"West Side Story" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "West Side Story" im März auf Ultra HD Blu-ray. Der Musical-Klassiker von Jerome Robbins und Robert Wise aus dem Jahr 1961 mit Natalie Wood, Richard Beymer und Russ Tamblyn erscheint am 26.03.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar von Stephen Sondheim, Trailer und auf einer Bonus-Disc mehrere Hintergrund-Featurettes geplant.

