"The Running Man" im März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Paramount veröffentlicht "The Running Man" im März auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Das Remake des auf einem Stephen King-Roman basierenden Arnold Schwarzenegger-Klassikers von Edgar Wright mit Glen Powell und Josh Brolin ist bereits zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich und erscheint am 06.03.2026 auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook veröffentlicht. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet, die Blu-ray Disc nur mit englischem Ton in Dolby Atmos und Dolby Digital 5.1 in Deutsch. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.

Update: Die Ultra HD Blu-ray wird als Bonus-Material zusätzliche Hintergrund-Featurettes bieten, die zum Teil erst ab 18 Jahren freigegeben sind und dadurch insgesamt für eine FSK 18-Freigabe sorgen. Die Fassung des Films ist auf der Ultra HD Blu-ray aber identisch mit der Blu-ray Disc.

