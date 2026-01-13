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Neuer HBO Max Channel bei Amazon Prime Video

Amazon bietet zum Deutschland-Start auch den neuen Warner-Streaming-Dienst HBO Max als Prime Video Channel in Deutschland, Österreich und Italien an. Der HBO Max Channel wird zunächst in den Tarifen "Basic mit Werbung" für 5,99 EUR und "Standard" für 11,99 EUR pro Monat mit monatlicher Kündigungsfrist angeboten. Beide Tarife bieten HD-Streaming auf gleichzeitig zwei Geräten aber noch kein 4K & HDR. Zukünftig soll es noch einen "Premium"-Tarif sowie ein optionales Sport-Add-on geben. Ein genauer Zeitplan wurde aber noch nicht genannt.

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