bass mit höchster Kontrolle sorgen. Insbesondere bei wandnaher Aufstellung oder in akustisch eher schwierigen Räumen sollen sich hier klare Vorteile ergeben. Auch die Mitten sollen hier profitieren. Durch fein definierte Stimmwiedergabe und mehr Präsenz bei der Abbildung von Instrumenten. Die Überarbeitung basiert, so Wharfedale, auf umfangreichen Messungen (Laserinterferometrie, CFD-Simulationen, in einer schalloptimierten Messumgebung sowie mit realen Raumdaten) sowie hunderten Stunden Hörvergleichen.

Ergänzend wurde die Frequenzweiche neu abgestimmt und soll dank Linkwitz-Riley-Auslegung mit optimierten Luftkernspulen ein besonders harmonisches Zusammenspiel der Töner und eine breite Bühne realisieren. Angenehm seidige Höhen mit exzellenter Differenzierung, auch außerhalb des Sweet Spots, sollen gegeben sein. Mittel- und Tieftöner setzen weiterhin auf die bewährten Klarity-Membranen mit hoher Steifigkeit bei gleichzeitig niedrigem Gewicht und geringer Verzerrung. Das Advanced Motor System mit Aluminium-Kompensationsring und Glasfaser-Spulenträger für hohe thermische Belastbarkeit kommt ebenfalls zum Zug.

Neben den klanglichen Anpassungen erhält die DIAMOND 12i Serie drei neue Oberflächen: All Black, Walnut-Blackund Stone Grey, die den Lautsprechern eine modernere, hochwertigere Optik verleihen und sie stärker auf zeitgemäße Wohnräume ausrichten.

Anzeige



Modelle, Preise und Verfügbarkeit

Die Wharfedale DIAMOND 12i Serie ist ab sofort im Fachhandel zu folgenden Paarpreisen verfügbar:

DIAMOND 12.0i: 299,00 Euro

DIAMOND 12.1i: 349,00 Euro

DIAMOND 12.2i: 449,00 Euro

DIAMOND 12.3i: 749,00 Euro

DIAMOND 12.4i: 999,00 Euro

DIAMOND 12.Ci: 349,00 Euro (Stk.)

DIAMOND 12.3Di: 399,00 Euro

Weitere Infos unter:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.