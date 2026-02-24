News

"Manche mögen's heiss" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Manche mögen's heiss" (Some like it hot) auf Ultra HD Blu-ray. Der Billy Wilder-Klassiker aus dem Jahr 1959 mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon erscheint am 30.04.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.

Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und eine Bonus-Disc mit mehreren Hintergrund-Featurettes geplant.

Manche mögen's heiss [4K Ultra HD Blu-ray]

Bild: 1,85:1 (4K, Dolby Vision, HDR10

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörbeeinträchtigte, Englisch

Bonusmaterial:

Film mit Audiokommentar bestehend aus Interviewmaterial mit Hauptdarsteller Tony Curtis, Aufnahmen von Hauptdarsteller Jack Lemmon von 1984 sowie Gastkommentaren von Paul Diamond (Sohn von Drehbuchautor I.A.L. Diamond) und den Drehbuchautoren Lowell Ganz & Babaloo Mandel, Originalkinotrailer, Deutscher Trailer

Bonus-Blu-ray:

Making-Of, Die Legende von MANCHE MÖGENS HEISS, Nostalgischer Rückblick, Die Sweet Sues erinnern sich, Virtuelle Galerie der Erinnerungen

24-seitiges Booklet mit einem Text von Kathrin Horster

