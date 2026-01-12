News

"The Running Man" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

13.01.2026 (Karsten Serck)

The Running Man 4k Ultra Hd Blu Ray The Running Man 4k Ultra Hd Blu Ray Steelbook

Paramount veröffentlicht "The Running Man" im März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Remake des auf einem Stephen King-Roman basierenden Arnold Schwarzenegger-Klassikers von Edgar Wright mit Glen Powell und Josh Brolin ist bereits zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich und erscheint am 06.03.2026 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet, die Blu-ray Disc nur mit englischem Ton in Dolby Atmos und Dolby Digital 5.1 in Deutsch. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

Update: Die Ultra HD Blu-ray wird als Bonus-Material zusätzliche Hintergrund-Featurettes bieten, die zum Teil erst ab 18 Jahren freigegeben sind und dadurch insgesamt für eine FSK 18-Freigabe sorgen. Die Fassung des Films ist auf der Ultra HD Blu-ray aber identisch mit der Blu-ray Disc.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK